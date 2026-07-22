Ουκρανία: Drones διέλυσαν τις αποθήκες της «Amazon του Πούτιν» – Στο στόχαστρο του Κιέβου ο κολοσσός Wildberries

Οι υποδομές της Wildberries, του μεγαλύτερου ομίλου ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία, βρέθηκαν στο στόχαστρο νέου κύματος ουκρανικών επιθέσεων με drones, προκαλώντας τραυματισμούς, σοβαρές ζημιές και πυρκαγιές σε εγκαταστάσεις της. Αυτά τα χτυπήματα υπογραμμίζουν τη διεύρυνση της στρατηγικής του Κιέβου, που πλήττει τη ρωσική οικονομία ασκώντας πίεση στο Κρεμλίνο.

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Διεθνή Νέα

Ουκρανία Ρωσία Wildberries
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο στόχαστρο νέου κύματος ουκρανικών επιθέσεων με drones βρέθηκαν οι υποδομές της Wildberries, του μεγαλύτερου ομίλου ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία, προκαλώντας τραυματισμούς, σοβαρές ζημιές και πυρκαγιές.
  • Οι επιθέσεις έπληξαν κεντρικές αποθήκες της εταιρείας στο Κρασνοντάρ και το Νεβινομίσκ, καθώς και πετρελαϊκό σταθμό στο Αρμαβίρ, με αποτέλεσμα τραυματισμούς και τον θάνατο ενός εργαζόμενου.
  • Τα πλήγματα αυτά υπογραμμίζουν τη διεύρυνση της στρατηγικής του Κιέβου, που πλήττει τη ρωσική οικονομία και στοχεύουν την Wildberries για τους στενούς δεσμούς της με το Κρεμλίνο.

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Στο στόχαστρο νέου κύματος ουκρανικών επιθέσεων με drones βρέθηκαν οι υποδομές της Wildberries, του μεγαλύτερου ομίλου ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία, αντίστοιχου της Amazon, προκαλώντας τραυματισμούς, σοβαρές ζημιές και πυρκαγιές σε εγκαταστάσεις της.

Τα χτυπήματα αυτά, τα οποία σημειώθηκαν λίγες μόλις ώρες μετά την αποπομπή του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σίρσκι, υπογραμμίζουν τη διεύρυνση της στρατηγικής του Κιέβου, που πλήττει τη ρωσική οικονομία ασκώντας πίεση στο Κρεμλίνο.

Σφοδρά πλήγματα στις υποδομές

Όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η διευθύνουσα σύμβουλος και συνιδρύτρια της εταιρείας, Τατιάνα Κιμ, οι επιθέσεις έπληξαν τις κεντρικές αποθήκες της εταιρείας στις πόλεις Κρασνοντάρ και Νεβινομίσκ.

Βίντεο από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατέγραψαν πυκνούς καπνούς να υψώνονται στον ουρανό του Κρασνοντάρ.

To Reuters επαλήθευσε τη γνησιότητα των συγκεκριμένων πλάνων.


Οι εγκαταστάσεις που επλήγησαν είναι τεράστιας κλίμακας: η βάση στο Κρασνοντάρ καλύπτει έκταση περίπου 153.000 τ.μ., ενώ εκείνη στο Νεβινομίσκ φτάνει τα περίπου 120.000 τ.μ.


Απελπισμένος προμηθευτής της εταιρείας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πολλοί θα ξυπνήσουν χρεοκοπημένοι σήμερα».

«Πούτιν, τερμάτισε αυτόν τον πόλεμο τώρα», δήλωσε κάτοικος Νεβινομίσκ στην περιοχή της Σταυρούπολης.

Τραυματίες, 1 νεκρός και φωτιά σε δεξαμενές πετρελαίου

Εκτός από τις αποθήκες, μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε και σε πετρελαϊκό σταθμό στο Αρμαβίρ της περιοχής του Κρασνοντάρ, έπειτα από επίθεση σμήνους τουλάχιστον 16 ουκρανικών drones.

Η Τατιάνα Κιμ ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι της Wildberries είχαν απομακρυνθεί πριν από τα χτυπήματα, ωστόσο αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σε ανάρτησή της στο Telegram έγραψε: «Σας εύχομαι ταχεία ανάρρωση και οπωσδήποτε θα παρέχουμε όλη την απαραίτητη βοήθεια».


Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι ένας εργαζόμενος σκοτώθηκε στο Αρμαβίρ όταν συντρίμμια κατάρριψης drone έπεσαν πάνω σε τοπική επιχείρηση.

Ο περιφερειάρχης του Κρασνοντάρ, Βενιαμίν Κοντρατίεφ, δήλωσε ότι 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση στο συγκρότημα αποθηκών, ενώ συντρίμμια προκάλεσαν ζημιές σε δύο πολυκατοικίες στο Κρασνοντάρ, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί εκεί.


Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στις αποθήκες του Κρασνοντάρ επιστρατεύτηκε ελικόπτερο, ενώ στις επιχειρήσεις συμμετείχαν συνολικά 105 πυροσβέστες.

Κλιμάκωση των επιθέσεων και οικονομικές επιπτώσεις

Το νέο αυτό κύμα ακολουθεί προηγούμενη επίθεση ουκρανικών drones το Σάββατο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 8 εργαζόμενους, προκάλεσε πυρκαγιές και παρέλυσε τις λειτουργίες της Wildberries.

Σε άλλη ανάρτησή της στο Telegram, η Κιμ ανέφερε: «Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς όλα τα συναισθήματα που προκαλούνται από τις επιθέσεις σε απλούς ανθρώπους, στους υπαλλήλους μας, σε όλους εμάς που απλά κάνουμε τη δουλειά μας».


Αν και το Κίεβο δεν έχει προβεί σε επίσημο σχολιασμό για τις τελευταίες επιθέσεις, κατά το Σαββατοκύριακο είχαν πληγεί άλλα δύο κέντρα διανομής της Wildberries -στο Ελεκτροστάλ κοντά στη Μόσχα και στην περιοχή του Ταμπόφ- προκαλώντας ζημιές ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου λιρών, με το κέντρο στο Ελεκτροστάλ να μετατρέπεται σε ερείπια.


Τα πλήγματα αυτά στοχεύουν άμεσα την ήδη δοκιμαζόμενη οικονομία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Η Ουκρανία κατηγορεί τον εμπορικό κολοσσό για στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο και για ανεφοδιασμό της πολεμικής μηχανής της Μόσχας.

Η Wildberries ανήκει στην Τατιάνα Κιμ, η οποία υποστηρίζει τον Πούτιν και θεωρείται η πλουσιότερη γυναίκα στη Ρωσία, με περιουσία που εκτιμάται στα 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η εταιρεία ξεκίνησε ως ηλεκτρονικό κατάστημα μεταπώλησης ενδυμάτων από ευρωπαϊκούς καταλόγους και σταδιακά εξελίχθηκε σε μια τεράστια πλατφόρμα (marketplace) που φιλοξενεί τρίτους πωλητές.

Η ίδια η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτιμήσεις για το συνολικό μέγεθος των ζημιών.

Σύμφωνα με την Ένωση Εταιρειών Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Ρωσίας, οι διαδικτυακές πωλήσεις στη χώρα αυξήθηκαν κατά 28% το 2025, φτάνοντας τα 11,5 τρισεκατομμύρια ρούβλια (147 δισεκατομμύρια δολάρια).

Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάντερ Νόβακ, δήλωσε ότι οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών μέσω ψηφιακών πλατφορμών αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το 8,5% του ΑΕΠ της χώρας.

Με πληροφορίες από: Reuters, Daily Mail

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