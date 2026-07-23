Βόλος: Μαζί στη ζωή, στο σχολείο, τώρα και στο Πανεπιστήμιο – «Μας περίμεναν τα παιδιά μας απ’ έξω» λέει το ζευγάρι που πέτυχε στις πανελλήνιες

Φάνης Κανέλλος και Διανελία Αποστολία Μακρή. Παντρεμένο ζευγάρι με κοινή πορεία ζωής από τα 15 χρόνια. Αποφάσισαν να πιάσουν πάλι τα βιβλία. Γράφτηκαν στο 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Βόλου, παρακολούθησαν για δύο χρόνια τα μαθήματα, καθώς είχαν ήδη απολυτήριο Λυκείου και σήμερα οι κόποι τους δικαιώθηκαν. Κατάφεραν να εισαχθούν και οι δύο στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο 55χρονος Φάνης και η 54χρονη Διανελία δεν άφησαν στιγμή ο ένας τον άλλο.

«Βοηθούσαμε ο ένας τον άλλο. Όταν ένας είχε δυσκολίες, ο άλλος τον στήριζε. Σε όλο αυτό είμασταν μαζί, η πορεία μας αυτή μας ένωσε περισσότερο και ως ζευγάρι», είπε η κ. Μακρή επισημαίνοντας ότι συμπαραστάτες στην προσπάθειά τους ήταν και τα δυο τους παιδιά, με τον γιο τους που έχει σπουδάσει Μαθηματικά να τους βοηθά ακόμη και στα μαθήματα.

«Στις πανελλαδικές τα παιδιά μας περίμεναν έξω από το σχολείο και ήταν σαν να αντιστράφηκαν οι όροι. Μπήκαν στη δική μας θέση όταν έδιναν εκείνα πανελλαδικές, κι εμείς στη δική τους», σημείωσε η κ. Μακρή, στο magnesianews.

Η ίδια είναι ιδιωτική υπάλληλος και ο σύζυγός τους εργάζεται στην Πολεμική Αεροπορία, όμως πάντα η γνώση τους κέντριζε, πάντα ήθελαν να μάθουν και κάτι παραπάνω. Το 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Βόλου τους άνοιξε έναν νέο ορίζοντα.

«Είναι σπουδαίο το έργο που παράγεται στο σχολείο. Δεν είναι μόνο η γνώση που λαμβάνεις, είναι οι δράσεις που κάναμε, οι επισκέψεις σε μουσεία, είναι οι άνθρωποι, οι συμμαθητές μας και οι καθηγητές μας», επεσήμανε.

Συνέχισε λέγοντας ότι «καθίσαμε πάλι στα θρανία γιατί δεν θέλαμε να περνάει η ζωή μας μπροστά σε έναν καναπέ. Μέσα από μας θέλαμε να πάρουν παράδειγμα και τα παιδιά μας, να μην το βάζουν ποτέ κάτω, να μην απογοητεύονται και πάντα να προσπαθούνε».

Τώρα οι δύο σύζυγοι θα περάσουν την πόρτα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΠΘ στον Βόλο, που ήταν και η πρώτη τους επιλογή στο μηχανογραφικό και το μέλλον πραγματικά τους ανήκει.