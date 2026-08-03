Φωτιά στη Δυτική Αττική: Στη μάχη επίγειες δυνάμεις και 10 εναέρια μέσα – Προσπάθειες για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών

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Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες προκειμένου να περιοριστούν τα πύρινα μέτωπα που μαίνονται στη δυτική Αττική, μετά τις φωτιές που εκδηλώθηκαν στις 31 Ιουλίου σε Καλαμάκι και Ξηρονομή Βοιωτίας.

Εξακολουθούν και επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, ενώ στη συνέχεια έχει προγραμματιστεί να ενισχυθούν.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», ενώ υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Επίσης μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος, δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για την διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών, εφόσον απαιτηθεί.

Σημειώνεται ότι η διαχείριση όλων των δυνάμεων πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή στην οποία εξελίσσεται σήμερα η πυρκαγιά είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο (κατηγορία 4).

Νωρίτερα εστάλη και μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Σκέπη, Κανδήλι και Μπότσικα, με κατεύθυνση προς Νέα Πέραμο.