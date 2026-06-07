Οχάιο: Μαζικοί πυροβολισμοί κοντά σε φεστιβάλ στο Τολέδο – Αναφορές για πολλούς τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ, καθώς σημειώθηκαν πολλαπλοί πυροβολισμοί εναντίον ανθρώπων κοντά στο Φεστιβάλ «Old West End» στο Τολέδο του Οχάιο. Πολλοί τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε κοντινά νοσοκομεία για νοσηλεία, ενώ οι αρχές αναζητούν ενεργά τον ύποπτο ή τους υπόπτους και ζητούν από τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

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Διεθνή Νέα

ohaio
(AP)
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ, καθώς υπάρχουν αναφορές ότι σημειώθηκαν πολλαπλοί πυροβολισμοί εναντίον ανθρώπων κοντά στο Φεστιβάλ «Old West End» στο Τολέδο του Οχάιο.
  • «Πολλά θύματα» έχουν μεταφερθεί σε κοντινά νοσοκομεία για νοσηλεία, ενώ οι αστυνομικοί αναζητούν ενεργά τον ύποπτο ή τους υπόπτους.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός των θυμάτων ούτε η κατάσταση της υγείας τους, ενώ οι αρχές ζητούν από τους ανθρώπους να αποφεύγουν την περιοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ, καθώς σημειώθηκαν πολλαπλοί πυροβολισμοί κοντά στο Φεστιβάλ «Old West End» στο Τολέδο του Οχάιο, με αναφορές για δεκάδες ανθρώπους να έχουν τραυματιστεί  και με τις αρχές να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών.

Οι αστυνομικοί αναζητούν ενεργά τον ύποπτο ή τους υπόπτους που εμπλέκονται στο περιστατικό, αφού έφτασαν στο σημείο γύρω στις 5:30 μ.μ. (τοπική ώρα) το Σάββατο, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς και εντόπισαν πολλαπλά θύματα με τραύματα από σφαίρες, ανέφερε το Αστυνομικό Τμήμα του Τολέδο.

«Πολλά θύματα» έχουν μεταφερθεί σε κοντινά νοσοκομεία για νοσηλεία, ανέφερε η αστυνομία του Τολέδο στο Facebook. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το πόσοι άνθρωποι τραυματίστηκαν ή ποια ήταν η κατάστασή τους.

Οι αρχές ζητάν από τους ανθρώπους να αποφεύγουν την περιοχή καθώς διεξάγονται έρευνες από μεγάλο αριθμό αστυνομικών δυνάμεων.

Πολλοί τραυματίες σε νοσοκομεία

Οι αρχές ανέφεραν ότι αρκετοί από τους τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για ιατρική περίθαλψη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός των θυμάτων ούτε η κατάσταση της υγείας τους, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι αναζητεί ενεργά τον ύποπτο ή τους υπόπτους που εμπλέκονται στο περιστατικό.

Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για τα κίνητρα της επίθεσης ή για το εάν ο δράστης είχε σχέση με το φεστιβάλ.

Τι είναι το φεστιβάλ Old West End

Το Φεστιβάλ Old West End είναι μια ετήσια διήμερη εκδήλωση στην ιστορική περιοχή της πόλης, με μία από τις μεγαλύτερες γειτονιές βικτωριανών σπιτιών στη χώρα. Η εκδήλωση είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει με παρέλαση το Σάββατο το πρωί και περιλαμβάνει ζωντανή μουσική και αγορές τροφίμων.

Πηγές: CNN, AP, BBC

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