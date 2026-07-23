Ισπανία: Πάνω από 3.500 κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους λόγω της πυρκαγιάς

Με την πυρκαγιά να καίει ανεξέλεγκτη σε δασικές εκτάσεις, που βρίσκονται σε απόσταση 60 χιλιομέτρων δυτικά της Μαδρίτης, περισσότεροι από 3.500 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει σήμερα τις εστίες τους για προληπτικούς λόγους.

Νωρίτερα σήμερα, οι Αρχές της Ισπανίας σε ενημέρωση τους μέσω της πλατφόρμας Χ, αναφέρουν ότι έστειλαν επείγουσα ειδοποίηση στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της Αλντέα ντελ Φρέσνο, προκειμένου «να εκκενώσουν την περιοχή και να μεταβούν σε άλλο δήμο, ώστε να μην κινδυνεύσουν από την πυρκαγιά που μαίνεται εκτός ελέγχου σε κοντινή απόσταση».

Η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες, Τετάρτη (22/7) στην Άβιλα, εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα και έχει αναγκάσει την επιβολή περιοριστικών μέτρων στους δήμους Μπουργοόντο, Ελ Τιέμπλο και Ναβαλουένγκα. Επιπλέον, 1.500 άτομα έχουν απομακρυνθεί από έναν οικισμό αγροτουρισμού και μια οικιστική περιοχή στο Ελ Τιέμπλο, λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης των φλογών. Οι υπόλοιπες πυρκαγιές στην Καστίλλη και Λεόν τίθενται υπό έλεγχο.

Η δράση της ομάδας κατάσβεσης επέτρεψε τη μείωση της σοβαρότητας των πυρκαγιών στο Ράμπανο ντε Αλίστε (Σαμόρα) και στο Ρετορτίγιο (Σόρια), όπου πλέον δεν υπάρχουν περιορισμοί πρόσβασης μετά την εκκένωση.

Παράλληλα, η πυρκαγιά στο Καστροποδάμε (Λεόν) τίθεται υπό έλεγχο. Ωστόσο, στους οικισμούς Τουριένζο Καστανέρο και Σαν Πέδρο Καστανέρο δεν επιτρέπεται η επιστροφή των κατοίκων μετά την εκκένωση.

Στο μεταξύ, η πρόεδρος της Περιφέρειας Μαδρίτης, Ισαμπέλ Ντίαζ Αγιούσο, προειδοποίησε ότι «οι επόμενες ώρες της δασικής πυρκαγιάς στη Βίλα ντελ Πράδο, η οποία ξεκίνησε από την κοινότητα Αλμόροξ της Τολέδο και έχει ήδη κατακαύσει 890 εκτάρια, θα είναι πολύ δύσκολες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και του ανέμου». Ενημέρωσε, όμως, ότι «η πυρκαγιά έχει πλέον περιοριστεί στην περιοχή του Αλμόροξ και η σοβαρότητά της έχει μειωθεί στο επίπεδο 1».

Βέβαια, η πύρινη λαίλαπα έχει κάψει πολύ μεγάλες εκτάσεις στην Ισπανία. Συγκεκριμένα, η τρίτη αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικολογικής Μετάβασης, Σάρα Άαγκσεν, παρουσίασε νωρίτερα σήμερα τα στοιχεία για τις πυρκαγιές που μαστίζουν την Ισπανία.

«Περί τα 108.000 εκτάρια έχουν καεί μέχρι στιγμής φέτος, τέσσερις φορές περισσότερα από όσα είχαν καεί πέρυσι την ίδια περίοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Άαγκσεν.