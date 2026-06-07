ΠΟΕ-ΟΤΑ: Απεργία στους Δήμους στις 12/6 για μονιμοποίηση των συμβασιούχων στις Κοινωνικές Δομές

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ κήρυξε απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου, διεκδικώντας τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων εργαζομένων μέσω Ε.Σ.Π.Α. στις Κοινωνικές Δομές των Δήμων και την οριστική κατάργηση της «διάταξης Βορίδη». Η απόφαση ελήφθη εν αναμονή της παρουσίασης του συστήματος μοριοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την ΠΟΕ-ΟΤΑ να προειδοποιεί για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων εάν το σύστημα δεν διασφαλίζει μόνιμη και σταθερή εργασία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΠΟΕ-ΟΤΑ κήρυξε απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ζητώντας τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων εργαζομένων μέσω Ε.Σ.Π.Α. στις Κοινωνικές Δομές των Δήμων και την οριστική κατάργηση της «διάταξης Βορίδη».
  • Η 24ωρη Πανελλαδική Απεργία της 12ης Ιουνίου θα αποτελέσει «κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε περίπτωση που το σύστημα μοριοδότησης δεν θα διασφαλίζει την μόνιμη και σταθερή εργασία για τους εργαζόμενους Ε.Σ.Π.Α.».
  • Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα συνεδριάσει εκ νέου την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 για να εκτιμήσει το σύστημα αυξημένης μοριοδότησης που δεσμεύτηκε να παρουσιάσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Απεργία κήρυξε η ΠΟΕ-ΟΤΑ για την Παρασκευή 12 Ιούνη ζητώντας τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων εργαζόμενων μέσω Ε.Σ.Π.Α στις Κοινωνικές Δομές των Δήμων και απαιτώντας την οριστική κατάργηση της «διάταξης Βορίδη».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ:

Με απόφασή του το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εκτίμησε τις εξελίξεις και τις έγγραφες δεσμεύσεις του Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεόδωρου Λιβάνιου όσον αφορά στη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις Κοινωνικές Δομές των Δήμων και την κατάργηση της «διάταξης Βορίδη».

Όπως αναφέρει: «Αναμένοντας την παρουσίαση του συστήματος μοριοδότησης (την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026) το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε να προκηρύξει 24ώρη Πανελλαδική Απεργία των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 που θα σημαίνει την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε περίπτωση που το σύστημα μοριοδότησης δεν θα διασφαλίζει την μόνιμη και σταθερή εργασία για τους εργαζόμενους Ε.Σ.Π.Α.

Συνεχίζουμε διεκδικώντας με συνέπεια τις διαχρονικές συλλογικές αποφάσεις.

Μονιμοποίηση των εργαζομένων Ε.Σ.Π.Α. στις Κοινωνικές Δομές των Δήμων.

Επέκταση και σε άλλες υπηρεσίες, της μη υποχρεωτικότητας εφέσεων έως την τελική δικαίωση για οριστική κατάργηση της “διάταξης Βορίδη”.

Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα συνεδριάσει εκ νέου την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 προκειμένου να εκτιμήσει το σύστημα αυξημένης μοριοδότησης που δεσμεύτηκε να παρουσιάσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών».

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