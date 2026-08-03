LIVE – Πύρινος εφιάλτης στη Δυτική Αττική – Μήνυμα του 112 για εκκένωση των περιοχών Αγία Σκέπη, Κανδήλι και Μπότσικα – Όλες οι εξελίξεις
Μάχη με τις φλόγες για 4η ημέρα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο που μαίνεται στη Δυτική Αττική.
Το πρώτο σημείο όπου εντοπίζουν τις προσπάθειές τους οι δυνάμεις πυρόσβεσης είναι στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και συγκεκριμένα από τον Άγιο Νεκτάριο προς το Κρύο Πηγάδι, ενώ το δεύτερο στην περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδήλι. Την ίδια ώρα, δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή Λούμπα, έξω από τα Βίλια.
Στα πύρινα μέτωπα επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ρίχτηκαν στη μάχη και εναέρια μέσα, συγκεκριμένα 5 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.
Οι τελευταίες εξελίξεις
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Φωτιά στη Δυτική Αττική: Μήνυμα του 112 για εκκένωση των περιοχών Αγία Σκέπη, Κανδήλι και Μπότσικα
Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν από λίγο για τη φωτιά που μαίνεται στη Δυτική Αττική. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδήλι, Μπότσικα απομακρυνθείτε προς Νέα Πέραμο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο…
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