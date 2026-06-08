Τηλεθέαση (7/6): Η «μάχη» της Κυριακής στην πρωινή ζώνη

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η «μάχη» για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, την Κυριακή 7 Ιουνίου.
Την πρωτιά τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό, πήρε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» με 17,4% και 13,8% αντίστοιχα.
Γενικό Κοινό (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ALPHA
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|17,4%
|2
|MEGA
|Χαμογέλα και Πάλι
|13,7%
|3
|ΣΚΑΪ
|Οι Δεκατιανοί
|12,9%
|4
|ΣΚΑΪ
|Ζω καλά
|6,6%
|5
|ANT1
|Σαββατοκύριακο Παρέα
|6,1%
|6
|OPEN
|Ραντεβού το ΣΚ
|3,8%
|7
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα είπαμε;
|3,8%
Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ALPHA
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|13,8%
|2
|MEGA
|Χαμογέλα και Πάλι
|11,3%
|3
|ΣΚΑΪ
|Οι Δεκατιανοί
|7,3%
|4
|ANT1
|Σαββατοκύριακο Παρέα
|6,9%
|5
|ΣΚΑΪ
|Ζω καλά
|4,8%
|6
|OPEN
|Ραντεβού το ΣΚ
|4,3%
|7
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα είπαμε;
|3,5%