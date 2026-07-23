Μασκ: Παραδέχεται ότι «παρασύρθηκε» από τον Τραμπ, αλλά επιμένει στις πολιτικές του θέσεις

Ο Έλον Μασκ παραδέχθηκε ότι η ενασχόλησή του με την πολιτική και η στενή συνεργασία του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον απομάκρυναν από τις επιχειρήσεις του, αν και εξακολουθεί να υπερασπίζεται πολλές από τις πιο αμφιλεγόμενες απόψεις του για τη μετανάστευση, τον πόλεμο στην Ουκρανία και το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σε συνέντευξή του στο Economist, την πρώτη μετά την εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας δήλωσε ότι «παρασύρθηκε» από την εμπλοκή του στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ.

«Ειλικρινά, παρασύρθηκα», είπε αναφερόμενος στη σχέση του με τον Τραμπ, τον οποίο είχε στηρίξει με περίπου 200 εκατ. δολάρια κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024, πριν αναλάβει επικεφαλής του λεγόμενου Department of Government Efficiency (DOGE), που προώθησε σαρωτικές περικοπές στις ομοσπονδιακές δαπάνες και χιλιάδες απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων.

«Θα έπρεπε να είχα ασχοληθεί με τις εταιρείες μου»

Ο Μασκ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη μεταστροφή του, ωστόσο υπενθύμισε ότι είχε δηλώσει ήδη από τον Δεκέμβριο πως, αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, θα προτιμούσε να επικεντρωθεί στις επιχειρήσεις του.

«Νομίζω ότι αντί να ασχοληθώ με το DOGE, θα έπρεπε ουσιαστικά να είχα εργαστεί στις εταιρείες μου», είχε πει τότε.

Παρά τη μεταμέλειά του, εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι οι παρεμβάσεις του επηρεάζουν τις εξελίξεις. «Οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτά που λέω τελικά θα συμβούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι προβλέψεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την εργασία

Ο ιδρυτής της Tesla και της SpaceX υποστήριξε ότι μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να ξεπεράσουν τη συνολική ανθρώπινη νοημοσύνη, ενώ μέσα σε μία δεκαετία τα ανθρωποειδή ρομπότ θα εκτελούν το μεγαλύτερο μέρος της πνευματικής και χειρωνακτικής εργασίας.

Κατά τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε μια εποχή τόσο μεγάλης αφθονίας αγαθών και υπηρεσιών ώστε το χρήμα θα χάσει μεγάλο μέρος της σημασίας του. Υποστήριξε επίσης ότι τα κράτη ενδέχεται να χρειαστεί να εφαρμόσουν ένα σύστημα «καθολικού υψηλού εισοδήματος», με επιταγές προς τους πολίτες, καθώς ο αποπληθωρισμός θα αποτελεί μεγαλύτερη απειλή από τον πληθωρισμό.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να τροφοδοτήσει τις υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης με κέντρα δεδομένων στο διάστημα, μια ιδέα που, σύμφωνα με το Economist, αρκετοί ειδικοί χαρακτηρίζουν εξαιρετικά προβληματική.

Επιμένει στις πολιτικές του θέσεις

Στη συνέντευξη ο Μασκ επανέλαβε επίσης τις αμφιλεγόμενες πολιτικές του απόψεις.

Εκτίμησε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπο με εμφύλια σύγκρουση μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες, ενώ απέρριψε τις κατηγορίες περί αντιμουσουλμανικής στάσης.

«Είμαι εναντίον του βιασμού και της δολοφονίας. Είμαι εναντίον της επιβολής κανόνων και νόμων που έρχονται σε αντίθεση με όσα έχουμε αποδεχθεί στη Δύση», δήλωσε, κατηγορώντας τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης ότι διαστρεβλώνουν τις θέσεις του.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η περιγραφή της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς από τα ΜΜΕ είναι «ψευδής και παραπλανητική», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ανθρώπους που ζητούν ασφαλείς πόλεις, προστατευμένα σύνορα και συνετή δημοσιονομική πολιτική.

Ουκρανία, Άρης και… προσομοίωση του σύμπαντος

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Μασκ υποστήριξε ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει εδαφικά κέρδη για τη Ρωσία, παρότι το δίκτυο Starlink της SpaceX έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Τέλος, επανέλαβε τις αισιόδοξες προβλέψεις του για την εξερεύνηση του διαστήματος, διατηρώντας τον στόχο για αποστολή ανθρώπων στον Άρη μέσα στα επόμενα χρόνια, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο το σύμπαν να αποτελεί μια τεράστια υπολογιστική προσομοίωση που έχει δημιουργηθεί από εξωγήινους πολιτισμούς.