Σταύρος Γεωργίου: Η ανακοίνωση της Ένωσης Ποινικολόγων και Μάχιμων Δικηγόρων – «Η απουσία του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό»

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Την οδύνη της για την απώλεια του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου εξέφρασε η Ένωση Ποινικολόγων και Μάχιμων Δικηγόρων, αποχαιρετώντας έναν συνάδελφο που υπηρέτησε επί δεκαετίες τη μαχόμενη δικηγορία.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Ποινικολόγων και Μάχιμων Δικηγόρων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποινικολόγων και Μάχιμων Δικηγόρων εκφράζει την οδύνη και την ειλικρινή του θλίψη για την απώλεια του συναδέλφου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, μέλους της Ένωσής μας.

Ο εκλιπών υπηρέτησε επί δεκαετίες τη μαχόμενη δικηγορία, αφήνοντας το προσωπικό του αποτύπωμα στη δικαστηριακή πρακτική και στη σύγχρονη ελληνική ποινική δικαιοσύνη. Ως ενεργό μέλος της Ένωσής μας, συμμετείχε με συνέπεια και συναδελφικότητα στις δράσεις και στις διεκδικήσεις του κλάδου, υπηρετώντας το λειτούργημα του συνηγόρου. Με την επιστημονική του κατάρτιση, τη μαχητικότητα και την αδιάλειπτη παρουσία του στις δικαστικές αίθουσες, κέρδισε τον σεβασμό συναδέλφων, δικαστικών λειτουργών και πολιτών.

Η είδηση του θανάτου του συγκλονίζει ολόκληρη τη νομική κοινότητα. Η απώλεια ενός λειτουργού της Δικαιοσύνης υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές προκαλεί εύλογη ανησυχία και έντονο προβληματισμό. Εκφράζουμε την απόλυτη εμπιστοσύνη μας στις αρμόδιες διωκτικές και δικαστικές αρχές ότι θα διερευνήσουν με πληρότητα, αντικειμενικότητα και ταχύτητα κάθε πτυχή της υπόθεσης, ώστε να αποδοθεί πλήρως η αλήθεια και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να λογοδοτήσουν οι υπαίτιοι ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, η τραγική αυτή απώλεια υπενθυμίζει με τον πλέον επώδυνο τρόπο την ανάγκη ουσιαστικής προστασίας όλων των λειτουργών της Δικαιοσύνης, οι οποίοι καθημερινά ασκούν το λειτούργημά τους υπό ιδιαίτερα απαιτητικές και συχνά αντίξοες συνθήκες, υπηρετώντας το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα των πολιτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά του συλλυπητήρια προς την οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του εκλιπόντος.

Η Ένωση Ποινικολόγων και Μάχιμων Δικηγόρων αποχαιρετά έναν άξιο συνάδελφο και συνοδοιπόρο, που υπηρέτησε με συνέπεια τη μάχιμη δικηγορία. Η απουσία του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην ποινική δικηγορία.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του.

Αθήνα 22-07-2026

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Γκαβέλας – Λουκάς Προυσανίδης