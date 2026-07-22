Ουκρανία: Drones διέλυσαν τις αποθήκες της «Amazon του Πούτιν» – Στο στόχαστρο του Κιέβου ο κολοσσός Wildberries

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Στο στόχαστρο νέου κύματος ουκρανικών επιθέσεων με drones βρέθηκαν οι υποδομές της Wildberries, του μεγαλύτερου ομίλου ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία, αντίστοιχου της Amazon, προκαλώντας τραυματισμούς, σοβαρές ζημιές και πυρκαγιές σε εγκαταστάσεις της.

Τα χτυπήματα αυτά, τα οποία σημειώθηκαν λίγες μόλις ώρες μετά την αποπομπή του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σίρσκι, υπογραμμίζουν τη διεύρυνση της στρατηγικής του Κιέβου, που πλήττει τη ρωσική οικονομία ασκώντας πίεση στο Κρεμλίνο.

Σφοδρά πλήγματα στις υποδομές

Όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η διευθύνουσα σύμβουλος και συνιδρύτρια της εταιρείας, Τατιάνα Κιμ, οι επιθέσεις έπληξαν τις κεντρικές αποθήκες της εταιρείας στις πόλεις Κρασνοντάρ και Νεβινομίσκ.

Βίντεο από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατέγραψαν πυκνούς καπνούς να υψώνονται στον ουρανό του Κρασνοντάρ.

To Reuters επαλήθευσε τη γνησιότητα των συγκεκριμένων πλάνων.



Οι εγκαταστάσεις που επλήγησαν είναι τεράστιας κλίμακας: η βάση στο Κρασνοντάρ καλύπτει έκταση περίπου 153.000 τ.μ., ενώ εκείνη στο Νεβινομίσκ φτάνει τα περίπου 120.000 τ.μ.

A closer view of the burning Wildberries warehouse in Russian Krasnodar. https://t.co/RFiVd3VMQn pic.twitter.com/BLmGoze75m — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 22, 2026



Απελπισμένος προμηθευτής της εταιρείας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πολλοί θα ξυπνήσουν χρεοκοπημένοι σήμερα».

«Πούτιν, τερμάτισε αυτόν τον πόλεμο τώρα», δήλωσε κάτοικος Νεβινομίσκ στην περιοχή της Σταυρούπολης.

Ukrainian attack drones struck a second Wildberries distribution center in Nevinnomyssk, Stavropol Krai, setting it ablaze overnight. Residents filmed a huge fire and column of smoke. Half of the company’s 10 largest distribution centers have now been destroyed in the past week.… pic.twitter.com/s5kREuyHtv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 22, 2026

Τραυματίες, 1 νεκρός και φωτιά σε δεξαμενές πετρελαίου

Εκτός από τις αποθήκες, μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε και σε πετρελαϊκό σταθμό στο Αρμαβίρ της περιοχής του Κρασνοντάρ, έπειτα από επίθεση σμήνους τουλάχιστον 16 ουκρανικών drones.

Η Τατιάνα Κιμ ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι της Wildberries είχαν απομακρυνθεί πριν από τα χτυπήματα, ωστόσο αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σε ανάρτησή της στο Telegram έγραψε: «Σας εύχομαι ταχεία ανάρρωση και οπωσδήποτε θα παρέχουμε όλη την απαραίτητη βοήθεια».



Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι ένας εργαζόμενος σκοτώθηκε στο Αρμαβίρ όταν συντρίμμια κατάρριψης drone έπεσαν πάνω σε τοπική επιχείρηση.

Ο περιφερειάρχης του Κρασνοντάρ, Βενιαμίν Κοντρατίεφ, δήλωσε ότι 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση στο συγκρότημα αποθηκών, ενώ συντρίμμια προκάλεσαν ζημιές σε δύο πολυκατοικίες στο Κρασνοντάρ, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί εκεί.

Residents of Krasnodar watch a massive fire and a huge column of smoke rising from the site of the Wildberries warehouse after the overnight drone attack. https://t.co/YoRuHMVBNY pic.twitter.com/xlgOVuMlh9 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 22, 2026



Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στις αποθήκες του Κρασνοντάρ επιστρατεύτηκε ελικόπτερο, ενώ στις επιχειρήσεις συμμετείχαν συνολικά 105 πυροσβέστες.

Κλιμάκωση των επιθέσεων και οικονομικές επιπτώσεις

Το νέο αυτό κύμα ακολουθεί προηγούμενη επίθεση ουκρανικών drones το Σάββατο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 8 εργαζόμενους, προκάλεσε πυρκαγιές και παρέλυσε τις λειτουργίες της Wildberries.

Σε άλλη ανάρτησή της στο Telegram, η Κιμ ανέφερε: «Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς όλα τα συναισθήματα που προκαλούνται από τις επιθέσεις σε απλούς ανθρώπους, στους υπαλλήλους μας, σε όλους εμάς που απλά κάνουμε τη δουλειά μας».

A highly successful night for Ukrainian Armed Forces operations to destroy Russia’s logistics archipelago, taking out two massive facilities owned by WildBerries in southern Russia. The two facilities in Krasnodar and Nevinnomyssk, Stavropol Krai were the company’s 4th and 6th… pic.twitter.com/zwrpsgSX1H — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) July 22, 2026



Αν και το Κίεβο δεν έχει προβεί σε επίσημο σχολιασμό για τις τελευταίες επιθέσεις, κατά το Σαββατοκύριακο είχαν πληγεί άλλα δύο κέντρα διανομής της Wildberries -στο Ελεκτροστάλ κοντά στη Μόσχα και στην περιοχή του Ταμπόφ- προκαλώντας ζημιές ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου λιρών, με το κέντρο στο Ελεκτροστάλ να μετατρέπεται σε ερείπια.

Drone strikes left large parts of a Wildberries logistics center in Elektrostal, Moscow region, destroyed. Estimated losses are put at around $2.5 billion. #Russia pic.twitter.com/W5StvQsagC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 22, 2026



Τα πλήγματα αυτά στοχεύουν άμεσα την ήδη δοκιμαζόμενη οικονομία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Η Ουκρανία κατηγορεί τον εμπορικό κολοσσό για στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο και για ανεφοδιασμό της πολεμικής μηχανής της Μόσχας.

Η Wildberries ανήκει στην Τατιάνα Κιμ, η οποία υποστηρίζει τον Πούτιν και θεωρείται η πλουσιότερη γυναίκα στη Ρωσία, με περιουσία που εκτιμάται στα 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η εταιρεία ξεκίνησε ως ηλεκτρονικό κατάστημα μεταπώλησης ενδυμάτων από ευρωπαϊκούς καταλόγους και σταδιακά εξελίχθηκε σε μια τεράστια πλατφόρμα (marketplace) που φιλοξενεί τρίτους πωλητές.

Η ίδια η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτιμήσεις για το συνολικό μέγεθος των ζημιών.

Σύμφωνα με την Ένωση Εταιρειών Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Ρωσίας, οι διαδικτυακές πωλήσεις στη χώρα αυξήθηκαν κατά 28% το 2025, φτάνοντας τα 11,5 τρισεκατομμύρια ρούβλια (147 δισεκατομμύρια δολάρια).

Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάντερ Νόβακ, δήλωσε ότι οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών μέσω ψηφιακών πλατφορμών αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το 8,5% του ΑΕΠ της χώρας.

Με πληροφορίες από: Reuters, Daily Mail