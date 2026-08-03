Συναρπαστική ανακάλυψη: Ελληνιστικά ίχνη ανατρέπουν όσα γνωρίζαμε για την ιστορία του θεάτρου της Περίνθου

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Κάθε αρχαιολογική ανασκαφή κρύβει την υπόσχεση να ξαναγράψει την ιστορία, και η αρχαία Πέρινθος δεν αποτελεί εξαίρεση.

Μια νέα, συναρπαστική ανακάλυψη στο μνημειώδες θέατρο της πόλης έρχεται να ανατρέψει όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για την προέλευσή του.

Τα πρόσφατα ευρήματα ταξιδεύουν τον χρόνο αιώνες πίσω, αποκαλύπτοντας ένα άγνωστο και βαθύτερο παρελθόν.

Η αρχαιολογική σκαπάνη ξαναγράφει την ιστορία του μνημείου

Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων ανασκαφών στο Μαρμαρά Ερεγλισί (Marmaraereğlisi), στην επαρχία της Ραιδεστού (Τεκίρνταγ).

Μέχρι τώρα, οι ερευνητές είχαν συνδέσει σε μεγάλο βαθμό τα πρωιμότερα στάδια κατασκευής του θεάτρου με την Πρώιμη Ρωμαϊκή περίοδο.

Η διευθύντρια των ανασκαφών, καθηγήτρια Ζεϊνέπ Κοτσέλ Ερντέμ (Zeynep Koçel Erdem) από το Πανεπιστήμιο Καλών Τεχνών «Μιμάρ Σινάν», δήλωσε ότι τα νέα στοιχεία που ταυτοποιήθηκαν εισάγουν μια παλαιότερη φάση στην ιστορία του μνημείου.

Οι αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν ανασκαφές στην αρχαία πόλη της Περίνθου, στη βορειοδυτική Τουρκία, έφεραν στο φως ελληνιστικά ίχνη στο εσωτερικό του μνημειώδους θεάτρου της, υποδεικνύοντας ότι η δραστηριότητα στην τοποθεσία ενδέχεται να προηγείται των γνωστών ρωμαϊκών φάσεων του οικοδομήματος.

Οι αρχαιολόγοι δεν έχουν ακόμη εξακριβώσει εάν τα κατάλοιπα ανήκουν σε ένα παλαιότερο ελληνιστικό θέατρο, σε μια προγενέστερη δομή ή σε δραστηριότητα που έλαβε χώρα στην τοποθεσία πριν από την κατασκευή του μνημείου που σώζεται σήμερα.

Στο φως, κομμάτι-κομμάτι, το επιβλητικό αρχαίο θέατρο

Οι ανασκαφές επί του παρόντος εστιάζουν στα ανώτερα διαζώματα (κερκίδες) και σε μία από τις παρόδους (εισόδους) του θεάτρου.

Λίθινα εδώλια και τμήματα του αρχιτεκτονικού σχεδίου έχουν αρχίσει να εμφανίζονται κάτω από επιχώσεις που φτάνουν σε βάθος περίπου έξι μέτρων.

Η μεγάλη συσσώρευση χώματος έχει καταστήσει την ανασκαφή αργή, και μέχρι στιγμής έχει ερευνηθεί μόνο το ένα τέταρτο περίπου του θεάτρου.

Η ανασκαφική ομάδα περιγράφει το οικοδόμημα ως το μεγαλύτερο γνωστό αρχαίο θέατρο στη Θράκη και συγκρίνει την κλίμακά του με μεγάλα θέατρα πόλεων όπως η Έφεσος και η Πέργαμος.

Ωστόσο, οι πλήρεις διαστάσεις και η χωρητικότητά του σε θέσεις δεν μπορούν να προσδιοριστούν προτού αποκαλυφθεί ένα μεγαλύτερο τμήμα του.

Οι εργασίες στο θέατρο ξεκίνησαν το 2022, έναν χρόνο μετά την έναρξη των συστηματικών ανασκαφών στην Πέρινθο.

Ενδείξεις ενός αρχαιότερου τοπίου

Το θέατρο φαίνεται να έχει διαμορφωθεί εν μέρει γύρω από το φυσικό υπόβαθρο του βράχου.

Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης εάν αυτή η βραχώδης περιοχή ενδέχεται να λειτουργούσε ως υπαίθριο ιερό, συνδεδεμένο με θρακικές θρησκευτικές πρακτικές, πριν από την κατασκευή του θεάτρου.

Η Ερντέμ τόνισε ότι αυτή η ερμηνεία παραμένει υπό διερεύνηση.

Θα απαιτηθεί περαιτέρω ανασκαφική έρευνα για να αποσαφηνιστεί η σχέση μεταξύ του φυσικού βράχου, των ελληνιστικών ιχνών και του μεταγενέστερου θεάτρου.

Εάν υποστηριχθεί από πρόσθετα στοιχεία, αυτή η αλληλουχία θα μπορούσε να δείξει ότι το ρωμαϊκό μνημείο χτίστηκε σε μια τοποθεσία που είχε ήδη θρησκευτική ή δημόσια σημασία.

Το απόρθητο οχυρό της Προποντίδας που άντεξε στην πολιορκία του Φιλίππου Β’

Η Πέρινθος ήταν μία από τις σημαντικότερες πόλεις της αρχαίας Θράκης.

Η πόλη βρισκόταν σε μια στρατηγικής σημασίας θέση στη βόρεια ακτή της Προποντίδας, της αρχαίας ονομασίας για τη Θάλασσα του Μαρμαρά.

Η τοποθεσία της συνέδεε τη θαλάσσια κυκλοφορία μεταξύ του Αιγαίου, της Μαύρης Θάλασσας και του εσωτερικού της Θράκης.

Η πόλη εξελίχθηκε σε σημαντικό πολιτικό και εμπορικό κέντρο πριν από τη ρωμαϊκή κατάκτηση.

Ήταν ήδη πλούσια και ισχυρά οχυρωμένη από τον 4ο αιώνα π.Χ., όταν και αντιστάθηκε στην επίθεση του Φιλίππου Β’ της Μακεδονίας.

Η Πέρινθος έγινε αργότερα μία από τις κυριότερες πόλεις της Ρωμαϊκής Θράκης και αναπτύχθηκε με μνημειώδη δημόσια κτίρια που αντανακλούσαν το περιφερειακό της καθεστώς.

Η τελευταία ανακάλυψη δεν προσδιορίζει ακόμη την ακριβή ημερομηνία ίδρυσης του θεάτρου.

Δείχνει, ωστόσο, ότι η ανάπτυξη της τοποθεσίας ήταν πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι γινόταν αντιληπτό μέχρι τώρα.

Καθώς η ανασκαφή συνεχίζεται κάτω από τις βαθιές επιχώσεις, οι αρχαιολόγοι αναμένουν ότι η διάταξη των καθισμάτων του θεάτρου, οι φάσεις κατασκευής του και η σχέση του με το παλαιότερο τοπίο θα γίνουν πιο ξεκάθαρα.