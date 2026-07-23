Κρήτη: Βαριές κατηγορίες για δωροδοκία σε ιατροδικαστή και τοξικολόγο – Απολογούνται την Δευτέρα

Ιατροδικαστής, τοξικολόγος και δικηγόρος, μαζί με δύο ακόμη άτομα, αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του Εισαγγελέα Χανίων τη Δευτέρα (27/7/2026). Οι πέντε κατηγορούνται για εμπλοκή σε κύκλωμα που παραποιούσε τοξικολογικές εξετάσεις, ώστε εμπλεκόμενοι σε υποθέσεις ναρκωτικών να φαίνονται τοξικομανείς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ιατροδικαστής, δικηγόρος και τοξικολόγος του Πανεπιστημίου Κρήτης, μαζί με δύο ακόμη άτομα, πρόκειται να παρουσιαστούν ενώπιον του Εισαγγελέα Χανίων στις 27/7/2026.
  • Και οι πέντε κατηγορούνται ότι εμπλέκονται σε κύκλωμα που παραποιούσε τοξικολογικές εξετάσεις, ώστε να φαίνονται τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών.
  • Εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν σε βάρος τους, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται σε φακέλους υποθέσεων ναρκωτικών για πιθανές παράνομες παρεμβάσεις στα αποτελέσματα εξετάσεων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση ασκήθηκαν σε βάρος του ιατροδικαστή Χανίων και του διευθυντή του εργαστηρίου τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, οι δύο συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι είναι οι μόνοι που παραμένουν υπό κράτηση, ενώ οι υπόλοιποι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αφέθηκαν ελεύθεροι.

Στο μικροσκόπιο η έρευνα για υποθέσεις ναρκωτικών

Σε κάθε περίπτωση, οι έρευνες επικεντρώνονται σε φακέλους υποθέσεων ναρκωτικών, καθώς οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξαν παράνομες παρεμβάσεις στην έκδοση, την καταγραφή ή το περιεχόμενο αποτελεσμάτων εξετάσεων που είχαν ενταχθεί σε συγκεκριμένες δικογραφίες.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης αξιολογείται και το γεγονός ότι ο προσαχθείς δικηγόρος είχε χειριστεί υποθέσεις κατηγορουμένων που αντιμετώπιζαν προβλήματα εξάρτησης. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει διευκρινιστεί ποια είναι η δικονομική θέση του ίδιου και των υπόλοιπων προσαχθέντων, ανέφερε νωρίτερα το neakriti.gr.

Η έρευνα συνεχίζεται με την εξέταση καταθέσεων και φακέλων, ενώ αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας για τις κατηγορίες, τον αριθμό των εμπλεκομένων και την έκταση της υπόθεσης.

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