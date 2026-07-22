Εφιάλτης σε κρουαζιέρα: 28χρονη τραυματίστηκε σοβαρά σε αιώρηση με σχοινί – ΒΙΝΤΕΟ

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Μια ευχάριστη απόδραση στην Καραϊβική μετατράπηκε σε περιπέτεια υγείας και οικονομικής εξόντωσης για μια 28χρονη Αμερικανίδα τουρίστρια.

Ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια παραθαλάσσιας δραστηριότητας στην Ονδούρα προκάλεσε έναν εξαιρετικά σπάνιο και βαρύ τραυματισμό στα γεννητικά της όργανα, υποχρεώνοντας το ζευγάρι σε μια αεροδιακομιδή αξίας χιλιάδων δολαρίων και μια σειρά από χειρουργικές επεμβάσεις.

Το ατύχημα στην Ονδούρα

Η 28χρονη Κίρστεν Λίντσεϊ από τη Λουιζιάνα βρισκόταν στην τρίτη ημέρα της κρουαζιέρας της με την εταιρεία Carnival, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, Μπλέικ Φορντ.

Κατά τη διάρκεια μιας εξόρμησης στην Ονδούρα, η Λίντσεϊ τραυματίστηκε σοβαρά κάνοντας αιώρηση με σχοινί (rope swing).

Όπως περιέγραψε ο Φορντ στη σελίδα GoFundMe που δημιουργήθηκε για την κάλυψη των ιατρικών εξόδων: «Με βάση αυτά που είδαμε, ένα σχοινί ανάκτησης/οδηγός φαίνεται να είχε συνδεθεί λανθασμένα. Καθώς αιωρήθηκε προς τα έξω, το σχοινί τεντώθηκε ανάμεσα στα πόδια της λίγο πριν πέσει, προκαλώντας έναν καταστροφικό τραυματισμό».

Αφόρητος πόνος

Αρχικά, η 28χρονη υπέθεσε ότι επρόκειτο για μια απλή γρατζουνιά στην περιοχή των γεννητικών οργάνων και προσπάθησε να «γελάσει μέσα από τον πόνο» κατά την επιστροφή τους στο πλοίο.

Ωστόσο, η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία.

Ο Φορντ ανακάλεσε ότι «το πρήξιμο έγινε σοβαρό» και «ο πόνος έγινε αβάσταχτος». Σύντομα, η Λίντσεϊ αδυνατούσε να περπατήσει και χρειάστηκε αναπηρικό αμαξίδιο για να μεταφερθεί στην καμπίνα της.

Οι γιατροί του κρουαζιερόπλοιου την περιέθαλπαν για πολλές ώρες, αλλά το πρήξιμο ήταν ανεξέλεγκτο, φτάνοντας το μέγεθος μπάλας του μπέιζμπολ.

Έπειτα από περισσότερες από 12 ώρες στο ιατρικό κέντρο του πλοίου, το ζευγάρι ενημερώθηκε ότι η πλησιέστερη τοποθεσία με πρόσβαση σε αεροδρόμιο για ιατρική εκκένωση ήταν το Κόστα Μάγια στο Μεξικό, όπως μετέδωσε το δίκτυο WFLA επικαλούμενο τη μητέρα της 28χρονης.

Καθώς η υγεία της επιδεινωνόταν, παρουσιάστηκαν στο ζευγάρι τρεις επιλογές:

Αεροδιακομιδή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μεταφορά στο γειτονικό νησί Κοζουμέλ, ώστε να βρουν μόνοι τους τρόπο επιστροφής στις ΗΠΑ.

Παραμονή στο ιατρικό κέντρο του πλοίου.

Η αεροδιακομιδή και η πορεία της υγείας της

Τελικά, έπειτα από 26 ώρες στο ιατρικό κέντρο του πλοίου —όπου η κατάστασή της επιδεινώθηκε τόσο που σταματούσε να αναπνέει από τα παυσίπονα— και έναν αρχικό λογαριασμό 3.500 δολαρίων, το ζευγάρι επέλεξε την αεροδιακομιδή.

Για τη μεταφορά τους με ιδιωτική ιατρική πτήση στο Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα χρειάστηκε να καταβάλουν προκαταβολή 20.000 δολαρίων και επιπλέον 30.000 δολάρια με την άφιξή τους.

Εκεί υποβλήθηκε στην πρώτη της χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια ταξίδεψαν οδικώς πίσω στη Λουιζιάνα, καθώς τα τραύματά της δεν της επέτρεπαν να πετάξει.

Εκεί, εισήχθη εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο στις 18 Ιουλίου, με τους γιατρούς να δηλώνουν συγκλονισμένοι.

Όπως ανέφερε ο Φορντ, το προσωπικό καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να αποτρέψει μόνιμη βλάβη στα εκτεταμένα πρησμένα («μεγέθους γκρέιπφρουτ») γεννητικά της όργανα, ενώ η 28χρονη έχει ήδη υποβληθεί και σε δεύτερο χειρουργείο.