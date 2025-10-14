Τζέι Ντι Βανς: Αρπάχτηκε στον «αέρα» εκπομπής με γνωστό δημοσιογράφο ελληνικής καταγωγής – «Έχεις χάσει την αξιοπιστία σου» – ΒΙΝΤΕΟ

Απρόσμενη εξέλιξη είχε η συνέντευξη του Τζέι Ντι Βανς στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC News και την ζωντανή εκπομπή This Week που παρουσιάζει ο γνωστός δημοσιογράφος και πρώην στέλεχος των Δημοκρατικών, Τζορτζ Στεφανόπουλος.

Συγκεκριμένα, η ένταση προκλήθηκε όταν ο Στεφανόπουλος πίεσε τον Βανς να σχολιάσει δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, Τομ Χόμαν, φέρεται να ηχογραφήθηκε από το FBI τον Σεπτέμβριο του 2024 να δέχεται 50.000 δολάρια σε μετρητά μέσα σε μια σακούλα από γνωστή αλυσίδα εστιατορίων, κατά τη διάρκεια μυστικής επιχείρησης. Ο Στεφανόπουλος επικαλέστηκε ρεπορτάζ του MSNBC και ζήτησε να μάθει αν ο Χόμαν αποδέχτηκε αυτήν τη χρηματική προσφορά.

«Αυτός είναι ο λόγος, Τζόρτζ, για τον οποίο ολοένα και λιγότεροι τηλεθεατές σε βλέπουν και έχεις χάσει την αξιοπιστία σου. Μιλάς εδώ και 5 λεπτά για μια υπόθεση αυτή του Τομ Χόμαν, για την οποία έχω διαβάσει αλλά δεν έχω ακούσει το ηχητικό το οποίο μου αναφέρεις, την ώρα που γυναίκες χαμηλού εισοδήματος δεν μπορούν να βρουν φαγητό γιατί οι Δημοκρατικοί προκάλεσαν το shutdown στον δημόσιο τομέα… Ας μιλήσουμε για πιο σοβαρά θέματα, Τζορτζ, που απασχολούν περισσότερο τους πολίτες από το να σε ακούν να μουρμουράς για αριστερίστικες ανοησίες και να υπονοείς διάφορα…», είπε στον τηλεοπτικό αέρα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

«Δεν υπονοώ τίποτα κύριε αντιπρόεδρε, σας έκανα μια ξεκάθαρη ερώτηση αν ο Τομ Χόμαν χρηματίστηκε με 50 χιλιάδες δολάρια κι εσείς δεν μου απαντάτε», επισήμανε από την πλευρά του ο Στεφανόπουλος.

Στη συνέχεια, και πριν ο Βανς προλάβει να ολοκληρώσει την απάντησή του, ο ελληνικής καταγωγής δημοσιογράφος δεν δίστασε να τον… κόψει στον αέρα ευχαριστώντας τον για την παρουσία του στην εκπομπή.

Δείτε το βίντεο