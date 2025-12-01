Ανασκαφές σε πόλη της αρχαίας Θράκης αποκάλυψαν σημάδια επεξεργασίας οστράκων

Φωτογραφία : DHA
Αρχαιολόγοι που εργάζονται κατά μήκος των βόρειων ακτών της Θάλασσας του Μαρμαρά έχουν ανακαλύψει συναρπαστικά στοιχεία για μια ελάχιστα γνωστή πτυχή της καθημερινής ζωής στην αρχαία Πέρινθο.

Πρόσφατες ανασκαφές στο Mola Burnu—μια από τις λιγότερο εξερευνημένες γωνιές της αρχαίας πόλης—έφεραν στο φως μια πυκνή συγκέντρωση από τρυπημένα όστρακα μυδιών, προσεκτικά σκαλισμένες οστέινες φουρκέτες για τα μαλλιά και λίθινα εργαλεία διαφόρων περιόδων.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι αυτή η περίοπτη χερσόνησος ίσως φιλοξενούσε μια εξειδικευμένη ζώνη δραστηριοτήτων, πιθανώς συνδεδεμένη με την επεξεργασία οστράκων ή την παραγωγή διακοσμητικών τεχνουργημάτων.

Φωτογραφία : DHA
Μια παραμελημένη χερσόνησος γίνεται κεντρικός τομέας ανασκαφής

Η Πέρινθος, μία από τις σημαντικότερες παραθαλάσσιες πόλεις της Θράκης, αποτελεί το επίκεντρο εκτεταμένης αρχαιολογικής εκστρατείας από το 2021.

Ενώ οι περισσότερες πρόσφατες ανασκαφικές περίοδοι επικεντρώθηκαν στο μνημειώδες θέατρο και στις άνω αναβαθμίδες, το Mola Burnu άνοιξε δειλά (δοκιμαστικά) μόλις πέρυσι.

Η απόφαση να επεκταθεί το σκάμμα (ή η ανασκαφή) το 2025 αποδείχθηκε καθοριστική.

Φωτογραφία : DHA
Σύμφωνα με την καθηγήτρια Δρ. Zeynep Koçel Erdem, η οποία διευθύνει το έργο εκ μέρους του Πανεπιστημίου Καλών Τεχνών Mimar Sinan, τα στρώματα του εδάφους απέδωσαν έναν απροσδόκητα μεγάλο όγκο από όστρακα μυδιών.

Αυτό που τα διέκρινε ήταν η παρουσία σχολαστικά ανοιγμένων οπών, οι οποίες ήταν υπερβολικά ομοιόμορφες για να είναι τυχαίες.

Αυτό το επίπεδο ακρίβειας υποδεικνύει σκόπιμη εξόρυξη—πιθανώς του μαργαριταριού —ή προετοιμασία των οστράκων για διακόσμηση ή βιομηχανική χρήση.

Φωτογραφία : DHA
Η ίδια ανασκαφή, έφερε επίσης στο φως  ένα σημαντικό σύνολο από φουρκέτες (παραμάνες μαλλιών) από ελεφαντόδοντο και οστά, ασυνήθιστα πολλές για μία μόνο θέση (locus), καθώς και λίθινα εργαλεία τα οποία φαίνεται να έχουν επαναχρησιμοποιηθεί σε πολλαπλές εποχές, από την προϊστορική κατοίκηση έως τις ύστερες Ρωμαϊκές ή πρώιμες Βυζαντινές φάσεις.

Οι υποβρύχιες έρευνες ενισχύουν την υπόθεση για το λιμάνι

Παράλληλα με το χερσαίο έργο, υποβρύχιοι αρχαιολόγοι συνέχισαν την επισκόπηση (ή την έρευνα) του ανατολικού λιμανιού της Περίνθου.

Ένας μερικώς βυθισμένος τοίχος που τεκμηριώθηκε το 2024 εξετάστηκε μέσω συστηματικών καταδύσεων στη διάρκεια της τρέχουσας αποστολής, αποκαλύπτοντας κατασκευαστικά χαρακτηριστικά συνεπή με λιμενική (ή θαλάσσια) υποδομή.

Αν και η ακριβής λειτουργία του παραμένει αβέβαιη, η κατασκευή θα μπορούσε να αποτελεί μέρος μιας εγκατάστασης λιμανιού ή μιας βιομηχανικής περιοχής της ακτογραμμής που κάποτε υποστήριζε δραστηριότητες παρόμοιες με αυτές που τώρα αναδύονται στο Mola Burnu.

Φωτογραφία : DHA
Επειδή η ανατολική ζώνη του λιμανιού δεν είχε ποτέ ερευνηθεί επίσημα, εξελίσσεται ραγδαία σε μία από τις πιο ελπιδοφόρες περιοχές για μελλοντική έρευνα.

Το θέατρο συνεχίζει ν’ αναδεικνύει κρυφές εκπλήξεις

Εν τω μεταξύ, οι ανασκαφές στο κολοσσιαίο θέατρο της Περίνθου συνεχίζουν να αναμορφώνουν την επιστημονική κατανόηση της αρχιτεκτονικής ιστορίας της τοποθεσίας. Θαμμένη κάτω από περίπου έξι μέτρα συσσωρευμένης επίχωσης (ή υλικών πλήρωσης), η δομή διατηρεί ενδείξεις αρκετών διακριτών οικοδομικών φάσεων.

Κοντά στο κτήριο της σκηνής, οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν κατασκευές από μεγάλους ογκόλιθους που πιστεύεται ότι ανήκουν σε ένα πρωιμότερο, προηγουμένως ατεκμηρίωτο, αρχιτεκτονικό πρόγραμμα.

Προς την περιοχή που είναι γνωστή ως Καβάλα, επιπρόσθετα σκάμματα (διερευνητικές ανασκαφές) αποκάλυψαν σειρές καθισμάτων διάσπαρτες σε διάφορες γωνίες.
Αρκετές φέρουν χαράγματα κτιστών ή προσωπικές επιγραφές, προσφέροντας μια σπάνια εικόνα για την οργάνωση της εργασίας και τα έθιμα καθισμάτων εντός του αρχαίου θεάτρου.

Επεκτείνοντας την μελέτη προς τη δυτική νεκρόπολη

Πέρα από τον μνημειακό πυρήνα, το έργο διευρύνει επίσης τις έρευνές του στη νεκρόπολη της Ύστερης Αρχαιότητας  – ή της Ύστερης Ρωμαϊκής/Παλαιοχριστιανικής περιόδου  στα δυτικά.

Σε συνεργασία με ειδικούς από το Πανεπιστήμιο Hacettepe, οι οστεολογικές μελέτες συνεχίζουν να βελτιώνουν το δημογραφικό και πολιτισμικό ύφος του νεκροταφείου.

Με σταθερό καιρό και ισχυρή θεσμική υποστήριξη, η ανασκαφική περίοδος αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου.

