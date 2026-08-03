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Φωτιά στη Δυτική Αττική: Tα νεότερα δορυφορικά δεδομένα του meteo για τις ενεργές εστίες

Νεότερα δορυφορικά δεδομένα από την ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr δείχνουν ότι η μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική παρέμενε ενεργή το πρωί της Δευτέρας (3/8), με αρκετές εστίες στην ευρύτερη περιοχή. Οι σημαντικότερες εναπομείνασες εστίες εντοπίζονται σε δύο βασικές ζώνες, μία γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα στο Όρος Κιθαιρώνα, και μία πιο εκτεταμένη στην ορεινή ζώνη του Όρους Πατέρα και βορειοανατολικά των Μεγάρων.

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δορυφορικά δεδομένα από τη φωτιά στη Δυτική Αττική - Meteo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νεότερα δορυφορικά δεδομένα του meteo.gr δείχνουν ότι η μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική παρέμενε ενεργή και το πρωί της Δευτέρας (3/8) . Αρκετές ενεργές εστίες καταγράφονται στην ευρύτερη περιοχή.
  • Στην εικόνα του meteo, οι ενεργές εστίες της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική αποτυπώνονται με κίτρινο χρώμα στις 08:30 το πρωί της Δευτέρας.
  • Οι σημαντικότερες εναπομείνασες εστίες εντοπίζονται σε δύο βασικές ζώνες: ανατολικά/νοτιοανατολικά του Πόρτο Γερμενό και της Ψάθας, καθώς και νοτιότερα στην ορεινή ζώνη του Όρους Πατέρα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νεότερα δορυφορικά δεδομένα που επεξεργάστηκε η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr δείχνουν ότι η μεγάλη δασική φωτιά στη Δυτική Αττική παρέμενε ενεργή και το πρωί της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2026, με αρκετές ενεργές εστίες να καταγράφονται στην ευρύτερη περιοχή.

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Στην εικόνα του meteo, βλέπετε τις ενεργές εστίες της πυρκαγιάς στις 08:30 το πρωί της Δευτέρας (3/8)  στη Δυτική Αττική. Με πορτοκαλί αποτυπώνεται η καμένη έκταση προηγούμενων ημερών, ενώ με κίτρινο οι ενεργές εστίες που εξακολουθούν να καταγράφονται στην περιοχή. Με μπλε και πράσινο χρώμα οι καμένες εκτάσεις των 2 προηγούμενων μηνών.

δορυφορικά δεδομένα από τη φωτιά στη Δυτική Αττική - Meteo

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Σε 2 ζώνες οι σημαντικότερες εναπομείνασες εστίες

Σύμφωνα με τη δορυφορική απεικόνιση των ενεργών εστιών, οι σημαντικότερες εναπομείνασες εστίες εντοπίζονται σε δύο βασικές ζώνες.

  • Η πρώτη βρίσκεται στα ανατολικά και νοτιοανατολικά της ήδη πληγείσας περιοχής γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα στο Όρος Κιθαιρώνα.
  • Η δεύτερη, πιο εκτεταμένη, εντοπίζεται νοτιότερα, στην ορεινή ζώνη του Όρους Πατέρα και βόρειοανατολικά των Μεγάρων, όπου εμφανίζεται και η μεγαλύτερη συγκέντρωση ενεργών θερμών σημείων.

 

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