Ιωάννα Τούνη: Χαρίζει σε ιδρύματα τα ρούχα που δεν χρειάζεται ο γιος της – Οι αναρτήσεις στο Instagram

Η Ιωάννα Τούνη αυτές τις ημέρες δεν έχει μαζί της, στη Θεσσαλονίκη, τον γιο της, καθώς το γλυκό αγοράκι βρίσκεται μαζί με τον μπαμπά του, Δημήτρη Αλεξάνδρου. Η influencer και επιχειρηματίας θέλησε να αφιερώσει ένα μέρος του ελεύθερου χρόνου της χθες (6/6), προκειμένου να κάνει φτιάξει την ντουλάπα του παιδιού της, και να δει ποια ρούχα του θα κρατήσει και ποια όχι.

Με αναρτήσεις της στο Instagram, έδειξε την διαδικασία και παράλληλα αποκάλυψε τι θα κάνει τα ρούχα που δεν χρειάζεται πλέον.

Συγκεκριμένα, σε stories που ανέβασε στην πλατφόρμα, έγραψε: «Ο Παρούλης είναι Αθήνα και η μαμά βρήκε ευκαιρία να αποχαιρετήσει την μισή ντουλάπα του, γιατί έχουν μείνει μικρά σχεδόν όλα».

«Τώρα που ανεβάζω τα στόρυ έχω τελειώσει κιόλας! Μιάμιση ωρίτσα μου πήρε να ξεκαθαρίσω όλη την ντουλάπα και τα συρτάρια και να τα τακτοποιήσω εκ νέου… Και όπως πάντα τα έβγαλα να τα χαρίσω σε παιδάκια που τα χρειάζονται», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι: «The end! Και επειδή μου έχετε στείλει ήδη εκατοντάδες μηνύματα… Τα χαρίζουμε σε ιδρύματα με παιδάκια! Δυστυχώς αλλιώς δεν μπορώ να “αξιολογήσω” κάπως, πού πρέπει να πάει τι μέσω ίνσταγκραμ».