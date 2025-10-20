Ανακαλύφθηκαν πινακίδες 3.500 ετών σε σφηνοειδή γραφή και η σφραγίδα ενός μυστηριώδους πρίγκιπα

Στην καρδιά του αρχαίου πολιτισμού των Χετταίων, στη σημερινή Τουρκία, η ιστορία εμφανίστηκε με την μορφή του πηλού. Οι αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν ανασκαφές στην πόλη Αλαλάχ – Aççana Höyük, έφεραν στο φως εντυπωσιακά ευρήματα.

Πινακίδες 3.500 ετών στη σφηνοειδή γραφή, στην Ακκαδική γλώσσα και εντυπώματα από σφραγίδες ενός άγνωστου πρίγκιπα των Χετταίων. Τα ευρήματα ανακαλύφθηκαν ανάμεσα στα καμένα υπολείμματα ενός διοικητικού συμπλέγματος.

Τα τεχνουργήματα ενώνουν δύο μεγάλους πολιτισμούς – του Βασιλείου των Μιττάνι και των Χετταίων, αποκαλύπτοντας νέα στοιχεία για τον πολιτικό, οικονομικό και πνευματικό κόσμο της Ύστερης Εποχής του Χαλκού.

Επικεφαλής της ανακάλυψης ήταν ο Δρ. Murat Akar απ’ το τμήμα αρχαιολογίας του πανεπιστημίου Μουσταφά Κεμάλ. Τα ευρήματα ρίχνουν φως στην πολιτική, διοικητική καλλιτεχνική ζωή της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, περίπου απ’ το 1500 έως το 1400 π.Χ.

Ένα καμένο αρχείο αποκαλύπτει την καρδιά της γραφειοκρατίας της Αλαλάχ

Την ανακάλυψη ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Mehmet Nuri Ersoy, ο οποίος διευκρίνισε πως, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “Κληρονομιά για το Μέλλον”.

Οι πινακίδες ανακαλύφθηκαν στο εσωτερικό ενός πυκνού στρώματος καμένου υλικού και μαρτυρούν ότι η πόλη μπορεί να καταστράφηκε στη διάρκεια μιας μεγάλης πυρκαγιάς. Παρά την καταστροφή, οι πινακίδες παρέμειναν καλά διατηρημένες, επιτρέποντας στους ερευνητές ν’ αποκωδικοποιήσουν λεπτομέρειες για τη διοίκηση και το εμπόριο της Δυναστείας Ιντρίμι, μια περιφερειακή αυτοκρατορία υπό την επιρροή της Αυτοκρατορίας Μιττάνι, μια από τις μεγαλύτερες δυνάμεις της Ύστερης Εποχής του Χαλκού.

Στις πινακίδες καταγράφονται παραγγελίες για έπιπλα, προσωπικά αντικείμενα και λεπτομερείς διανομές φαγητού και πρώτων υλών – υποδηλώνοντας την ύπαρξη καλά οργανωμένης γραφειοκρατίας η οποία λειτουργούσε υπό την εξουσία του Βασιλείου των Μιττάνι (Μιττανία).

Τα έγγραφα, γραμμένα σε Ακκαδική γλώσσα μαρτυρούν την ύπαρξη ενός περίπλοκου περιφερειακού συστήματος διακυβέρνησης και προσφέρουν πολύτιμα στοιχεία για την οικονομική διαχείριση και το εμπόριο ανάμεσα στις πόλεις στη διάρκεια της περιόδου της Μιττανίας.

Ο άγνωστος πρίγκηπας των Χετταίων

Ίσως ακόμη πιο εντυπωσιακό από το ίδιο το αρχείο, είναι η ανακάλυψη στα ανώτερα στρώματα του πολιτισμού των Χετταίων.

Ένα σύνολο από εντυπώματα σφραγίδας που ανήκαν σ’ έναν άγνωστο πρίγκιπα των Χετταίων. Οι σφραγίδες, κομμάτι του διοικητικού συστήματος, προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τις πρακτικές διακυβέρνησης και γραφειοκρατίας της περιόδου.

Οι κυλινδρικές σφραγίδες που στην εποχή των Χετταίων ενέκριναν τα επίσημα έγγραφα, έχουν πάνω τους περίτεχνες σκηνές – όπως απεικονίσεις του Θεού της Καταιγίδας να παλεύει με φτερωτά πλάσματα, ένα μοτίβο του Χεττιτικού και Συριακού θρησκευτικού συμβολισμού.

Σε συνδυασμό, τα ευρήματα τονίζουν την περίπλοκη αλληλεπίδραση της διοίκησης, της πολιτικής και της θρησκείας σε μια περιοχή κατά την μεταβατική περίοδο από την επιρροή της Μιττανίας (οι κάτοικοί της ήταν κυρίως Χουρρίτες) σ’ αυτή των Χετταίων.

Ανάμεσα στον κόσμο της Μιττανίας και των Χετταίων

Η αρχαία πόλη Αλαλάχ (Aççana Höyük), ήταν μια σημαντική πολιτιστική και πολιτική γέφυρα που ένωνε την Ανατολία, την Μεσοποταμία και την Ανατολική Μεσόγειο. Η συνύπαρξη των στρωμάτων της Μιττανίας και του πολιτισμού των Χετταίων στο σημείο, αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία της περιοχής και της μεταμόρφωσής της μέσα από τις διαδοχικές αυτοκρατορίες.

Οι πινακίδες και οι σφραγίδες που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα, αποκαλύπτουν την μετάβαση της περιοχής απ’ την επιρροή του πολιτισμού των Μιττάνι στην ένταξή της στην αυτοκρατορία των Χετταίων.

Τα στοιχεία μαρτυρούν τη σταδιακή αλλά χειροπιαστή ένταξη των διοικητικών και καλλιτεχνικών πρακτικών ανάμεσα στις δύο μεγάλες δυνάμεις της Ύστερης Εποχής του Χαλκού.

Κληρονομιά για το μέλλον

Ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Mehmet Nuri Ersoy, χαρακτήρισε την ανακάλυψη ως “δώρο των προγόνων για το μέλλον”, τονίζοντας τη σημασία της, τόσο για την τοπική όσο και για την παγκόσμια αρχαιολογία.

Οι ειδικοί του μουσείου θα πραγματοποιήσουν εργασίες συντήρησης και ψηφιακής καταγραφής, ενώ υπάρχουν σχέδια για μελλοντική έκθεση των ευρημάτων στο αρχαιολογικό μουσείο της Χατάι.

Με την εξέλιξη των ανασκαφών, η αρχαία πόλη Αλαλάχ (Aççana Höyük) θ’ αναδεικνύεται ως καθοριστικής σημασίας χώρο στο περίπλοκο πολιτικό τοπίο της Ύστερης Εποχής του Χαλκού – από όπου έρχονται στην επιφάνεια από τα βάθη της ιστορίας ξεχασμένοι βασιλιάδες, κρυφά αρχεία και πλέον, άγνωστοι Χετταίοι πρίγκιπες.