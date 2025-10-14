Σοκ στη Βαλένθια: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του 15 χρόνια μετά τον θάνατό του – Περιστέρια είχαν σκορπίσει τα λείψανά του

Μια ανατριχιαστική ανακάλυψη σημειώθηκε στην Ισπανία, όταν οι πλημμύρες από την καταιγίδα «Alice» αποκάλυψαν το πτώμα ενός άνδρα που θεωρούνταν νεκρός εδώ και 15 χρόνια, μέσα στο διαμέρισμά του στη Βαλένθια.

Τα λείψανα του άνδρα, ενός συνταξιούχου οικοδόμου ονόματι Αντόνιο, ο οποίος σήμερα θα ήταν 86 ετών, βρέθηκαν στο υπνοδωμάτιο και το σαλόνι, όπου φέρεται ότι τα είχαν μεταφέρει περιστέρια που είχαν αρχίσει να φωλιάζουν στο εγκαταλελειμμένο ακίνητο.

Οι γείτονες δήλωσαν έκπληκτοι ότι η τελευταία φορά που είδαν τον άνδρα ήταν το 2010 και πίστευαν ότι είχε μετακομίσει σε γηροκομείο. Τον περιέγραψαν ως ένα είδος «φαντάσματος»: φαινόταν καταθλιπτικός και μοναχικός.

Ο Αντόνιο, πατέρας δύο παιδιών, ζούσε μόνος στο τελευταίο όροφο μετά το διαζύγιο με τη γυναίκα του και δεν επικοινωνούσε με τους δύο ενήλικες γιους του, σύμφωνα με τοπικές αναφορές.


Το πτώμα μεταφέρθηκε στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής της Βαλένθια, ενώ οι ειδικοί ιατροδικαστές έφυγαν από το σπίτι κουβαλώντας άσπρες σακούλες με τα υπολείμματά του. Η αστυνομία πιστεύει ότι ο θάνατός του ήταν από φυσικά αίτια. Δεν βρέθηκαν σημάδια διάρρηξης ή βίας.


Οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας του άνδρα ήταν τακτοποιημένοι μέσω άμεσης χρέωσης από τον τραπεζικό του λογαριασμό, στον οποίο συνεχίζει να κατατίθεται η σύνταξή του, γεγονός που απέτρεψε οποιαδήποτε ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του.


Μία από τις γειτόνισσες που κάλεσε την πυροσβεστική όταν το νερό άρχισε να διαρρέει στο διαμέρισμά της περιέγραψε: «Το νερό μπαινόβγαινε στο υπνοδωμάτιο της μητέρας μου καθώς και μέσα από την οροφή του μπάνιου και της τραπεζαρίας. Έχουν περάσει χρόνια από τότε που είδαμε τον άνδρα να ζει πάνω. Καθώς τα παράθυρά του ήταν σπασμένα και είχε βρέξει πολύ, αρχικά πίστεψα ότι το νερό έμπαινε από αυτά και έσταζε κάτω».

«Καταφέραμε να δούμε από έξω ότι το πρόβλημα ήταν σε μια ταράτσα, όπου αποδείχθηκε ότι ένα τζάμι είχε φράξει την υδρορροή. Όταν η πυροσβεστική και η αστυνομία μπήκαν στο ακίνητο, βρήκαν το πτώμα κάποιου που είχε πεθάνει πριν από χρόνια, καθώς και πολλά περιστέρια. Ο χώρος ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Η τελευταία φορά που είδαμε τον ιδιοκτήτη ήταν το 2010. Η αστυνομία μας είπε ότι δεν είχε μείνει πολύ από το σώμα του και ήταν ουσιαστικά ένας σκελετός», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από: Bild, The Sun

 

