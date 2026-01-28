Γιάννης Βρούτσης για την τραγωδία στη Ρουμανία: Θα στηρίξουμε κάθε αίτημα για διακοπή αθλητικών δραστηριοτήτων

Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, αναφέρθηκε στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για την τραγωδία που βύθισε στο πένθος ολόκληρο τον ελληνικό αθλητισμό.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Βρούτσης τόνισε ότι «η Ελλάδα είναι βαθιά συγκινημένη, καθώς χάθηκαν επτά νέα παιδιά». Όπως είπε, «αυτή τη στιγμή θρηνεί όλος ο ελληνικός αθλητισμός, είμαστε όλοι συντετριμμένοι. Επτά ελληνόπουλα πήγαν να δουν την ομάδα τους και τα χάσαμε με αυτόν τον τρόπο».

Αναφερόμενος στους τρεις τραυματίες, ο αναπληρωτής υπουργός επισήμανε ότι «δεν κινδυνεύει η ζωή τους και είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στην Ελλάδα», ενώ πρόσθεσε πως «είναι έτοιμο ένα C130 προκειμένου να έρθουν οι σοροί στη χώρα το συντομότερο δυνατό».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την ΕΠΟ και τον ΠΑΟΚ, αναφέροντας ότι το υπουργείο Αθλητισμού και η Πολιτεία στέκονται στο πλευρό της ομάδας και όλων όσοι βιώνουν τη θλίψη αυτής της απώλειας.

Για το αίτημα αναβολής του αγώνα, που η UEFA δεν έκανε δεκτό, ο κ. Βρούτσης σχολίασε πως «αυτό είναι ένα θέμα που ξεπερνά τις δικές μας αρμοδιότητες», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «το υπουργείο Αθλητισμού θα στηρίξει κάθε αίτημα των διοργανωτριών αρχών για ολιγοήμερη διακοπή αθλητικών δραστηριοτήτων».

Κλείνοντας, ο αναπληρωτής Υπουργός γνωστοποίησε ότι «οι αποφάσεις που έχουμε πάρει είναι οι μεσίστιες σημαίες σε όλα τα εθνικά αθλητικά κέντρα της Θεσσαλονίκης, συνδυαστικά με σύσταση σε όλον τον ελληνικό αθλητισμό για ενός λεπτού σιγή σε κάθε αγώνα, σε κάθε διοργάνωση και σε κάθε άθλημα».