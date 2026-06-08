GBL: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός «μονομαχούν» για το προβάδισμα στους Τελικούς – Game 3 σήμερα στο ΣΕΦ

Ο τρίτος τελικός της Greek Basketball League (GBL) μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού διεξάγεται απόψε στο ΣΕΦ, με τη σειρά να βρίσκεται σε απόλυτη ισορροπία (1-1). Ο νικητής της αναμέτρησης θα αποκτήσει προβάδισμα 2-1, φέρνοντάς τον ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου, ενώ η αγωνία κορυφώνεται σχετικά με τη συμμετοχή των Τάιλερ Ντόρσεϊ και Κώστα Σλούκα.

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Αθλητισμός

Ολυμπιακός Παναθηναϊκός
Φωτογραφία: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Απόψε (8/6, 21:00), Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν «τα ξίφη» τους στο ΣΕΦ για το Game 3 των Τελικών της GBL. Η σειρά βρίσκεται σε απόλυτη ισορροπία (1-1).
  • Ο Ολυμπιακός θέλει να εκμεταλλευτεί ξανά τον παράγοντα έδρα για να πάρει κεφάλι στη σειρά, ενώ ο Παναθηναϊκός θα κυνηγήσει το «break» που θα του δώσει το πάνω χέρι.
  • Οι «ερυθρόλευκοι» αγωνιούν για την κατάσταση του Τάιλερ Ντόρσεϊ, καθώς η συμμετοχή του παραμένει εξαιρετικά αμφίβολη. Στο «πράσινο» στρατόπεδο, η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Μετά το πέρασμα των δύο πρώτων αναμετρήσεων, η μάχη για τον τίτλο της Greek Basketball League (GBL) βρίσκεται σε απόλυτη ισορροπία (1-1).

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Απόψε (8/6, 21:00, ΕΡΤ2 Sports), Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν «τα ξίφη» τους στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο τρίτο παιχνίδι της σειράς, το οποίο αναμένεται να κρίνει πολλά, καθώς ο νικητής θα κάνει το 2-1 και θα βρεθεί μόλις ένα βήμα μακριά από την κορυφή.

Στο 1-1

Οι Πειραιώτες είχαν κάνει το πρώτο βήμα υπερασπιζόμενοι το «σπίτι» τους στο εναρκτήριο ματς, όμως το «τριφύλλι» απάντησε στο ΟΑΚΑ παίρνοντας πίσω το ροζ φύλλο αγώνα.

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Πλέον, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να εκμεταλλευτεί ξανά τον παράγοντα έδρα για να πάρει κεφάλι στη σειρά, ενώ η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα κυνηγήσει το «break» που θα της δώσει το πάνω χέρι για τη συνέχεια.

Θρίλερ με Ντόρσεϊ και Σλούκα

Οι «ερυθρόλευκοι» αγωνιούν για την κατάσταση του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Η συμμετοχή του διεθνούς γκαρντ παραμένει εξαιρετικά αμφίβολη, καθώς η τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί δεν του επέτρεψε να βγάλει ολόκληρο το προπονητικό πρόγραμμα.

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Στο «πράσινο» στρατόπεδο, όλη η προσοχή είναι στραμμένη στον Κώστα Σλούκα. Ο έμπειρος άσος, που απουσίασε από τα δύο πρώτα παιχνίδια, ακολούθησε ένα μέρος της χθεσινής προπόνησης και το αν θα πατήσει παρκέ θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή.

Αντίθετα, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υπολογίζεται κανονικά, ενώ διαθέσιμοι αναμένεται να είναι και οι Ματίας Λεσόρ και Τσέντι Όσμαν, παρά τα μικροπροβλήματα που αποκόμισαν από τον δεύτερο τελικό.

Ο επόμενος αγώνας

Υπενθυμίζεται πως ο τίτλος κρίνεται στις τρεις νίκες (best of five), ενώ η σειρά θα μεταφερθεί ούτως ή άλλως στο ΟΑΚΑ για το Game 4, την Τετάρτη 10 Ιουνίου.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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