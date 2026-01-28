Γερμανία: Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Deutsche Bank – Αφορά τη σχέση της τράπεζας με τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς

Έρευνα στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη και σε υποκατάστημα της τράπεζας στο Βερολίνο πραγματοποιούν από το πρωί δυνάμεις της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ), με την υποψία ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, περίπου 30 αστυνομικοί με πολιτικά έφτασαν στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη λίγο μετά τις 11:00 (ώρα Ελλάδος), με εντολή της τοπικής Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος, η οποία διεξάγει έρευνα «σε βάρος αγνώστων προς το παρόν στελεχών της Deutsche Bank με την υποψία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος». Η τράπεζα φέρεται να διατηρούσε κατά το παρελθόν επιχειρηματικές σχέσεις με ξένες εταιρίες οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα χρησιμοποιήθηκαν «για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Από την πλευρά της τράπεζας, η έρευνα επιβεβαιώθηκε προς το Spiegel, ενώ τονίστηκε ότι η DB «συνεργάζεται πλήρως» με τις αρχές. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το περιοδικό, η υπόθεση θεωρείται «εξαιρετικά ευαίσθητη».

Η Deutsche Bank έχει και κατά το παρελθόν βρεθεί στο επίκεντρο υποθέσεων μη επαρκούς ελέγχου του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και καθυστερημένης υποβολής αναφορών ύποπτης δραστηριότητας. Τον Απρίλιο του 2022, ερευνητές από την Εισαγγελία, την ΒΚΑ και την Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (BaFin) πραγματοποίησαν έφοδο στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη και τελικά η BaFin διόρισε προσωρινά ειδικό εκπρόσωπο στην τράπεζα προκειμένου να παρακολουθεί την πρόοδο στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η Deutsche Bank έχει ανακοινώσει ότι αύριο το πρωί θα παρουσιάσει τα στοιχεία της για το τέταρτο τρίμηνο και ολόκληρο το έτος 2025. Η μετοχή της καταγράφει ήδη πτώση ύψους 3%.

Τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς αφορά η έρευνα

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η έρευνα της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος, αφορά την σχέση της Deutsche Bank με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

Σύμφωνα με την Süddeutsche Zeitung, η υπόθεση σχετίζεται με εκπρόθεσμη εκ μέρους της τράπεζας υποβολή αναφοράς ύποπτης δραστηριότητας για τον πρώην πελάτη της. Η Εισαγγελία ερευνά εδώ και καιρό τον Ρώσο ολιγάρχη, ο οποίος από τον Μάρτιο του 2022 περιλαμβάνεται και στις λίστες κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την υποψία για αδίκημα βάσει του Νόμου περί Εξωτερικού Εμπορίου και Πληρωμών. Απαντώντας μάλιστα σε ερωτήσεις ΜΜΕ, εκπρόσωπός της επιβεβαίωσε ότι διεξάγει έρευνα σε βάρος «58χρονου επιχειρηματία από την Ρωσική Ομοσπονδία».

Όπως μεταδίδει η SZ, στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές ζήτησαν στοιχεία από την Deutsche Bank, αλλά «δεν έλαβαν το επιθυμητό επίπεδο διαφάνειας», γεγονός το οποίο θεωρείται ότι προκάλεσε τη σημερινή έφοδο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ).