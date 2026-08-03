Φωτιά στη Δυτική Αττική: Tα νεότερα δορυφορικά δεδομένα του meteo για τις ενεργές εστίες

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Νεότερα δορυφορικά δεδομένα που επεξεργάστηκε η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr δείχνουν ότι η μεγάλη δασική φωτιά στη Δυτική Αττική παρέμενε ενεργή και το πρωί της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2026, με αρκετές ενεργές εστίες να καταγράφονται στην ευρύτερη περιοχή.

Στην εικόνα του meteo, βλέπετε τις ενεργές εστίες της πυρκαγιάς στις 08:30 το πρωί της Δευτέρας (3/8) στη Δυτική Αττική. Με πορτοκαλί αποτυπώνεται η καμένη έκταση προηγούμενων ημερών, ενώ με κίτρινο οι ενεργές εστίες που εξακολουθούν να καταγράφονται στην περιοχή. Με μπλε και πράσινο χρώμα οι καμένες εκτάσεις των 2 προηγούμενων μηνών.

Σε 2 ζώνες οι σημαντικότερες εναπομείνασες εστίες

Σύμφωνα με τη δορυφορική απεικόνιση των ενεργών εστιών, οι σημαντικότερες εναπομείνασες εστίες εντοπίζονται σε δύο βασικές ζώνες.