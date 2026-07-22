Γερμανία: Έφοδος των αρχών στη Deutsche Bank – Στο στόχαστρο ύποπτες φορολογικές συναλλαγές της Postbank και 10 πρώην στελέχη

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Νέοι δικαστικοί τριγμοί για τη Deutsche Bank, καθώς οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη και στο Ντίσελντορφ την Τετάρτη.

Η νέα αυτή έρευνα επικεντρώνεται σε υποθέσεις πιθανής φορολογικής απάτης, οι οποίες σχετίζονται με παλαιότερες συναλλαγές της θυγατρικής της, Postbank.

Η επιβεβαίωση και οι έρευνες

Η Deutsche Bank επιβεβαίωσε την παρουσία των εισαγγελέων του Ντίσελντορφ στα γραφεία της, διευκρινίζοντας ότι η έρευνα αφορά συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στη μονάδα της Postbank κατά την περίοδο 2008-2010.

Εκπρόσωπος του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος δήλωσε: «Στη Deutsche Bank διεξάγεται έρευνα ως τρίτος σε αυτή την υπόθεση και συνεργαζόμαστε πλήρως».

Η τράπεζα αρνήθηκε να προβεί σε περαιτέρω σχόλια, ενώ οι εισαγγελικές αρχές του Ντίσελντορφ δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Στο επίκεντρο οι αμφιλεγόμενες συναλλαγές «Cum-Cum»

Πηγή με γνώση του θέματος επιβεβαίωσε τις πληροφορίες των γερμανικών μέσων ενημέρωσης, αναφέροντας ότι η έρευνα αφορά τις λεγόμενες συναλλαγές «cum-cum».

Τι περιελάμβαναν

Οι πρακτικές αυτές αφορούσαν την αγοραπωλησία μετοχών γερμανικών εταιρειών γύρω από τις ημέρες καταβολής μερισμάτων, με σκοπό την παράνομη αποφυγή καταβολής φόρων.

Οι επιπτώσεις

Οι εν λόγω συναλλαγές γνώρισαν ιδιαίτερη άνθηση κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, στερώντας από τα κρατικά ταμεία δισεκατομμύρια ευρώ. Έκτοτε, οι γερμανικές αρχές έχουν εξαπολύσει πολυετή εκστρατεία για την ανάκτηση των διαφυγόντων πόρων.

Το συνολικό κόστος

Σύμφωνα με την αρμόδια αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας της Γερμανίας (BaFin), οι ύποπτοι ρόλοι των γερμανικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε συναλλαγές «cum-cum» και τις σχετικές συμφωνίες «cum-ex» αναμένεται να κοστίσουν στον τραπεζικό κλάδο περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sueddeutsche Zeitung, δέκα πρώην διευθυντικά στελέχη της Postbank αναφέρονται ως ύποπτοι, με τη ζημία για τα γερμανικά κρατικά ταμεία να υπολογίζεται σε 350 εκατομμύρια ευρώ.

Η Deutsche Bank αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες του δημοσιεύματος.

Τρίτη έρευνα μέσα στη χρονιά

Πρόκειται για την τρίτη γνωστή έφοδο των αρχών στα γραφεία της Deutsche Bank εντός του τρέχοντος έτους.

Μία προηγούμενη υπόθεση νωρίτερα φέτος αφορούσε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), ενώ μια δεύτερη, την περασμένη εβδομάδα, σχετιζόταν με τις τραπεζικές δραστηριότητες για ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις.

Η Deutsche Bank εξαγόρασε σταδιακά την Postbank -η οποία διέθετε εκατομμύρια πελάτες και ιστορικές ρίζες στο ταχυδρομικό σύστημα της χώρας- ξεκινώντας από το 2008.

2023 : Η πολυετής διαδικασία τεχνολογικής ενοποίησης με την Postbank προκάλεσε σοβαρά τεχνικά προβλήματα και δυσλειτουργίες στις υπηρεσίες, προσελκύοντας την αυστηρή εποπτεία της ρυθμιστικής αρχής.

: Η πολυετής διαδικασία τεχνολογικής ενοποίησης με την Postbank προκάλεσε σοβαρά τεχνικά προβλήματα και δυσλειτουργίες στις υπηρεσίες, προσελκύοντας την αυστηρή εποπτεία της ρυθμιστικής αρχής. 2024: Νομικές επιπλοκές και δικαστικές εκκρεμότητες σχετικά με την εξαγορά της Postbank ανάγκασαν τη Deutsche Bank να καταγράψει ζημίες, σπάζοντας ένα μακρόχρονο σερί κερδοφορίας.

Με πληροφορίες από: Reuters