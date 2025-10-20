Τζέι Ντι Βανς: Η εκεχειρία στη Γάζα θα έχει «ανηφόρες και κατηφόρες» – Απαραίτητος ο αφοπλισμός της Χαμάς

Enikos Newsroom

διεθνή

ΤΖΕΙ ΝΤΙ ΒΑΝΣ

Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, υποβάθμισε την επανεμφάνιση βίας στη Λωρίδα της Γάζας την Κυριακή (19/10), δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι η εκεχειρία αναμένεται να παρουσιάζει «διακυμάνσεις» και δεν θα είναι απόλυτα γραμμική.

Τζέι Ντι Βανς: Αρπάχτηκε στον «αέρα» εκπομπής με γνωστό δημοσιογράφο ελληνικής καταγωγής – «Έχεις χάσει την αξιοπιστία σου» – ΒΙΝΤΕΟ

«Η Χαμάς θα συνεχίσει να πυροβολεί κατά του Ισραήλ και το Ισραήλ θα είναι αναγκασμένο να απαντήσει», είπε ο Βανς. «Πιστεύουμε ότι αυτή η διαδικασία έχει τις καλύτερες πιθανότητες για μια βιώσιμη ειρήνη. Αλλά ακόμη κι έτσι, θα έχει υφέσεις και εξάρσεις, και θα χρειαστεί να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση.»

Ο Βανς απηύθυνε έκκληση προς τα αραβικά κράτη του Κόλπου να δημιουργήσουν μια «δομή ασφαλείας» που θα επιτρέπει την επιβεβαίωση του αφοπλισμού της Χαμάς, σημειώνοντας ότι πρόκειται για βασικό στοιχείο της υπό διαμόρφωση ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Τα κράτη του Κόλπου – οι σύμμαχοί μας – δεν διαθέτουν ακόμη την υποδομή ασφαλείας που απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι η Χαμάς έχει αφοπλιστεί», τόνισε.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι κάποιο μέλος της κυβέρνησης Τραμπ θα επισκεφθεί το Ισραήλ «μέσα στις επόμενες ημέρες» για να παρακολουθήσει τις εξελίξεις επί τόπου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι ο ίδιος αυτό το πρόσωπο. «Μπορεί να είμαι εγώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει στην The Times of Israel ότι ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, θα φτάσουν στο Ισραήλ τη Δευτέρα, ενώ ο Βανς αναμένεται να αφιχθεί την Τρίτη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Μπορείτε να εντοπίσετε γρήγορα ποια είναι η ψεύτικη νοσοκόμα στη φωτογραφία; Θα χρειαστεί να έχετε IQ τουλάχιστον 111 για ν...

Το σχέδιο για φθηνότερο «καλάθι» – Ποιο είναι το πλάνο των σούπερ μάρκετ και των προμηθευτών για να παγιωθούν οι μειώσεις σ...

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες: Στο τραπέζι το «πάγωμα» των αλλαγών στον τρόπο υπολογισμού των αυξήσεων στις εισφορές

Samsung Internet: Ο Android browser για τον οποίο δεν μιλάει κανείς – Και όμως κερδίζει τους άλλους γίγαντες

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
07:00 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Ρωσία: Κατεπείγουσα προσγείωση αεροσκάφους Airbus Α320 στην Αγία Πετρούπολη

Επιβατικό αεροσκάφος Airbus Α320 το οποίο επρόκειτο να εκτελέσει δρομολόγιο από την Αγία Πετρο...
05:05 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Η κατάπαυση του πυρός του Ισραήλ και της Χαμάς παραμένει σε ισχύ διαβεβαιώνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε την Κυριακή (19/10) ότι η κατάπαυση του πυρός...
04:50 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Χονγκ Κονγκ: Δύο νεκροί από την πτώση εμπορικού αεροσκάφους στην θάλασσα κατά την προσπάθειά του να προσγειωθεί – ΒΙΝΤΕΟ

Αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι βγήκε από τον διάδρομο κατά τ...
04:35 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Ρωσία: Δύο νεκροί έπειτα από επιδρομή με drone της Ουκρανίας στα νότια της χώρας

Επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος την Κυριακή (19/10) είχε αποτέλεσμα να χά...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης