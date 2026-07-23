Ρωσική βόμβα ισοπέδωσε εργοστάσιο τροφίμων στην Ουκρανία: Τρεις νεκροί, 28 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι δύο ετών

Η Ρωσία εξαπέλυσε νέα πολύνεκρη επίθεση στην Ουκρανία, πλήττοντας επιχείρηση επεξεργασίας τροφίμων στην πόλη Παβλόχραντ της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ. Από την επίθεση σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 28, συμπεριλαμβανομένου ενός δίχρονου κοριτσιού, ενώ ο Πρόεδρος Ζελένσκι καταδίκασε τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις κατά αμάχων.

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Διεθνή Νέα

Πυροσβέστες επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε μετά τη ρωσική αεροπορική επίθεση σε επιχείρηση επεξεργασίας τροφίμων στο Παβλόχραντ της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, στις 23 Ιουλίου 2026. Πηγή: Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση Ντνιπροπετρόφσκ.
Πυροσβέστες επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε μετά τη ρωσική αεροπορική επίθεση σε επιχείρηση επεξεργασίας τροφίμων στο Παβλόχραντ της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, στις 23 Ιουλίου 2026. Πηγή: Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση Ντνιπροπετρόφσκ.
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα πολύνεκρη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία έπληξε επιχείρηση τροφίμων στο Παβλόχραντ, με τρεις νεκρούς και 28 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι δύο ετών.
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε την επίθεση, τονίζοντας ότι «κάθε μέρα η Ρωσία συνεχίζει να τρομοκρατεί τον λαό μας» και ζήτησε περισσότερα αντιαεροπορικά συστήματα.
  • Είναι η δεύτερη επίθεση με κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες στο Παβλόχραντ μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ ο ΟΗΕ προειδοποιεί για αύξηση των θυμάτων αμάχων στην Ουκρανία.

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Νέα πολύνεκρη επίθεση εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία, πλήττοντας το μεσημέρι της Πέμπτης επιχείρηση επεξεργασίας τροφίμων στην πόλη Παβλόχραντ της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ. Από την επίθεση σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι, ενώ τουλάχιστον 28 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα κοριτσάκι μόλις δύο ετών.

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 11:20 τοπική ώρα, όταν, σύμφωνα με την περιφερειακή εισαγγελία, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες (KAB), προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας τροφίμων.

Οι ουκρανικές αρχές διευκρίνισαν ότι οι ακριβείς συνέπειες της επίθεσης εξακολουθούν να καταγράφονται, ενώ ξεκίνησε ήδη έρευνα για διάπραξη εγκλήματος πολέμου.

Ανάμεσα στους τραυματίες ένα παιδί δύο ετών

Ο περιφερειάρχης της Ντνιπροπετρόφσκ, Ολεξάντρ Χάνζα, δήλωσε ότι ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται ένα κορίτσι δύο ετών, ενώ τρεις άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στις μονάδες εντατικής θεραπείας.

Παράλληλα, άλλοι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από ξεχωριστές ρωσικές επιθέσεις που σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην ίδια περιφέρεια.

Ζελένσκι: «Η Ρωσία τρομοκρατεί καθημερινά τον λαό μας»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταδίκασε την επίθεση, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

«Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί τρεις νεκροί στο Παβλόχραντ από ρωσική αεροπορική βόμβα που έπληξε επιχείρηση. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους αγαπημένους τους. Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν», ανέφερε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι την ίδια ημέρα η Ρωσία βομβάρδισε και τη Χερσώνα, προκαλώντας ζημιές σε πολυκατοικίες, κατοικίες, παιδιατρικό νοσοκομείο και εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ επιθέσεις σημειώθηκαν επίσης στις περιφέρειες Σούμι, Χάρκοβο και Οδησσό.

«Κάθε μέρα η Ρωσία συνεχίζει να τρομοκρατεί τον λαό μας. Χρησιμοποιεί κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, πυραύλους και drones. Η δυνατότητά μας να αμυνόμαστε απέναντι σε αυτές τις επιθέσεις είναι ζωτικής σημασίας», τόνισε, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του προς τους δυτικούς συμμάχους για συνεχή προμήθεια πυραύλων για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot.

Δεύτερο χτύπημα μέσα σε λίγες ημέρες

Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση με κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες που δέχεται το Παβλόχραντ μέσα σε διάστημα λίγων ημερών.

Στις 20 Ιουλίου, οι ρωσικές δυνάμεις είχαν πλήξει πολυκατοικία στην πόλη, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 18, ανάμεσά τους ένα παιδί ενός έτους και έναν 13χρονο.

Το Παβλόχραντ, το οποίο πριν από τη ρωσική εισβολή αριθμούσε περίπου 100.000 κατοίκους, βρίσκεται περίπου 75 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου και έχει εξελιχθεί σε σημαντικό κέντρο φιλοξενίας στρατιωτικών και εκτοπισμένων αμάχων από τις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας.

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για αύξηση των θυμάτων

Η νέα επίθεση έρχεται λίγες ημέρες μετά την έκθεση της Αποστολής Παρακολούθησης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Ουκρανία, σύμφωνα με την οποία ο Ιούνιος ήταν ο πιο αιματηρός μήνας για τους αμάχους από τον Απρίλιο του 2022.

Η έκθεση καταγράφει τουλάχιστον 293 νεκρούς και 1.990 τραυματίες αμάχους μέσα σε έναν μήνα, με τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας με πυραύλους και drones να ευθύνονται για σχεδόν τις μισές απώλειες, πλήττοντας κυρίως μεγάλες πόλεις μακριά από τη γραμμή του μετώπου.

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