Γερμανία: Έφοδος των αρχών στη Deutsche Bank – Στο στόχαστρο ύποπτες φορολογικές συναλλαγές της Postbank και 10 πρώην στελέχη

Οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank, ερευνώντας υποθέσεις πιθανής φορολογικής απάτης που σχετίζονται με συναλλαγές «cum-cum» της θυγατρικής της, Postbank, κατά την περίοδο 2008-2010. Η έρευνα αφορά 10 πρώην στελέχη της Postbank και έρχεται εν μέσω πολυετούς εκστρατείας των αρχών για την ανάκτηση διαφυγόντων πόρων από τέτοιες πρακτικές.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Deutsche Bank έφοδος
Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι γερμανικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και στο Ντίσελντορφ, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή φορολογική απάτη που σχετίζεται με συναλλαγές της θυγατρικής της, Postbank.
  • Η έρευνα αφορά τις λεγόμενες συναλλαγές «cum-cum», με δέκα πρώην διευθυντικά στελέχη της Postbank να αναφέρονται ως ύποπτοι για ζημία 350 εκατ. ευρώ στα κρατικά ταμεία.
  • Πρόκειται για την τρίτη έφοδο των αρχών στα γραφεία της τράπεζας εντός του τρέχοντος έτους, ενώ οι πρακτικές «cum-cum» έχουν στερήσει δισεκατομμύρια ευρώ από τα κρατικά ταμεία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέοι δικαστικοί τριγμοί για τη Deutsche Bank, καθώς οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη και στο Ντίσελντορφ την Τετάρτη.

Γερμανία: Η μυστική περιουσία του Αμπράμοβιτς που «πυροδότησε» την έρευνα στην Deutsche Bank – Πού πήγαν τα δισεκατομμύρια από την πώληση της Τσέλσι;

Η νέα αυτή έρευνα επικεντρώνεται σε υποθέσεις πιθανής φορολογικής απάτης, οι οποίες σχετίζονται με παλαιότερες συναλλαγές της θυγατρικής της, Postbank.

Η επιβεβαίωση και οι έρευνες

Η Deutsche Bank επιβεβαίωσε την παρουσία των εισαγγελέων του Ντίσελντορφ στα γραφεία της, διευκρινίζοντας ότι η έρευνα αφορά συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στη μονάδα της Postbank κατά την περίοδο 2008-2010.

Γερμανία: Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Deutsche Bank – Αφορά τη σχέση της τράπεζας με τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς

Εκπρόσωπος του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος δήλωσε: «Στη Deutsche Bank διεξάγεται έρευνα ως τρίτος σε αυτή την υπόθεση και συνεργαζόμαστε πλήρως».

Η τράπεζα αρνήθηκε να προβεί σε περαιτέρω σχόλια, ενώ οι εισαγγελικές αρχές του Ντίσελντορφ δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Στο επίκεντρο οι αμφιλεγόμενες συναλλαγές «Cum-Cum»

Πηγή με γνώση του θέματος επιβεβαίωσε τις πληροφορίες των γερμανικών μέσων ενημέρωσης, αναφέροντας ότι η έρευνα αφορά τις λεγόμενες συναλλαγές «cum-cum».

Τι περιελάμβαναν

Οι πρακτικές αυτές αφορούσαν την αγοραπωλησία μετοχών γερμανικών εταιρειών γύρω από τις ημέρες καταβολής μερισμάτων, με σκοπό την παράνομη αποφυγή καταβολής φόρων.

Οι επιπτώσεις

Οι εν λόγω συναλλαγές γνώρισαν ιδιαίτερη άνθηση κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, στερώντας από τα κρατικά ταμεία δισεκατομμύρια ευρώ. Έκτοτε, οι γερμανικές αρχές έχουν εξαπολύσει πολυετή εκστρατεία για την ανάκτηση των διαφυγόντων πόρων.

Το συνολικό κόστος

Σύμφωνα με την αρμόδια αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας της Γερμανίας (BaFin), οι ύποπτοι ρόλοι των γερμανικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε συναλλαγές «cum-cum» και τις σχετικές συμφωνίες «cum-ex» αναμένεται να κοστίσουν στον τραπεζικό κλάδο περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sueddeutsche Zeitung, δέκα πρώην διευθυντικά στελέχη της Postbank αναφέρονται ως ύποπτοι, με τη ζημία για τα γερμανικά κρατικά ταμεία να υπολογίζεται σε 350 εκατομμύρια ευρώ.

Η Deutsche Bank αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες του δημοσιεύματος.

Τρίτη έρευνα μέσα στη χρονιά

Πρόκειται για την τρίτη γνωστή έφοδο των αρχών στα γραφεία της Deutsche Bank εντός του τρέχοντος έτους.

Μία προηγούμενη υπόθεση νωρίτερα φέτος αφορούσε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), ενώ μια δεύτερη, την περασμένη εβδομάδα, σχετιζόταν με τις τραπεζικές δραστηριότητες για ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις.

Η Deutsche Bank εξαγόρασε σταδιακά την Postbank -η οποία διέθετε εκατομμύρια πελάτες και ιστορικές ρίζες στο ταχυδρομικό σύστημα της χώρας- ξεκινώντας από το 2008.

  • 2023: Η πολυετής διαδικασία τεχνολογικής ενοποίησης με την Postbank προκάλεσε σοβαρά τεχνικά προβλήματα και δυσλειτουργίες στις υπηρεσίες, προσελκύοντας την αυστηρή εποπτεία της ρυθμιστικής αρχής.
  • 2024: Νομικές επιπλοκές και δικαστικές εκκρεμότητες σχετικά με την εξαγορά της Postbank ανάγκασαν τη Deutsche Bank να καταγράψει ζημίες, σπάζοντας ένα μακρόχρονο σερί κερδοφορίας.

Με πληροφορίες από: Reuters

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ