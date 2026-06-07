Γάζα: Τουλάχιστον 10 νεκροί από ισραηλινό βομβαρδισμό σε καταυλισμό σκηνών που ετοιμάζονταν για γάμο – Φωτογραφίες

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Παλαιστινιακές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ανακοίνωσαν χθες Σάββατο 6/6 ότι τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 ακόμη τραυματίστηκαν από ισραηλινά πλήγματα που εξαπολύθηκαν χθες Σάββατο 6/6 σε πυκνοκατοικημένο καταυλισμό σκηνών στο κέντρο της πόλης της Γάζας, όπου γινόταν προετοιμασία για γάμο.

Oι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις από την πλευρά τους υποστήριξαν πως σκότωσαν άνδρα τον οποίο περιέγραψαν ως τον «διοικητή» κάποιου «τρομοκρατικού πυρήνα» του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Στην πόλη της Γάζας, drone εκτόξευσε πύραυλο που σκότωσε δέκα ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 15 στον καταυλισμό εκτοπισμένων Τζαουάζατ, ανέφερε η πολιτική προστασία, οργάνωση άμεσης βοήθειας, μέρος του κυβερνητικού μηχανισμού της Χαμάς.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στην καρδιά της πόλης της Γάζας, μια περιοχή που μένουν πολλοί άνθρώποι και εκτοπισμένες οικογένειες.

Η επίθεση στόχευσε έναν καταυλισμό σκηνών, όπου γινόντουσαν προετοιμασίες για έναν γάμος εκείνη τη στιγμή, όταν δύο πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από ένα ισραηλινό drone προκάλεσαν μια τεράστια έκρηξη και μια κατάσταση όπου άνθρωποι εθεάθησαν να τρέχουν πανικόβλητοι στους δρόμους.

Το νοσοκομείο Σίφα στην πόλη της Γάζας επιβεβαίωσε πως διακομίστηκαν σε αυτό αρχικά οκτώ πτώματα. Το νοσοκομείο και η πολιτική προστασία δημοσιοποίησαν κατάλογο με τα ονόματα των θυμάτων, από τον οποίο προκύπτει πως τα τρία ήταν γυναίκες. Δεν διευκρινίζονται οι ηλικίες τους.

Νοτιότερα, 25χρονος, ο Μουχάναντ Οθμάν Φαρουάνα, σκοτώθηκε χθες το πρωί «σε πλήγμα με στόχο σκηνή εκτοπισμένων», ανέφερε η πολιτική προστασία.

Το πλήγμα στοχοποίησε σκηνή πάνω στη σκεπή του σπιτιού του, το πρωί της ημέρας που επρόκειτο να παντρευτεί, είπε στο AFP εξάδελφός του, ο Μοχάμεντ Φαρουάνα.

«Όλη η οικογένεια ετοιμαζόταν να γιορτάσει το γάμο του. Σήμερα, αντί για το γάμο του, πάμε στην κηδεία του», εξήγησε.

Το νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις ανακοίνωσε ότι διακομίστηκαν σε αυτό τραυματίες μετά τον συγκεκριμένο βομβαρδισμό.

IDF: Σκοτώσαμε διοικητή της Χαμάς

«Στοχοποιήσαμε τρομοκράτες στον τομέα αυτό», αντέτεινε εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο Γαλλικό Πρακτορείο, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Αργότερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις γνωστοποίησαν ότι πραγματοποίησαν «πλήγμα ακριβείας» εναντίον του Μουχάναντ Οθμάν Γιασίν Φαρουάνα, τον οποίο περιέγραψαν ως διοικητή πυρήνα της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς.

Ισραηλινή επίθεση με drone σκοτώνει πατέρα και γιο στην πόλη της Γάζας

Αργότερα, υπήρξε άλλη μια ισραηλινή επίθεση στην οδό Salah al-Din στη συνοικία Zeitoun στην ανατολική πλευρά της πόλης της Γάζας.

Ένας πατέρας και ο γιος του έγιναν στόχος ενός πύραυλου drone καθώς περπατούσαν έξω από το σημείο εκτοπισμού τους.

Οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο al-Shifa, αλλά μέχρι να φτάσουν εκεί, είχαν ανακοινωθεί οι νεκροί. Αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν.

Αυτή η περιοχή βρίσκεται δίπλα στην «Κίτρινη Γραμμή», όπου ο ισραηλινός στρατός επιχειρεί επιθετικά, προσπαθώντας να καθαρίσει όχι μόνο τις φυσικές υποδομές αλλά και τους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους που κυριολεκτικά δεν έχουν πού αλλού να μείνουν.

Βαρύς ο απολογισμός μετά την κατάπαυση του πυρός

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, τουλάχιστον 951 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη εφαρμογής της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου 2025.

Από την ισραηλινή πλευρά, ο στρατός αναφέρει ότι πέντε στρατιωτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους κατά το ίδιο διάστημα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, aljazeera