Το όνειρο μιας ζωής μετατράπηκε σε τραγωδία στη Λέσβο: Η ιστορία των δύο γυναικών από την Αυστραλία που σκοτώθηκαν σε τροχαίο

Το όνειρο μιας ζωής μετατράπηκε σε τραγωδία στη Λέσβο, όπου δύο γυναίκες από την Αυστραλία, που είχαν εγκατασταθεί μόνιμα στο νησί μετά τη συνταξιοδότησή τους, έχασαν τη ζωή τους σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα.

Η Λένι και η Μαργκερίτ Τζόνσον σκοτώθηκαν στις 15 Ιουλίου, όταν το μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητό τους, κινεζικής κατασκευής, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού, υπό συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται. Την ιστορία τους ανέδειξε η Daily Mail.

Το όχημά τους ανετράπη πριν καταλήξει στην κολόνα. Η μία γυναίκα έχασε τη ζωή της ακαριαία, ενώ η δεύτερη υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον δρόμο που συνδέει την Παναγιούδα με τη Μόρια.

Η κόρη τους είχε μετακομίσει στην Αθήνα για να βρίσκεται κοντά τους

Η είδηση βύθισε στο πένθος τα δύο παιδιά του ζευγαριού.

Η κόρη τους, Κέιτ, είχε μετακομίσει πρόσφατα στην Αθήνα για να συνεχίσει τις σπουδές της και να βρίσκεται πιο κοντά στις μητέρες της, ενώ ο γιος τους, Τζάκσον, ζει στο Σίδνεϊ. Και οι δύο ταξίδεψαν αμέσως στη Λέσβο μόλις ενημερώθηκαν για την τραγωδία.

Φίλη της οικογένειας, η Έντιν Τσάπμαν, η οποία ταξίδεψε επίσης στην Ελλάδα για να στηρίξει τα δύο αδέλφια, δημιούργησε καμπάνια στο GoFundMe προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα που προέκυψαν μετά το δυστύχημα.

«Είχαν χτίσει τη ζωή που πάντα ονειρεύονταν»

Όπως αναφέρει στην περιγραφή της καμπάνιας, το ζευγάρι είχε εργαστεί για δεκαετίες ώστε να μπορέσει να πραγματοποιήσει το όνειρο της συνταξιοδότησης στη Λέσβο.

«Η Λένι και η Μαργκ είχαν δουλέψει όλη τους τη ζωή για να χτίσουν τη συνταξιοδότηση που πάντα ονειρεύονταν. Μετακόμισαν στην Ελλάδα μαζί με τα τρία αγαπημένα τους τσιουάουα για να ζήσουν το παραμύθι τους, απολαμβάνοντας τον ήλιο, τον πιο ήρεμο ρυθμό ζωής και μια κοινότητα που γρήγορα αγάπησαν. Ζούσαν πραγματικά το όνειρό τους», αναφέρει.

Η καθηγήτρια που αφιέρωσε τη ζωή της στη Σαπφώ

Πριν από τη συνταξιοδότησή της, η Μαργκερίτ Τζόνσον ήταν καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ στην Αυστραλία και ιδιαίτερα αγαπητή στους φοιτητές της.

Είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της ακαδημαϊκής της έρευνας στη σεξουαλικότητα, το φύλο και κυρίως στο έργο της αρχαίας ποιήτριας Σαπφούς, η οποία έζησε στη Λέσβο μεταξύ 630 και 570 π.Χ. και έγινε γνωστή για την ποίησή της γύρω από τον έρωτα και τις σχέσεις μεταξύ γυναικών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πολυετής ενασχόλησή της με τη Σαπφώ και την ιστορία της αρχαίας Μεσογείου αποτέλεσε βασική έμπνευση για να μετακομίσει κάποτε μόνιμα στο νησί.

«Άφηναν τους πάντες να νιώθουν σαν οικογένεια τους»

Στην καμπάνια, η Λένι περιγράφεται ως «μια δυναμική, γενναιόδωρη γυναίκα που θα έκανε τα πάντα για όσους αγαπούσε», ενώ η Μαργκ χαρακτηρίζεται ως άνθρωπος με ηρεμία και σοφία, που είχε πάντα μια συμβουλή ή μια ιστορία για να κάνει τους άλλους να αισθάνονται καλύτερα.

«Μαζί είχαν ένα σπάνιο χάρισμα. Έκαναν όλους να νιώθουν ευπρόσδεκτοι. Έφευγες πάντα από το τραπέζι τους χαμογελώντας, νιώθοντας ότι κάποιος σε είχε πραγματικά φροντίσει», αναφέρει η φίλη της οικογένειας.

Έρανος για τα παιδιά τους

Μέχρι την Τρίτη, μέσω του GoFundMe είχαν συγκεντρωθεί σχεδόν 22.000 δολάρια Αυστραλίας, με στόχο τις 26.000.

Τα χρήματα προορίζονται για τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των παιδιών τους στην Ελλάδα, τα έξοδα της κηδείας και του μνημοσύνου, καθώς και για τις νομικές και διοικητικές διαδικασίες που ακολουθούν έναν θάνατο στο εξωτερικό.

Η φίλη της οικογένειας σημειώνει πως, αν και κανένα ποσό δεν μπορεί να αναπληρώσει την απώλεια των δύο γυναικών, ελπίζει ότι η οικονομική στήριξη θα επιτρέψει στα παιδιά τους να πενθήσουν χωρίς το πρόσθετο βάρος των άμεσων οικονομικών υποχρεώσεων.