Πανελλήνιες 2026: Οι απαντήσεις στα θέματα που «έπεσαν» στην Ιστορία

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Η Ιστορία ήταν ένα από τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων, σήμερα, Δευτέρα (8/6) στις Πανελλήνιες. Τα άλλα δύο ήταν η Φυσική και η Οικονομία, ανάλογα με τον προσανατολισμό του κάθε υποψηφίου.

«Τα σημερινά θέματα της Ιστορίας χαρακτηρίζονται ως κλιμακούμενης δυσκολίας» σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ).

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, «εξέταζαν ένα μεγάλο μέρος της ύλης και απαιτούσαν από τους μαθητές πολύ καλή προετοιμασία».

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