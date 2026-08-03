Φωτιά στη δυτική Αττική: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες από τα πύρινα μέτωπα – «Δεν ξέρουμε πού να πάμε» – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Αν και πολλά πύρινα μέτωπα είναι σε ύφεση και μεγάλες πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Ελλάδας έχουν σβήσει εντελώς, άλλες φωτιές, όπως αυτή στη δυτική Αττική εξακολουθεί να απειλεί, καθώς σημειώνονται αναζοπυρώσεις.

Ο Παναγιώτης Μαργέτης, δήμαρχος Μεγαρέων μίλησε στο Open: «Κάθε μισή ώρα αλλάζουν τα δεδομένα. Ενώ το βράδυ και τα ξημερώματα δώσαμε εκκένωση κοντά στο πεδίο βολής, κινδύνευσαν κάποια σπίτια, ευτυχώς η πυροσβεστική έδρασε άμεσα. Μετά μια δυο ώρες κινδύνευσε μια φάρμα ζώων αλλά και αυτή την πρόλαβε η πυροσβεστική.

Γύρισε όμως ο αέρας και πριν μια ώρα κινδύνευε ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας με φυσικό αέριο. Νομίζω δεν υπάρχει πρόβλημα πλέον. Γίνονται αναζοπυρώσεις και η πυροσβεστική είναι στα σημεία που καπνίζουν ακόμα, που είναι επίφοβα. Όλοι είναι σε αγωνία, ειδικά αυτοί που απειλήθηκαν.»

Αντιδήμαρχος Νέας Περάμου: Πολλά τα μέτωπα δεν ξέρουμε που να πάμε

«Είναι ένας οικισμός στο Καντήλι, πίσω από την Αγία Σκέπη που αναζωπυρώθηκε. Μπορούν να προσεγγίσουν επίγειες δυνάμεις. Είναι πολλά τα μέτωπα. Μεγάλη μάχη δίνεται. Είναι πάρα πολύ κοντά τα σπίτια. Επιχειρούν τα εναέρια και Καναντέρ και Έρικσον. Έφτασε πολύ κοντά στα σπίτια, ήταν παλιοί οικισμοί, το καλό είναι ότι έχουν εκκενωθεί από προχτές. Ενώ έσβησε φυσάει πολύ. Στο χωριό έχει άπνοια αλλά πάνω φυσάει πάρα πολύ», είπε ο κ. Μποτούνας αντιδήμαρχος Νέας Περάμου στο Mega.

«Χαμός, καιγόταν το σύμπαν»

Κάτοικοι των περιοχών που είδαν να κινδυνεύουν τα σπίτια και οι περιουσίες, και οι άνθρωποι που έζησαν στην πρώτη γραμμή του κινδύνου μίλησαν στην κάμερα του Star.

«Από τις 4 η ώρα με ξυπνήσαν και με βγάλαν έξω. Γινόταν ο χαμός. καιγόταν το σύμπαν. Στο στρατόπεδο, εκεί στο πεδίο βολής, χτυπάγανε (εννοεί γίνονταν εκρήξεις). Το μοναστήρι απέναντι το είχαν περικυκλώσει τέσσερα πυροσβεστικά και το γλιτώσαν.»

«Ρίχνω λίγο νεράκι. Το κάναμε από το μηδέν».

Με αυτά τα λόγια δύο κάτοικοι περιγράφουν όσα βίωσαν στην καταστροφική φωτιά.

Ολονύχτια μάχη

Τη νύχτα άνθρωποι από άλλες περιοχές της Αττικής έσπευδαν σε μέρη όπως στο Αλεποχώρι για να απομακρύνουν τους συγγενείς τους.

«Και σκύλο έχω και τους γονείς μου έχω. Πάω να τους πάρω.»

«Τώρα που φύγαμε βλέπαμε τις φλόγες στην Ψάθα. Ήρθε η αστυνομία, μας έδιωξε με το ζόρι,. Δεν είναι και εύκολο να αφήσεις και το σπίτι σου», είπε μία κάτοικος συγκινημένη.

«Καταστροφή μεγάλη. Και κατεβαίνει η φωτιά. Άυπνοι (είμαστε)» δήλωσε άλλος κάτοικος.

Κάτοικος Χαϊδαρίου που έχει εξοχικό στην περιοχή του Αλεποχωρίου ανέφερε: «Το είχαμε ξαναζήσει το 2022. Να φύγω εδώ να καώ εδώ ή στο Χαϊδάρι; Που να καώ;»

«Είμαστε σε επιφυλακή και εδώ για τα σπίτια μας».

«Κάναμε μια προεργασία στο σπίτι μας. Κόψαμε πολλά, πήραμε ότι ήταν εύφλεκτο».