Ηράκλειο: Συνελήφθη στο αεροδρόμιο 32χρονη Ισπανίδα με 19 κιλά κάνναβης

Συνελήφθη στο Ηράκλειο 32χρονη Ισπανίδα, μέλος διεθνούς κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, με πάνω από 19 κιλά ακατέργαστης κάνναβης. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη στο Ηράκλειο 32χρονη αλλοδαπή, ισπανικής καταγωγής, μέλος διεθνούς κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν πάνω από 19 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.
  • Η σύλληψη έγινε σήμερα Πέμπτη στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης», στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων.
  • Η 32χρονη μετέφερε αεροπορικώς τις ναρκωτικές ουσίες κατ’ εντολή ομοεθνή της για περαιτέρω διακίνηση και θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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Συνελήφθη στο Ηράκλειο 32χρονη αλλοδαπή, ισπανικής καταγωγής, μέλος διεθνούς κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πάνω από 19 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.

Η σύλληψη έγινε από το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου σήμερα Πέμπτη στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης και αξιολόγησης στοιχείων από τους αστυνομικούς, σχετικά με τη μεταφορά αεροπορικώς μεγάλων ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης από την 32χρονη κατ’ εντολή ομοεθνή της με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση σε έτερους διακινητές, το πρωί οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Ηρακλείου.

Αφού εντοπίσθηκε η κατηγορούμενη στον αερολιμένα κατά την άφιξή της από χώρα του εξωτερικού, ακολούθησε έρευνα στην αποσκευή της, όπου εντοπίστηκε πως είχε αποκρύψει 19 κιλά και 100 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, τα οποία κατασχέθηκαν όπως και χρηματικό ποσό 210 ευρώ και 1 κινητό τηλέφωνο.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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