Πάνος Μουζουράκης: Η εξομολόγηση για το cancel του 2009 – «Βγήκαν τόσο πολύ οι φόβοι μου…»

Καλεσμένος στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν ο Πάνος Μουζουράκης, το βράδυ της Κυριακής 7 Ιουνίου. Ο επιτυχημένος μουσικός, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, μίλησε για το «τέρας» και την «αλήθεια» του μέσα στο έργο του, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στο πώς βίωσε το cancel που είχε βιώσει το 2009.

Μεταξύ άλλων, ο Πάνος Μουζουράκης είπε στη συνέντευξή του πως: «Είχα μία συζήτηση τις προάλλες με έναν φίλο, και έλεγα ότι άμα αύριο αποχωρήσω από αυτόν τον κόσμο, μέσα από το έργο το οποίο έχω αφήσει πίσω μου, θα μπορούσε ο γιος μου ή η κόρη μου να καταλάβουνε ποιος είμαι;».

«Και θεωρώ ότι δεν είναι ολοκληρωμένη ακόμα η “αλήθεια” μου μέσα στο έργο μου. Οπότε το “τέρας” αυτή τη στιγμή έχει ηρεμήσει. Από τη στιγμή που έκανε αυτό το “εδώ είμαι, μπορείτε να με δείτε λίγο, να με κοιτάξετε, να με αγαπήσετε, να με αποδεχτείτε για αυτό που είμαι;”. Είναι σε φάση “οκ, τώρα που έχω την προσοχή σας, θα μπορούσα να μιλήσω λίγο πιο ειλικρινά, να βγάλουμε μία άκρη και μεταξύ μας για το τι είναι και τι δεν είναι αλήθεια;”», συνέχισε.

Σε άλλο σημείο, ο ταλαντούχος καλλιτέχνης, εξομολογήθηκε ότι: «Μετά το 2009, που είχε γίνει ένα περιστατικό με ένα βιντεάκι, και είχα δεχτεί μια επίθεση, και ήμουν ένα από τα πρώτα cancel, ας πούμε, της ελληνικής ιστορίας, προ cancel εποχής, κλείστηκα τόσο πολύ, και βγήκαν τόσο πολύ οι φόβοι μου, που όποτε αισθανόμουν μία επίθεση, έβαζα την αγάπη μπροστά».