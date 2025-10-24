Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν την πρώτη ασσυριακή επιγραφή στην Ιερουσαλήμ — Ένα μήνυμα 2.700 ετών μεταξύ βασιλιάδων

Στην Ιερουσαλήμ, αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ένα εξαιρετικά σημαντικό εύρημα: Ένα μικροσκοπικό θραύσμα κεραμικής 2.700 ετών με επιγραφή σε ασσυριακή σφηνοειδή γραφή – το πρώτο του είδους του που έχει ανακαλυφθεί ποτέ στην πόλη.

Η επιγραφή, στην Ακκαδική γλώσσα, προσφέρει σπάνια στοιχεία για την επίσημη αλληλογραφία ανάμεσα στη βασιλική αυλή της Ασσυρίας και το Βασίλειο της Ιουδαίας, ανοίγοντας ένα παράθυρο για την κατανόηση της πολιτικής και διπλωματικής ζωής στη διάρκεια της περιόδου του Πρώτου Ναού.

Την ανακάλυψη ανακοίνωσε η Ισραηλινή Αρχή Αρχαιοτήτων (ΙΑΑ) και το Ίδρυμα της Πόλης του Δαβίδ, των οποίων, οι από κοινού ανασκαφές, κοντά στο Δυτικό Τείχος του Όρους του Ναού, αποκάλυψαν το θραύσμα σε χώμα που χρονολογείται στον 8ο – 7ο αιώνα π.Χ.

Το θραύσμα των μόλις 2.5 εκατοστών μπορεί κάποτε να σφράγιζε βασιλικές επιστολές ή απευθείας αποστολές απ’ την Ασσυριακή Αυτοκρατορία στην Ιερουσαλήμ.

Η στιγμή της ανακάλυψης

Το θραύσμα ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφών με επικεφαλής τη Δρ. Ayala Silberstein της Ισραηλινής Αρχής Αρχαιοτήτων, σε συνεργασία με το ίδρυμα της Πόλης του Δαβίδ. Η ομάδα της αποκρυπτογράφησης, περιλαμβάνει τους Δρ. Philip Vukosavović, Δρ. Anat Cohen-Weinberger και τον Δρ. Peter Zilberg απ’ το πανεπιστήμιο Μπαρ-Ιλάν στο Ισραήλ.

“Κοσκίνιζα το χώμα και πρόσεξα ένα κεραμικό κομμάτι με περίεργο μοτίβο”, περιγράφει η Moria Cohen, το μέλος της ομάδας που ανακάλυψε το κομμάτι. “Στην αρχή, πίστεψα πως ήταν διακοσμητικό αλλά όταν παρατήρησα τη σφηνοειδή γραφή έβαλα τις φωνές. Είναι απίστευτα συγκινητικό που, μετά από 2.700 χρόνια, ήμουν η πρώτη που το άγγιξα”.

Η πρώτη ασσυριακή επιγραφή στην Ιερουσαλήμ

H επικεφαλής των ανασκαφών, Δρ. Ayala Silberstein απ’ την Ισραηλινή Αρχή Αρχαιοτήτων, χαρακτηρίζει την ανακάλυψη πρωτοποριακή: “Είναι η πρώτη ασσυριακή επιγραφή από την περίοδο του Πρώτου Ναού της Ιερουσαλήμ. Προσφέρει άμεσα στοιχεία της επίσημης επικοινωνίας ανάμεσα στην Ασσυριακή Αυτοκρατορία και το Βασίλειο της Ιουδαίας. Το εύρημα εμβαθύνει την κατανόηση της ασσυριακής επιρροής στην Ιερουσαλήμ και τον ρόλο της πόλης στη διεθνή πολιτική της περιόδου”.

Το κομμάτι ανακαλύφθηκε σε μια στρώση χώματος που είχε εισρεύσει σε ένα κανάλι αποστράγγισης της περιόδου του Δεύτερου Ναού, ίσως προερχόμενο από την κατάρρευση κάποιος αρχαιότερης δομής από την περίοδο του Πρώτου Ναού. Ο χώρος βρίσκεται στην ανατολική πλαγιά του δυτικού λόφου της Ιερουσαλήμ – ένα από τα σημεία εγγύτερα στο Όρος του Ναού που έχουν εξερευνηθεί ποτέ.

Σφραγίδα της βασιλικής εξουσίας

Οι ασσυριολόγοι Δρ. Peter Zilberg και Δρ. Philip Vukosavović, ταυτοποίησαν το θραύσμα ως κομμάτι βασιλικής μπούλας (bulla), ενός εντυπώματος από πήλινη σφραγίδα για την επικύρωση της βασιλικής αλληλογραφίας.

Η επιγραφή περιλαμβάνει αναφορά σε αξιωματικού της άμαξας, ενός υψηλόβαθμου ασσυριακού λειτουργού, υπεύθυνου για τις επίσημες αποστολές και με αναφορές της προθεσμίας για την πληρωμή ή τη διοικητική υπόθεση την πρώτη ημέρα του μήνα Av.

“Το μικρό αυτό κομμάτι μπορεί να καταγράφει μια καθυστέρηση στην μεταφορά της φορολογίας ή του φόρου υποτέλειας”, αναφέρουν οι ερευνητές. “Μπορεί η επιστολή να στάλθηκε στη διάρκεια της βασιλείας του βασιλιά της Ασσυρίας Σενναχειρείμ, κάτι που συμφωνεί με τη βιβλική αφήγηση της εξέγερσης Εζεκία στον στίχο Β΄ Βασιλέων 18:7”.

Κατασκευάστηκε στην Ασσυρία – ανακαλύφθηκε στην Ιερουσαλήμ

Η λεπτομερής πετρογραφική και χημική ανάλυση, αποκάλυψε πως το θραύσμα δεν κατασκευάστηκε στην περιοχή.

Αντίθετα, σύμφωνα με τη Δρ. Anat Cohen-Weinberger, η σύνθεση του πηλού διαφέρουν εντελώς από τα υλικά που κατασκευάζονταν στην Ιερουσαλήμ και τη νότια ανατολική Μεσόγειο.

Η Δρ. Anat Cohen-Weinberger της Ισραηλινής Αρχής Αρχαιοτήτων, σημείωσε πως “Η πετρογραφική ανάλυση απέδειξε πως η ορυκτολογική σύνθεση του πηλού παραπέμπει σε αποθέματα της λεκάνης του Τίγρη -όπου βρίσκονται οι σημαντικές πόλεις της Ασσυρίας, όπως η Νινευή, η Ασσούρ και η Νιμρούντ”.

Η ανακάλυψη αυτή επιβεβαιώνει ότι η μπούλα κατασκευάστηκε στην Ασσυρία και απεστάλη στην Ιερουσαλήμ – δεν φτιάχτηκε στην Ιερουσαλήμ, αποτελώντας απτή απόδειξη της διοικητικής ανταλλαγής ανάμεσα στα δύο βασίλεια.

Ξαναγράφοντας την αρχαία ιστορία

Οι ιστορικοί θεωρούν την ανακάλυψη πρωτοποριακή. Επαληθεύει πως, η Ιερουσαλήμ δεν ήταν μια απομονωμένη πόλη στην κορυφή ενός λόφου, αλλά αποτελούσε ενεργό παράγοντα στο γεωπολιτικό δίκτυο της αρχαίας Εγγύς Ανατολής.

Η επιγραφή ηλικίας 2.700 ετών, προέρχεται από μια περίοδο κατά την οποία η Ιουδαία ήταν υποτελές βασίλειο υπό Ασσυριακό έλεγχο και, διπλωματικές επιστολές όπως η συγκεκριμένη, έχουν σημαντικές πολιτικές προεκτάσεις.

“Το μικροσκοπικό τεχνούργημα έχει τεράστια σημασία”, κατέληξε η ερευνητική ομάδα. “Είναι τα πρώτα απτά στοιχεία της γραπτής επικοινωνίας ανάμεσα στην Ασσυρία και την Ιερουσαλήμ – ένα μήνυμα από την καρδιά του βασιλείου μέχρι τις παρυφές της”.

“Το τεχνούργημα μας υπενθυμίζει πώς ένα κομμάτι πηλό μπορεί να ξαναγράψει ολόκληρα κεφάλαια της ιστορίας”.

Η αποκάλυψη στο κοινό

Η Ισραηλινή Αρχή Αρχαιοτήτων θα αποκαλύψει το κομμάτι αυτό στο κοινό σε ένα αφιερωμένο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην Ιερουσαλήμ και θα μεταδοθεί διαδικτυακά, δίνοντας την ευκαιρία σε θεατές απ’ όλον τον κόσμο να δουν απευθείας την πρωτοποριακή αποκάλυψη.