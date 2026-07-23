Χρήστος Τζόλης: Ο τέταρτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που φορά τη φανέλα της Άρσεναλ

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Ο Χρήστος Τζόλης είναι και επίσημα παίκτης της Άρσεναλ, καθώς υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με την αγγλική ομάδα. Οι «κανονιέρηδες» κατέβαλαν στην Κλαμπ Μπριζ το ποσό των 40 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του.

Η μετακίνησή του αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Παράλληλα, ο διεθνής μεσοεπιθετικός έγινε ο τέταρτος Έλληνας παίκτης που φορά τη φανέλα της ομάδας του Λονδίνου.

Πριν από τον Τζόλη, στην Άρσεναλ είχαν αγωνιστεί τρεις Έλληνες κεντρικοί αμυντικοί: ο Στάθης Ταυλαρίδης, ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος και ο Ντίνος Μαυροπάνος.

Στάθης Ταυλαρίδης: Ο πρώτος Έλληνας στην Άρσεναλ

Ο Στάθης Ταυλαρίδης ήταν ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που φόρεσε τη φανέλα της Άρσεναλ. Ο πρώην διεθνής αμυντικός μετακόμισε σε νεαρή ηλικία στο Λονδίνο, ωστόσο οι σοβαροί τραυματισμοί και ο έντονος ανταγωνισμός δεν του επέτρεψαν να καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα.

Ο Ταυλαρίδης κατέγραψε συνολικά οκτώ συμμετοχές με την Άρσεναλ σε όλες τις διοργανώσεις, εκ των οποίων μία στην Premier League. Στη συνέχεια, συνέχισε την καριέρα του στη Γαλλία με τη φανέλα της Λιλ.

Σωκράτης Παπασταθόπουλος: 69 συμμετοχές και ένα Κύπελλο Αγγλίας

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος εντάχθηκε στην Άρσεναλ το 2018, έπειτα από πέντε επιτυχημένες σεζόν στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός παρέμεινε στην αγγλική ομάδα για δυόμισι σεζόν και κατέγραψε συνολικά 69 συμμετοχές και έξι γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Κορυφαία στιγμή της παρουσίας του στο Λονδίνο αποτέλεσε η κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας το 2020. Ο Παπασταθόπουλος αποχώρησε από την Άρσεναλ τον Ιανουάριο του 2021.

Ντίνος Μαυροπάνος: Από τον ΠΑΣ Γιάννινα στην Premier League

Η Άρσεναλ απέκτησε τον Ντίνο Μαυροπάνο από τον ΠΑΣ Γιάννινα τον Ιανουάριο του 2018, επενδύοντας στον τότε 20χρονο κεντρικό αμυντικό.

Ο Μαυροπάνος πραγματοποίησε οκτώ συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, προτού παραχωρηθεί δανεικός αρχικά στη Νυρεμβέργη και στη συνέχεια στη Στουτγκάρδη. Η γερμανική ομάδα προχώρησε αργότερα στην απόκτησή του με κανονική μεταγραφή.

Οι εμφανίσεις του στη Γερμανία άνοιξαν τον δρόμο για τη μετακίνησή του στη Γουέστ Χαμ. Το τελευταίο διάστημα έχουν αναπτυχθεί σενάρια για το μέλλον του, ακόμη και για πιθανή επιστροφή του στην Άρσεναλ.