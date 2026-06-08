Τηλεθέαση (7/6): Η «μάχη» της Κυριακής στην πρωινή ζώνη

Τα αναλυτικά στοιχεία τηλεθέασης της πρωινής ζώνης των τηλεοπτικών καναλιών για την Κυριακή 7 Ιουνίου. Την πρώτη θέση, τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό, κατέκτησε η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση».

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Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η «μάχη» για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, την Κυριακή 7 Ιουνίου.
  • Την πρωτιά τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό, πήρε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» με 17,4% και 13,8% αντίστοιχα.
  • Στη δεύτερη θέση στο γενικό κοινό βρέθηκε το «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA (13,7%), ενώ ακολούθησαν «Οι Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ (12,9%).

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η «μάχη» για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, την Κυριακή 7 Ιουνίου.

Την πρωτιά τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό, πήρε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» με 17,4% και 13,8% αντίστοιχα.

Γενικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 17,4%
2 MEGA Χαμογέλα και Πάλι 13,7%
3 ΣΚΑΪ Οι Δεκατιανοί 12,9%
4 ΣΚΑΪ Ζω καλά 6,6%
5 ANT1 Σαββατοκύριακο Παρέα 6,1%
6 OPEN Ραντεβού το ΣΚ 3,8%
7 ΕΡΤ1 Καλημέρα είπαμε; 3,8%

Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 13,8%
2 MEGA Χαμογέλα και Πάλι 11,3%
3 ΣΚΑΪ Οι Δεκατιανοί 7,3%
4 ANT1 Σαββατοκύριακο Παρέα 6,9%
5 ΣΚΑΪ Ζω καλά 4,8%
6 OPEN Ραντεβού το ΣΚ 4,3%
7 ΕΡΤ1 Καλημέρα είπαμε; 3,5%
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