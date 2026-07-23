Αλίκη Βουγιουκλάκη: 30 χρόνια χωρίς την σταρ που έγινε θρύλος – Το αφιέρωμα της Finos Film

Η Finos Film τιμά τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, αναγνωρίζοντας το ανεξίτηλο αποτύπωμα που άφησε στον ελληνικό κινηματογράφο. Το αφιέρωμα περιλαμβάνει στιγμές από τον πρώτο της ρόλο ως «Αστέρω» το 1959 έως την τελευταία της ταινία στην εταιρεία, «Η Μαρία της Σιωπής», το 1973.

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Αλίκη Βουγιουκλάκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «30 χρόνια χωρίς την Αλίκη σήμερα», αναφέρει η Finos Film, τονίζοντας πως «ήταν τέτοιο το αποτύπωμα που άφησε, που μάλλον δεν θα σβήσει όσες δεκαετίες και αν περάσουν».
  • Η Finos Film τιμά την αξέχαστη ηθοποιό με ένα αφιέρωμα. «Σήμερα την θυμόμαστε μέσα από ένα αφιέρωμα…» σημειώνεται στο βίντεο.
  • Το αφιέρωμα «ξεκινάει από τον πρώτο της ρόλο στην Φίνος Φιλμ ως «Αστέρω» το 1959 και ολοκληρώνεται το 1973 με την ταινία «Η Μαρία της Σιωπής»».

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Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη.

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«30 χρόνια χωρίς την Αλίκη σήμερα. Ήταν τέτοιο το αποτύπωμα που άφησε, που μάλλον δεν θα σβήσει όσες δεκαετίες και αν περάσουν. Αυτή την «αθανασία» εύχονται άλλωστε οι περισσότεροι καλλιτέχνες μέσα από το πέρασμα τους και η Αλίκη σίγουρα το κατάφερε» αναφέρει η Finos Film.

«Σήμερα την θυμόμαστε μέσα από ένα αφιέρωμα που ξεκινάει από τον πρώτο της ρόλο στην Φίνος Φιλμ ως «Αστέρω» το 1959 και ολοκληρώνεται το 1973 με την ταινία «Η Μαρία της Σιωπής» που σηματοδοτεί και την τελευταία της ταινία στην FF» σημειώνεται στο βίντεο.

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Δείτε το βίντεο:

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