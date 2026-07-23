Αλίκη Βουγιουκλάκη: 30 χρόνια χωρίς την σταρ που έγινε θρύλος – Το αφιέρωμα της Finos Film

Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη.

«30 χρόνια χωρίς την Αλίκη σήμερα. Ήταν τέτοιο το αποτύπωμα που άφησε, που μάλλον δεν θα σβήσει όσες δεκαετίες και αν περάσουν. Αυτή την «αθανασία» εύχονται άλλωστε οι περισσότεροι καλλιτέχνες μέσα από το πέρασμα τους και η Αλίκη σίγουρα το κατάφερε» αναφέρει η Finos Film.

«Σήμερα την θυμόμαστε μέσα από ένα αφιέρωμα που ξεκινάει από τον πρώτο της ρόλο στην Φίνος Φιλμ ως «Αστέρω» το 1959 και ολοκληρώνεται το 1973 με την ταινία «Η Μαρία της Σιωπής» που σηματοδοτεί και την τελευταία της ταινία στην FF» σημειώνεται στο βίντεο.

Δείτε το βίντεο: