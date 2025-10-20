Τζέι Ντι Βανς: Η εκεχειρία στη Γάζα θα έχει «ανηφόρες και κατηφόρες» – Απαραίτητος ο αφοπλισμός της Χαμάς

Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, υποβάθμισε την επανεμφάνιση βίας στη Λωρίδα της Γάζας την Κυριακή (19/10), δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι η εκεχειρία αναμένεται να παρουσιάζει «διακυμάνσεις» και δεν θα είναι απόλυτα γραμμική.

«Η Χαμάς θα συνεχίσει να πυροβολεί κατά του Ισραήλ και το Ισραήλ θα είναι αναγκασμένο να απαντήσει», είπε ο Βανς. «Πιστεύουμε ότι αυτή η διαδικασία έχει τις καλύτερες πιθανότητες για μια βιώσιμη ειρήνη. Αλλά ακόμη κι έτσι, θα έχει υφέσεις και εξάρσεις, και θα χρειαστεί να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση.»

Ο Βανς απηύθυνε έκκληση προς τα αραβικά κράτη του Κόλπου να δημιουργήσουν μια «δομή ασφαλείας» που θα επιτρέπει την επιβεβαίωση του αφοπλισμού της Χαμάς, σημειώνοντας ότι πρόκειται για βασικό στοιχείο της υπό διαμόρφωση ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Τα κράτη του Κόλπου – οι σύμμαχοί μας – δεν διαθέτουν ακόμη την υποδομή ασφαλείας που απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι η Χαμάς έχει αφοπλιστεί», τόνισε.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι κάποιο μέλος της κυβέρνησης Τραμπ θα επισκεφθεί το Ισραήλ «μέσα στις επόμενες ημέρες» για να παρακολουθήσει τις εξελίξεις επί τόπου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι ο ίδιος αυτό το πρόσωπο. «Μπορεί να είμαι εγώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει στην The Times of Israel ότι ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, θα φτάσουν στο Ισραήλ τη Δευτέρα, ενώ ο Βανς αναμένεται να αφιχθεί την Τρίτη.