Κέρκυρα: Πρόστιμο 1.312 ευρώ σε οδηγό που πέταξε τσιγάρο από το παράθυρο

Διοικητικό πρόστιμο 1.312,50 ευρώ επιβλήθηκε από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας σε οδηγό ο οποίος εντοπίστηκε να πετά αποτσίγαρο από το όχημά του σε περιοχή της Βόρειας Κέρκυρας. Η παράβαση διαπιστώθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων περιπολιών της Πυροσβεστικής, η οποία συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών.

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Τσουχτερό πρόστιμο στον οδηγό
Πηγή: Pexels
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.312,50 ευρώ επιβλήθηκε από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας σε οδηγό που πέταξε αποτσίγαρο από το παράθυρο του οχήματός του.
  • Η παράβαση διαπιστώθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων περιπολιών της Πυροσβεστικής, η οποία συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της Κέρκυρας.
  • Στόχος των ελέγχων είναι η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και η αντιμετώπιση επικίνδυνων συμπεριφορών που θέτουν σε κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη ζωή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.312,50 ευρώ, επιβλήθηκε από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας, σε οδηγό ο οποίος εντοπίστηκε να πετά τσιγάρο από το παράθυρο του οχήματός του σε περιοχή της Βόρειας Κέρκυρας.

Όπως αναφέρει το Corfunews, η παράβαση διαπιστώθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων περιπολιών που πραγματοποιούνται από στελέχη της Πυροσβεστικής.

Η Πυροσβεστική επισημαίνει ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, τόσο με υπηρεσιακά όσο και με συμβατικά οχήματα, σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της Κέρκυρας. Στόχος είναι η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και η αντιμετώπιση επικίνδυνων και ανεύθυνων συμπεριφορών που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη ζωή.

 

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