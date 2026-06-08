Τηλεθέαση (7/6): Η «μάχη» της Κυριακής στην πρωινή ζώνη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η «μάχη» για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, την Κυριακή 7 Ιουνίου.

Την πρωτιά τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό, πήρε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» με 17,4% και 13,8% αντίστοιχα.

Γενικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%) 1 ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 17,4% 2 MEGA Χαμογέλα και Πάλι 13,7% 3 ΣΚΑΪ Οι Δεκατιανοί 12,9% 4 ΣΚΑΪ Ζω καλά 6,6% 5 ANT1 Σαββατοκύριακο Παρέα 6,1% 6 OPEN Ραντεβού το ΣΚ 3,8% 7 ΕΡΤ1 Καλημέρα είπαμε; 3,8%

Δυναμικό Κοινό (%)