Δημήτρης Παπάζογλου: «Δεν είμαι πλούσιος, είμαι μικρομεσαίος» – Όσα είπε για τη ζωή του και την Αλίκη Βουγιουκλάκη

Ο Δημήτρης Παπάζογλου μίλησε για την επαγγελματική του πορεία, την προσωπική του ζωή και τη συνεργασία του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα στο Action 24.

Ο γνωστός χορογράφος αναφέρθηκε αρχικά στη σχέση του με τη δουλειά του και εξήγησε ότι εξακολουθεί να διοχετεύει την ενέργεια και το μυαλό του στην τέχνη του. «Ούτε το Λόττο κέρδισα ούτε τον έρωτα της ζωής μου, αλλά χρησιμοποιώ την ενέργειά μου και το μυαλό στη δουλειά μου. Ευγνωμονώ τον Θεό που ακόμα με ζητάνε και προσφέρω σε αυτή τη δουλειά», είπε ο Δημήτρης Παπάζογλου, ενώ στη συνέχεια περιέγραψε πώς χορογραφεί την παράσταση «Το αγόρι απέναντι».

Ο ίδιος μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τη ζωή του, δίνοντας έμφαση στη συγκρότηση και στην αποφυγή εξαρτήσεων. «Ο σκοπός είναι οι κοινωνίες να αλλάζουν πιο ουσιαστικά. Αλλάζουν όταν έχουν ευμάρεια. Δεν είμαι πλούσιος, είμαι μικρομεσαίος. Είχα συγκροτημένη ζωή. Δεν έπινα, δεν έκανα ναρκωτικά. Δεν ήθελα ποτέ να χτυπήσω την πόρτα για δανεικά, φοβόμουν ότι θα μου την κλείσουν. Πήρα ένα κάμπριο αυτοκίνητο πριν από την κρίση και το μετάνιωσα. Δεν το άνοιγα στη γειτονιά για να μην προκαλέσω και να μη μου ρίξει μια γειτόνισσα καμία γλάστρα. Το άνοιγα πιο πέρα», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Παπάζογλου στάθηκε στην ευθύνη που ένιωθε απέναντι στη μητέρα του και εξήγησε ότι αυτή η αίσθηση τον βοήθησε να αποφύγει δυσκολίες και παγίδες. «Η ευθύνη απέναντι στη μάνα μου με έκανε να γλιτώσω από τις παγίδες που έχει η ζωή για κάθε νέο άνθρωπο. Έχω σκεφτεί πολλές φορές ότι έχω μια ανεξαρτησία, που ο εραστής μου και η ερωμένη μου είναι το πάθος μου για τη δουλειά μου. Αγαπώ τη σκηνή και με αγαπά», είπε.

Ο χορογράφος αναφέρθηκε, επίσης, στην Αλίκη Βουγιουκλάκη και μίλησε για τον σεβασμό που ένιωθε απέναντί της. «Η Αλίκη Βουγιουκλάκη δεν είχε ρυθμό. Τον αποστήθιζε. Θέλει πολύ μεγάλη εξυπνάδα και αντίληψη να αποστηθίσεις κάτι που δεν έχεις. Δεν με εκνεύριζε. Βέβαια, είχα έναν φόβο και έναν τεράστιο σεβασμό απέναντί της. Αν δεν την ήξερες, προκαλούσε φόβο. Όχι σαν συμπεριφορά, αλλά σαν οντότητα. Έτρεμα το περιβάλλον της και το τι της έλεγαν από πίσω για εμένα. Είχε αυλή. Την προστάτευαν από κάτι κακό ή της έδιναν επαίνους για το καλό που ήθελε να κάνει», σχολίασε για την αείμνηστη ηθοποιό.