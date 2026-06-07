Ιωάννα Τούνη: Χαρίζει σε ιδρύματα τα ρούχα που δεν χρειάζεται ο γιος της – Οι αναρτήσεις στο Instagram

Η Ιωάννα Τούνη, καθώς ο γιος της βρίσκεται στην Αθήνα με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, αφιέρωσε χρόνο στη Θεσσαλονίκη για να τακτοποιήσει την ντουλάπα του. Μέσω αναρτήσεων στο Instagram, η influencer αποκάλυψε ότι χαρίζει τα ρούχα που δεν χρειάζεται πλέον το παιδί της, σε ιδρύματα.

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Ιωάννα Τούνη
Φωτογραφία: Instagram/j.touni
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ιωάννα Τούνη αφιέρωσε μέρος του ελεύθερου χρόνου της για να φτιάξει την ντουλάπα του γιου της.
  • Μέσω αναρτήσεων της στο Instagram, η influencer έδειξε τη διαδικασία και αποκάλυψε τι θα κάνει τα ρούχα που δεν χρειάζεται πλέον.
  • Όπως ανέφερε, τα ρούχα που δεν χρειάζεται ο γιος της θα δοθούν «σε ιδρύματα με παιδάκια!».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Η Ιωάννα Τούνη αυτές τις ημέρες δεν έχει μαζί της, στη Θεσσαλονίκη, τον γιο της, καθώς το γλυκό αγοράκι βρίσκεται μαζί με τον μπαμπά του, Δημήτρη Αλεξάνδρου. Η influencer και επιχειρηματίας θέλησε να αφιερώσει ένα μέρος του ελεύθερου χρόνου της χθες (6/6), προκειμένου να κάνει φτιάξει την ντουλάπα του παιδιού της, και να δει ποια ρούχα του θα κρατήσει και ποια όχι.

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Με αναρτήσεις της στο Instagram, έδειξε την διαδικασία και παράλληλα αποκάλυψε τι θα κάνει τα ρούχα που δεν χρειάζεται πλέον.

Συγκεκριμένα, σε stories που ανέβασε στην πλατφόρμα, έγραψε: «Ο Παρούλης είναι Αθήνα και η μαμά βρήκε ευκαιρία να αποχαιρετήσει την μισή ντουλάπα του, γιατί έχουν μείνει μικρά σχεδόν όλα».

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«Τώρα που ανεβάζω τα στόρυ έχω τελειώσει κιόλας! Μιάμιση ωρίτσα μου πήρε να ξεκαθαρίσω όλη την ντουλάπα και τα συρτάρια και να τα τακτοποιήσω εκ νέου… Και όπως πάντα τα έβγαλα να τα χαρίσω σε παιδάκια που τα χρειάζονται», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι: «The end! Και επειδή μου έχετε στείλει ήδη εκατοντάδες μηνύματα… Τα χαρίζουμε σε ιδρύματα με παιδάκια! Δυστυχώς αλλιώς δεν μπορώ να “αξιολογήσω” κάπως, πού πρέπει να πάει τι μέσω ίνσταγκραμ».

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