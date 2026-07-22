«Ποιος είναι αυτός ο τύπος;» – Η στιγμή που ο Τζον Στιούαρτ πέρασε τον πεθερό του Τραμπ για σωσία του

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Ο κωμικός Τζον Στιούαρτ έμεινε άναυδος τη Δευτέρα, όταν εντόπισε έναν άνδρα που έμοιαζε εκπληκτικά στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ -τον οποίο αποκάλεσε «back-up Τραμπ» (αναπληρωματικό Τραμπ)- να περιπλανιέται κοντά στον πλανητάρχη.

Ο παρουσιαστής του «The Daily Show» εστίασε στον σωσία του προέδρου αφού πρόβαλε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Τραμπ στους δημοσιογράφους στην στρατιωτική βάση Άντριους, μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Νιου Τζέρσεϊ.

Το βίντεο έδειχνε έναν άνδρα με σκούρο μπλε κοστούμι και μπλε γραβάτα, ο οποίος φαινόταν να είναι περίπου στην ίδια ηλικία με τον Τραμπ, με παρόμοιο σωματότυπο και περπάτημα, να περιφέρεται κοντά στο Air Force One την ίδια ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ απευθυνόταν στα μέσα ενημέρωσης κάτι που άφησε άφωνο τον Στιούαρτ.

«Τι τρέχει με τον τύπο πίσω από τον Τραμπ; Μπορούμε να το ξαναδούμε αυτό; Μπορείτε να το βάλετε ξανά;» είπε ο Στιούαρτ αφού προβλήθηκε το βίντεο.

Η ατάκα του Στιούαρτ

Ο Στιούαρτ συνέχισε αστειευόμενος ότι ο μυστήριος άνδρας μπορεί να εκτελεί χρέη σωσία του Τραμπ. «Ποιος στο δ@@@@ο είναι αυτός ο τύπος;» αναφώνησε εμβρόντητος ο κωμικός. «Ω Θεέ μου! Είναι αυτός ένας εφεδρικός Τραμπ ή είναι ο Τραμπ;… Περίμενε, αυτός που αντιμετωπίζουμε τόσον καιρό είναι ο εφεδρικός Τραμπ ή ο πραγματικός Τραμπ;»

Ο σωσίας του Τραμπ φαίνεται τελικά πως δεν είναι άλλος από τον πεθερό του, Βίκτορ Κναβς, ο οποίος παρευρέθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου μαζί με τον πρόεδρο και την κόρη του, την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ.

Ο Κναβς θα ήταν ένας ατελής σωσίας, καθώς είναι δύο χρόνια μεγαλύτερος από τον πρόεδρο, έχει πιο γκρίζα μαλλιά και είναι αρκετά πιο κοντός από τον Τραμπ – αλλά από τη γωνία της κάμερας που χρησιμοποίησε ο Στιούαρτ, μοιάζουν πολύ.

Οι θεωρίες συνωμοσίας

Θεωρίες συνωμοσίας για σωσίες στον Λευκό Οίκο του Τραμπ έχουν κυκλοφορήσει και στο παρελθόν. Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, το διαδίκτυο κατακλύστηκε από ανυπόστατους ισχυρισμούς ότι η Μελάνια χρησιμοποιούσε σωσία.

Οι κατηγορίες με το hashtag #FakeMelania προκάλεσαν μάλιστα την οργισμένη αντίδραση του προέδρου.

«Τα Fake News έκαναν φωτομοντάζ σε φωτογραφίες της Μελάνια και μετά πυροδότησαν θεωρίες συνωμοσίας ότι δεν είναι πραγματικά εκείνη στο πλευρό μου στην Αλαμπάμα και σε άλλα μέρη», είχε γράψει ο Τραμπ στο X τον Μάρτιο του 2019.