Κρήτη: Πώς έφτασαν οι αρχές στη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου για ένταξη στη Χαμάς – Η παραγγελία χημικών και το πιθανό σχέδιο επίθεσης σε κρουαζιερόπλοιο

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 37χρονος Παλαιστίνιος στην Κρήτη, που κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς, έπειτα από πληροφορίες που προέκυψαν από την πρόσφατη σύλληψη δύο ατόμων στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Οι δύο συλληφθέντες στην Κύπρο, που είχαν στην κατοχή τους εκρηκτικές ύλες, άνοιξαν τον δρόμο για την ΕΥΠ, καθώς φαίνεται να βρέθηκε ένας τηλεφωνικός αριθμός που λειτούργησε ως ο «σύνδεσμος» που οδήγησε τις Αρχές στα ίχνη του. Η ΕΥΠ, ενεργώντας αστραπιαία, εντόπισε τον ύποπτο και προχώρησε το Σάββατο στη σύλληψή του στον Άγιο Νικόλαο, με τη βοήθεια της Αντιτρομοκρατικής.

Βάσει των έως τώρα πληροφοριών, ο 37χρονος, ο οποίος κατάγεται από τη Λωρίδα της Γάζας, αντιμετωπίζει κατηγορίες για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Επιπλέον, κατηγορείται για εκπαίδευση και πραγματοποίηση ταξιδιών με σκοπό την υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών.

«Συνελήφθη στην Κρήτη, μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και της Δ.A.E.E.B., 37χρονος αλλοδαπός Παλαιστινιακής καταγωγής κατηγορούμενος για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών», αναφέρει ανακοίνωση της ΕΛΑΣ. Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται πως: «Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, συνδέονταν με πρόσφατα συλληφθέντα άτομα στην Κύπρο, για αδικήματα τρομοκρατίας».

Οι εκτιμήσεις των αρχών για το χτύπημα που ετοίμαζε

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συλληφθείς φέρεται να σχεδίαζε χτύπημα εναντίον ισραηλινών στόχων, εντός ευρωπαϊκού εδάφους, με τις αρχές να μην αποκλείουν την ύπαρξη σχεδίου ακόμη και για επίθεση με εκρηκτικά σε κρουαζιερόπλοιο.

Ο 37χρονος, ο οποίος έχει ως μόνιμη κατοικία τα Πατήσια, είχε μεταβεί στην Κρήτη προκειμένου να εργαστεί ως εποχικός σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Άγιο Νικόλαο. Ο εντοπισμός και η σύλληψή του έγιναν ύστερα από στενή συνεργασία και συντονισμό της ΕΥΠ με την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο 37χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι είχε επαφές με άλλα πρόσωπα και συμμετείχε σε προπαρασκευαστικές ενέργειες με σκοπό τη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής και των απαραίτητων μηχανισμών για την πραγματοποίηση τρομοκρατικού χτυπήματος.

Σε αρχικό στάδιο το σχέδιο

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι το σχέδιο βρισκόταν ακόμη σε προπαρασκευαστικό στάδιο, καθώς ο 37χρονος δεν διέθετε τα απαραίτητα μέσα για να περάσει στη φάση της υλοποίησης. Στο πλαίσιο των ερευνών, οι Αρχές πραγματοποίησαν εφόδους σε κατοικίες τόσο στην Κρήτη όσο και στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ένας φορητός υπολογιστής, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες, καθώς και εργαστηριακός εξοπλισμός. Όλα τα κατασχεθέντα πειστήρια έχουν ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας για να εξεταστούν εξονυχιστικά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο διαμέρισμα στα Πατήσια, βρέθηκαν δοσομετρητές υγρών, χημικά αντιδραστήρια και ζυγαριές ακριβείας, ενώ φέρεται να είχε παραγγείλει κάποια χημικά που δεν τα είχε παραλάβει, με σκοπό την κατασκευή μίας χημικής βόμβας. Όταν θα συγκεντρώνονταν όλα τα υλικά, οι Αρχές πιστεύουν ότι οι δύο συλληφθέντες στην Κύπρο θα συναντούσαν τον 37χρονο και θα πραγματοποιούσαν την επίθεσή τους σε ευρωπαϊκό έδαφος, ενδεχομένως και στη χώρα μας.

Η τριμελής ομάδα

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δύο Παλαιστίνιοι που συνελήφθησαν στην Κύπρο φέρονται ως τα αρχηγικά στελέχη μιας τριμελούς ομάδας, η οποία είχε λάβει κοινή εκπαίδευση από τη Χαμάς στην παρασκευή εκρηκτικών με χημικές ύλες, σε στρατόπεδο που βρίσκεται εκτός της Λωρίδας της Γάζας.

Το τρίτο μέλος της ομάδας ήταν ο 37χρονος, ο οποίος είχε φτάσει στην Ελλάδα πριν από περίπου έναν χρόνο από τη Γάζα και είχε εξασφαλίσει καθεστώς ασύλου. Ωστόσο, το τελευταίο δεκαπενθήμερο, όταν οι ελληνικές Αρχές ταυτοποίησαν τη συμμετοχή του στη Χαμάς, ο ύποπτος είχε τεθεί υπό στενή και 24ωρη παρακολούθηση.

Άλλες πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι ο 37χρονος ζούσε και εργαζόταν εδώ και σχεδόν δύο χρόνια στον Άγιο Νικόλαο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, ο φερόμενος ως μέλος της Χαμάς, διατηρούσε εξαιρετικά χαμηλό προφίλ, χωρίς να κινήσει ποτέ την παραμικρή υποψία.

Σε κάθε περίπτωση, αν και οι Αρχές εκτιμούν ότι πιθανός στόχος ήταν κάποιο κρουαζιερόπλοιο, όμως ο σχεδιασμός δεν είχε προχωρήσει. Σημειώνεται ότι την ερχόμενη Τρίτη στην Κρήτη δένει κρουαζιερόπλοιο ισραηλινών συμφερόντων, ωστόσο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αξιωματικών της Αντιτρομοκρατικής, δύσκολα θα μπορούσε να είναι αυτός ο στόχος αφού ακόμη δεν είχαν παραλάβει τα απαραίτητα «υλικά» και δεν ήταν έτοιμος ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες των αρχών ασφαλείας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με σκοπό να χαρτογραφηθεί το πλήρες εύρος των δραστηριοτήτων του 37χρονου. Παράλληλα, εξετάζονται εξονυχιστικά όλες οι επαφές, οι συνεργασίες και οι πιθανές διασυνδέσεις που είχε αναπτύξει, τόσο εντός της ελληνικής επικράτειας όσο και στο εξωτερικό.