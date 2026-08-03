LIVE UPDATE
Πού έχει φωτιά τώρα – Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Σύμη: Βρέθηκαν σώοι οι 7 από τους 8 επιβαίνοντες σε ιστιοπλοϊκό – Συνεχίζονται οι έρευνες για έναν άνδρα

Συνεχείς και αγωνιώδεις είναι οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σύμης για τον εντοπισμό ενός άνδρα, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται, μετά το περιστατικό με τους οκτώ επιβαίνοντες σε ιστιοπλοϊκό, οι οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα. Έχουν εντοπιστεί και διασωθεί επτά άτομα, τα οποία είναι καλά στην υγεία τους, ενώ οι προσπάθειες των αρχών επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

λιμενικό
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έχουν διασωθεί επτά από τους οκτώ επιβαίνοντες σε ιστιοπλοϊκό στη Σύμη, οι οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα. Συνεχίζονται οι αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό ενός άνδρα που αγνοείται.
  • Οι πρώτοι διασωθέντες κατάφεραν να προσεγγίσουν την περιοχή του Πανορμίτη, ενώ ακολούθησε εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συμμετοχή Λιμενικού Σώματος και Πολεμικής Αεροπορίας.
  • Οι προσπάθειες των αρχών επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου, ενός άνδρα, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συνεχείς και αγωνιώδεις είναι οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σύμης για τον εντοπισμό ενός άνδρα, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται, μετά το περιστατικό με τους 8 επιβαίνοντες σε ιστιοπλοϊκό, οι οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα.

Σύμη: Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας για πέντε αγνοούμενους επιβάτες ιστιοπλοϊκού σκάφους

Έχουν διασωθεί 7 άτομα – Συνεχίζονται οι έρευνες για έναν άνδρα

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί και διασωθεί επτά από τα οκτώ άτομα, ενώ όλοι όσοι έχουν περισυλλεγεί είναι καλά στην υγεία τους.

Οι πρώτοι που εντοπίστηκαν ήταν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι κατάφεραν να προσεγγίσουν την περιοχή του Πανορμίτη. Στη συνέχεια ξεκίνησε εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συμμετοχή δύο πλωτών σκαφών του Λιμενικού Σώματος και ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα μία ακόμη γυναίκα κατάφερε να φτάσει μόνη της στην ακτή κολυμπώντας, όπου στη συνέχεια εντοπίστηκε από αλιευτικό σκάφος.

Στη συνέχεια, λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα, πλωτό του Λιμενικού Σώματος εντόπισε ακόμη τέσσερα άτομα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους επτά.

Οι προσπάθειες των αρχών επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου, ενός άνδρα.

Από τις πρωινές ώρες στην περιοχή επιχειρούν πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ