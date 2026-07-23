Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι: Εγκατεστημένο αλλά εκτός λειτουργίας το ETCS

Η παραδοχή ότι το ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου αμαξοστοιχιών ETCS έχει εγκατασταθεί, αλλά δεν λειτουργεί, προκαλεί αντιδράσεις και νέα ερωτήματα για την ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου, τρία χρόνια μετά την πολύνεκρη τραγωδία των Τεμπών.

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος των Ελληνικών Σιδηροδρόμων ανέφερε στη Βουλή ότι το σύστημα βρίσκεται εγκατεστημένο στο δίκτυο, χωρίς ωστόσο να έχει τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το ETCS έχει λειτουργήσει μέχρι σήμερα μόνο σε δοκιμαστικό επίπεδο.

Το ETCS παρακολουθεί συνεχώς την ταχύτητα και τη θέση των αμαξοστοιχιών. Όταν ένας συρμός παραβιάζει ερυθρό σηματοδότη ή κινείται με ταχύτητα μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη, το σύστημα μπορεί να επέμβει αυτόματα και να ενεργοποιήσει την πέδηση του τρένου.

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, κ. Γραμματίδης, εξέφρασε τη λύπη του για τις καθυστερήσεις στην πλήρη λειτουργία του συστήματος.

«Είναι λυπηρό το γεγονός ότι χάθηκε μέχρι σήμερα τόσος χρόνος, με αποτέλεσμα το δίκτυο να στερείται ενός πλήρους συστήματος ασφαλείας, το οποίο εξασφαλίζει την αυτόματη πέδηση των τρένων σε περίπτωση εμφάνισης κινδύνου», δήλωσε.

Η κυβερνητική δέσμευση για το τέλος Αυγούστου

Κατά τον απολογισμό της 15μηνης θητείας του, ο απερχόμενος αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υποστήριξε ότι όλα τα συστήματα ασφαλείας θα βρίσκονται σε λειτουργία έως το τέλος Αυγούστου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ANT1, παράγοντες του σιδηροδρομικού κλάδου εκφράζουν σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσο μπορεί να τηρηθεί το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η κατάσταση στο πεδίο παραμένει σύνθετη, καθώς σημαντικά έργα αποκατάστασης και αναβάθμισης δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Τα έργα αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία «Daniel» δεν έχουν ολοκληρωθεί σε όλο το μήκος της γραμμής. Στο τμήμα από το Λιανοκλάδι έως τη Λάρισα εξακολουθεί να εφαρμόζεται μονοδρόμηση, ενώ μεταξύ Λιανοκλαδίου και Δομοκού πραγματοποιούνται εργασίες σε σήραγγες και άλλα τεχνικά έργα.

Οι καθυστερήσεις στα εργοτάξια αποδίδονται, μεταξύ άλλων, στη σοβαρή έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού.

«Δεν θα προλάβουν να ολοκληρώσουν τα έργα μέχρι το τέλος Αυγούστου», αναφέρουν άνθρωποι του σιδηροδρόμου.

Οι πιστοποιήσεις και οι απαιτούμενες δοκιμές

Ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα αφορά τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Ακόμη και μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών, το σύστημα θα πρέπει να υποβληθεί σε εκτεταμένες δοκιμές και να λάβει τις προβλεπόμενες εγκρίσεις.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, καθώς και τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς φορείς.

Ένταση στη Βουλή για τη νέα διοίκηση

Η συζήτηση για την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου πραγματοποιήθηκε στη Βουλή κατά τη διαδικασία έγκρισης της νέας διοίκησης των Ελληνικών Σιδηροδρόμων.

Η αρμόδια επιτροπή ενέκρινε τον διορισμό του Γιώργου Ιωάννου στη θέση του προέδρου και του Χρήστου Παληού στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Οι δύο διορισμοί εγκρίθηκαν αποκλειστικά με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ενώ κατά τη συνεδρίαση επικράτησε ένταση.

Μιλένα Αποστολάκη: «Τρία χρόνια μετά τα Τέμπη, το ETCS δεν λειτουργεί στους ελληνικούς σιδηροδρόμους»

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, «σε παραδοχή – σοκ υποχρεώθηκε ο Διευθύνοντας Σύμβουλος των “Σιδηροδρόμων Ελλάδος” ότι το σύστημα αυτόματης προστασίας των συρμών (ETCS) δεν λειτουργεί σήμερα, τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, απαντώντας σε ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκη κατά την ακρόαση των προτεινομένων για τον διορισμό του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής».

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζήτησε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των «Σιδηροδρόμων Ελλάδος» Χρήστο Παληό να διευκρινίσει πού λειτουργεί σήμερα το ETCS και, μετά την αρχική απάντηση ότι το σύστημα είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό, επέμεινε να πληροφορηθεί πού ακριβώς βρίσκεται σε λειτουργία αυτή τη στιγμή. «Η απάντηση ήταν ότι “Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS”, καθώς, όπως ανέφερε, είναι εγκατεστημένο, λειτουργικό και αδειοδοτημένο στα περισσότερα τμήματα και αδειοδοτείται στα υπόλοιπα, αλλά δεν λειτουργεί!!!», τονίζουν από το ΠΑΣΟΚ.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνουν ότι το ETCS είναι το ευρωπαϊκό σύστημα σηματοδότησης και αυτόματης πέδησης, το οποίο παρακολουθεί συνεχώς την ταχύτητα και τη θέση των τρένων και μπορεί να επεμβαίνει αυτόματα, ακινητοποιώντας έναν συρμό σε περίπτωση παραβίασης ερυθρού σηματοδότη ή υπερβολικής ταχύτητας.

«Παράλληλα, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την επιλογή της νέας διοίκησης των “Σιδηροδρόμων Ελλάδος” εκτός της προβλεπόμενης από τον ν. 5026/23 διαδικασίας για τις διοικήσεις φορέων του Δημοσίου, “με βάση την παλιά και γνωστή μέθοδο των πολιτικών και κομματικών φίλων”, όπως σημείωσε. Έκανε δε ειδική αναφορά στη διπλή ιδιότητα του κ. Παληού την περίοδο 2019 – 2023, τόσο ως Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ όσο και Συμβούλου Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας επί θητείας Κ. Αγοραστού. “Μένω έκπληκτη με την έλλειψη της ελάχιστης συντριβής ενός ανθρώπου με ένα τόσο βεβαρημένο βιογραφικό, ο οποίος αντί να αποσυρθεί από τα δημόσια πράγματα ύστερα από τόσες κραυγαλέες αποτυχίες και από από όσα ακολουθήσαν τη διπλή του θητεία, επιμένει και βρίσκει κομματική στήριξη για να παραμείνει σε αυτό το πεδίο”».