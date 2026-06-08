Πανελλήνιες 2026: Οι απαντήσεις στα θέματα που «έπεσαν» στην Ιστορία

Στην Ιστορία εξετάστηκαν μεταξύ άλλων σήμερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ. Σύμφωνα με την ΟΕΦΕ, τα θέματα ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας και κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2026, οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων εξετάστηκαν στην Ιστορία, τη Φυσική και την Οικονομία, ανάλογα με τον προσανατολισμό τους.
  • Η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ) ανέφερε ότι «τα σημερινά θέματα της Ιστορίας χαρακτηρίζονται ως κλιμακούμενης δυσκολίας».
  • Η Ομοσπονδία πρόσθεσε πως τα θέματα «εξέταζαν ένα μεγάλο μέρος της ύλης και απαιτούσαν από τους μαθητές πολύ καλή προετοιμασία». Δείτε εδώ τις απαντήσεις στην Ιστορία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Η Ιστορία ήταν ένα από τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων, σήμερα, Δευτέρα (8/6) στις Πανελλήνιες. Τα άλλα δύο ήταν η Φυσική και η Οικονομία, ανάλογα με τον προσανατολισμό του κάθε υποψηφίου.

«Τα σημερινά θέματα της Ιστορίας χαρακτηρίζονται ως κλιμακούμενης δυσκολίας» σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ).

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, «εξέταζαν ένα μεγάλο μέρος της ύλης και απαιτούσαν από τους μαθητές πολύ καλή προετοιμασία».

Μπείτε εδώ για να δείτε τις απαντήσεις στην Ιστορία

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