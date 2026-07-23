Αλίκη Βουγιουκλάκη: Συγκλονίζει ο Γιάννης Παπαμιχαήλ για τα 30 χρόνια από τον θάνατό της – «Μάνα, εκείνη η εικόνα δεν έσβησε ποτέ από τη μνήμη μου»

Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται την Πέμπτη 23 Ιουλίου, από την ημέρα που η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφυγε από τη ζωή. Το πιο «λαμπρό αστέρι» του ελληνικού κινηματογράφου, που διέγραψε μία σπουδαία πορεία στον χώρο της υποκριτικής, πέθανε σε ηλικία μόλις 62 ετών, ύστερα από μία γενναία και δύσκολη μάχη που έδωσε για την υγεία της.

Ο γιος της, Γιάννης Παπαμιχαήλ, πραγματοποίησε μία συγκλονιστική ανάρτηση στον λογαριασμό που είναι αφιερωμένος στην Αλίκη Βουγιουκλάκη στο Instagram, με αφορμή τα 30 χρόνια από τον θάνατό της.

Στο post του, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ μοιράστηκε με το κοινό μία φωτογραφία του από τα παιδικά του χρόνια. Στο στιγμιότυπο, ποζάρει μαζί με τη μητέρα του, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών τους διακοπών στον Θεολόγο.

Το παιδί της αείμνηστης σταρ, έγραψε στη λεζάντα: «Σαν σήμερα πριν από τριάντα χρόνια, λίγο μετά τις δέκα το πρωί, έκλεισες τα μάτια σου για τελευταία φορά, έγινε μπροστά μου και ενώ το περίμενα συνέχιζα να σου λέω σήκω, ξύπνα, μη φεύγεις, μη με αφήνεις μόνο. Σήμερα νιώθω πως ήρθε η στιγμή να μοιραστώ για πρώτη φορά αυτή τη στιγμή που κράτησα μόνο μέσα μου όλα αυτά τα χρόνια.

Μάνα, εκείνη η εικόνα δεν έσβησε ποτέ από τη μνήμη μου. Με συνοδεύει κάθε μέρα της ζωής μου και θα με συνοδεύει για πάντα. Τριάντα χρόνια πέρασαν, όμως τίποτα δεν μπορεί να μικρύνει την απουσία σου ούτε την αγάπη που νιώθω για σένα.

Σήμερα σε θυμάμαι με την ίδια συγκίνηση, σαν να ήταν όλα μόλις χθες. Και τις προάλλες που έψαχνα στο γραφείο μου βρήκα αυτή τη φωτογραφία που είχα ξεχάσει ότι υπήρχε, ήταν οι δικές μας στιγμές που δεν μοιραζόσουν με τα περιοδικά και τους δημοσιογράφους. Σήμερα μοιράζομαι με όλους όσους σε αγαπούν και τους λείπεις αυτή την καλοκαιρινή φωτογραφία μας από τον Θεολόγο.

Ξεκουράσου, κανένας δε σε ξέχασε, ίσα ίσα έχει γίνει ακόμα περισσότερος ο κόσμος που σε θαυμάζει και σε αγαπάει και ακολουθούν και οι επόμενες γενιές».