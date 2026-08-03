LIVE – Πύρινος εφιάλτης στη Δυτική Αττική – Σε Άγιο Νεκτάριο και Κανδήλι οι μεγάλες εστίες – Όλες οι εξελίξεις
Μάχη με τις φλόγες για 4η ημέρα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο που μαίνεται στη Δυτική Αττική.
Το πρώτο σημείο όπου εντοπίζουν τις προσπάθειές τους οι δυνάμεις πυρόσβεσης είναι στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και συγκεκριμένα από τον Άγιο Νεκτάριο προς το Κρύο Πηγάδι, ενώ το δεύτερο στην περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδήλι. Την ίδια ώρα, δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή Λούμπα, έξω από τα Βίλια.
Στα πύρινα μέτωπα επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ρίχτηκαν στη μάχη και εναέρια μέσα, συγκεκριμένα 5 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.
Οι τελευταίες εξελίξεις
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Τι δείχνουν τα στοιχεία του METEO για τα μελτέμια
Στη δημοσιότητα δίνονται και νέες καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Μετά από επιλογή σταθμών της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με σχετικά μεγάλο χρόνο λειτουργίας σε περιοχές της Αττικής και της Νότιας Κρήτης, και με έμφαση στους 3 καλοκαιρινούς μήνες, οπότε και εμφανίζεται η μεγαλύτερη συχνότητα ετησίων/μελτεμιών, έχουν διαπιστωθεί τα παρακάτω δεδομένα:
Φουρφουράς Αμαρίου Ρεθύμνου (αρχή λειτουργίας 2010). Μέγιστη ριπή 111 km/h στις 29/07/2026, η μεγαλύτερη ριπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό.
Πλακιάς Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνου (αρχή λειτουργίας 2012). Μέγιστη ριπή 114 km/h στις 30/07/2026, η μεγαλύτερη ριπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό.
Πεντέλη-εγκαταστάσεις ΕΑΑ (αρχή λειτουργίας 2013). Μέγιστη ριπή 108 km/h στις 31/07/2026, η δεύτερη μεγαλύτερη ριπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό (μεγαλύτερη τιμή: 113 km/h στις 20/07/2022).
Σημειώνεται ότι δεύτερος σταθμός στην κορυφή Πεντέλης κατέγραψε στις 31/07/2026 μέγιστη ριπή 150 km/h.
Πάρνηθα (αρχή λειτουργίας 2010). Μέγιστη ριπή 109 km/h στις 31/07/2026, η δεύτερη μεγαλύτερη ριπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό (μεγαλύτερη τιμή: 111 km/h στις 08/08/2025 και η ίδια τιμή στις 21/07/2024).
Παξιμάδα Καρύστου (αρχή λειτουργίας 2013). Μέγιστη ριπή 150 km/h στις 31/07/2026, η μεγαλύτερη ριπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό.
Συμπερασματικά ήταν ένα από τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών.
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Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Στο ελληνικό FBI ανέθεσε την έρευνα ο αρχηγός της ΕΛΑΣ
– Ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Δημήτρης Μάλλιος, ανέθεσε την έρευνα για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα στο ελληνικό FBI, κατόπιν εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα.
– Κατά τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων τύπου BELL, που σημειώθηκε κατά την επιχείρηση κατάσβεσης δασικής φωτιάς στην Ψάθα, βρήκαν τραγικό θάνατο ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής του ενός ελικοπτέρου.
– Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις άνδρες, εκ των οποίων δύο εντοπίστηκαν σώοι και δύο ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Οι δύο διασωθέντες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
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Λακαφώσης για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων στην Ψάθα: «Δεν υπήρχε καν σχηματισμός στην πορεία τους» – Τα τυφλά σημεία
– Ο μηχανολόγος-μηχανικός αεροναυπηγός Κώστας Λακαφώσης εκτιμά ότι «δεν είχε γίνει καν σχηματισμός» και οι δύο χειριστές δεν είχαν αντιληφθεί ο ένας την παρουσία του άλλου.
– Τα ελικόπτερα αυτά δεν διαθέτουν «bubble canopy», με τους πιλότους να βλέπουν «πολύ συγκεκριμένα πράγματα», δημιουργώντας τυφλά σημεία, ιδιαίτερα όταν ένα ελικόπτερο βρίσκεται κάτω από την κοιλιά του άλλου.
– Τα ελικόπτερα επιτρέπεται να πετούν με έναν χειριστή, αν και δεν είναι το ασφαλέστερο, ενώ ο δεύτερος στην καμπίνα είναι «σύνδεσμος» και όχι συντονιστής. Σημαντικό στοιχείο για την έρευνα είναι οι ηχογραφήσεις των ασυρμάτων.
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Ισχυρές επίγειες δυνάμεις στη μάχη με τις φλόγες - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική.
Οι επίγειες δυνάμεις βρίσκονταν επί ποδός όλο το βράδυ διανοίγοντας αντιπυρικές ζώνες με χωματουργικά μηχανήματα και δίνοντας τιτάνια μάχη, προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν την εξάπλωσή της.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται σε δύο σημεία και συγκεκριμένα στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδήλι Μεγάρων.
Πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις και συγκεκριμένα 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων εξακολουθούν και επιχειρούν μαζί με εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων. Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη της κατάσβεσης μπήκαν και τα εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού από αέρος.
Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, ενώ, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική στη συνέχεια έχει προγραμματιστεί να ενισχυθούν.
Η πυρκαγιά που ξεκίνησε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική έλαβε πολύ μεγάλες διαστάσεις κατακαίγοντας δασικές εκτάσεις και προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες.
Έως και χθες στις 12.05 το μεσημέρι, σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, από το ΜΕΤΕΟ/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών από τις δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βοιωτία, οι εκτάσεις που είχαν πληγεί ξεπερνούν τα 111.000 στρέμματα (30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 80.800 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής).
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Σε Άγιο Νεκτάριο και Κανδήλι τα πιο δύσκολα μέτωπα
Τα πιο δύσκολα μέτωπα εντοπίζονται αυτή την ώρα σε Άγιο Νεκτάριο στα Βίλια και Κανδήλι Μεγάρων με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν αδιάκοπα ώστε να περιορίσουν κάθε νέα εστία πριν ενισχυθούν οι άνεμοι.
Σημειώνεται ότι η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή.
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Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια
– Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται για σήμερα, Δευτέρα 03 Αυγούστου 2026, σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια.
– Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, Περιφέρειες και Δήμους σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας.
– Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.
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Φωτιά στη Δυτική Αττική: Στη μάχη επίγειες δυνάμεις και 10 εναέρια μέσα - Προσπάθειες για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών
– Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες προκειμένου να περιοριστούν τα πύρινα μέτωπα που μαίνονται στη δυτική Αττική.
– Πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εθελοντές επιχειρούν, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.
– Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο (κατηγορία 4) και εστάλη μήνυμα 112 για απομάκρυνση κατοίκων από Σκέπη, Κανδήλι και Μπότσικα.
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Φωτιά στη Δυτική Αττική: Tα νεότερα δορυφορικά δεδομένα του meteo για τις ενεργές εστίες
– Νεότερα δορυφορικά δεδομένα του meteo.gr δείχνουν ότι η μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική παρέμενε ενεργή και το πρωί της Δευτέρας (3/8) . Αρκετές ενεργές εστίες καταγράφονται στην ευρύτερη περιοχή.
– Στην εικόνα του meteo, οι ενεργές εστίες της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική αποτυπώνονται με κίτρινο χρώμα στις 08:30 το πρωί της Δευτέρας.
– Οι σημαντικότερες εναπομείνασες εστίες εντοπίζονται σε δύο βασικές ζώνες: ανατολικά/νοτιοανατολικά του Πόρτο Γερμενό και της Ψάθας, καθώς και νοτιότερα στην ορεινή ζώνη του Όρους Πατέρα.
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Αντιδήμαρχος Νέας Περάμου: «Έχει γίνει μεγάλη καταστροφή - Εάν δεν σταματήσει ο αέρας, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα»
Ο αντιδήμαρχος Νέας Περάμου Κωνσταντίνος Μποτουνάς μιλάει για την πυρκαγιά που μαίνεται στην περιοχή.
«Έχει γίνει μεγάλη καταστροφή» τονίζει και προσθέτει πως «εάν δεν σταματήσει ο αέρας, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα».
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Εικόνες από την επιχείρηση κατάσβεσης στο Όρος Κανδήλι
Δείτε εικόνες από την φωτιά στο Όρος Κανδήλι και τη μάχη που δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης για τον περιορισμό του πύρινου μετώπου.
Στη μάχη έχουν ριχτεί και εναέρια μέσα.
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Φωτιά στη Δυτική Αττική: Σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Πού γίνονται εκτροπές
– Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξακολουθούν να ισχύουν λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού.
– Παραμένουν σε ισχύ εκτροπές κυκλοφορίας σε διάφορα σημεία της Δυτικής Αττικής.
– Οι ρυθμίσεις αφορούν κυρίως επαρχιακές οδούς και ανώνυμες οδούς με εκτροπές προς Πόρτο Γερμενό, Αλεποχώρι και Ψάθα.
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Φωτιά στη Δυτική Αττική: Η ΕΛΑΣ αναλαμβάνει την έρευνα για τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων - Πώς έγινε η τραγωδία με τους δύο νεκρούς - ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο
– Η Ελληνική Αστυνομία ανέλαβε την προανάκριση για την εξακρίβωση των συνθηκών και αιτιών της σύγκρουσης των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων στη Δυτική Αττική.
– Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε την τρομακτική στιγμή της σύγκρουσης, όπου το ένα ελικόπτερο χτύπησε το στροφείο του άλλου και έπεσε φλεγόμενο, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο μελών του πληρώματος.
– Εμπειρογνώμονες αεροπορικών ατυχημάτων εκτιμούν ότι υπήρξε αστοχία συντονισμού καθώς τα 2 ελικόπτερα δεν διατηρούσαν τον απαιτούμενο ασφαλή διαχωρισμό κατά την πτήση τους.
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Φωτιά στη Δυτική Αττική: Μήνυμα του 112 για εκκένωση των περιοχών Αγία Σκέπη, Κανδήλι και Μπότσικα
Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν από λίγο για τη φωτιά που μαίνεται στη Δυτική Αττική. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδήλι, Μπότσικα απομακρυνθείτε προς Νέα Πέραμο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο…
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