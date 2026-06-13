Γρεβενά: «Δεν υπήρξε καμία εξύβριση και απειλή» – Η απάντηση του δημάρχου μετά την καταγγελία της προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας

Συνελήφθη στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας ο δήμαρχος Γρεβενών, Κυριάκος Ταταρίδης έπειτα από καταγγελία που έκανε εις βάρος του εργαζόμενη του Δήμου και συγκεκριμένα η προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας. Έπειτα από λίγη ώρα αφέθηκε ελεύθερος και πήγε στο γραφείο του, όπου και έκανε δήλωση για το θέμα, δίνοντας τις δικές του απαντήσεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η εργαζόμενη στο Δήμο Γρεβενών κατέθεσε μήνυση χθες μετά το περιστατικό που σημειώθηκε κατά την διάρκεια σύσκεψης με υπηρεσιακά στελέχη.

Η απάντηση Ταταρίδη

Ο κ. Ταταρίδης θέλησε να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συνέβη και περιέγραψε αρχικά ότι το ζήτημα προέκυψε κατά τη διάρκεια υπηρεσιακής σύσκεψης που αφορούσε στη λειτουργία της Οικονομικής Υπηρεσίας και την εξέλιξη κρίσιμων διοικητικών διαδικασιών του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος διατύπωσε αυστηρές παρατηρήσεις και συστάσεις σχετικά με υπηρεσιακά ζητήματα, “ασκώντας τα καθήκοντα που απορρέουν από τη θεσμική του ιδιότητα και την ευθύνη που φέρει για τη συνολική λειτουργία του Δήμου” όπως τονίζει.

Ο κ. Ταταρίδης διαψεύδει κατηγορηματικά ότι υπήρξε οποιαδήποτε απειλή, εξύβριση ή άλλη παράνομη συμπεριφορά, όπως αναφέρεται στην καταγγελία.

Από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε το ζήτημα με απόλυτο σεβασμό προς τις θεσμικές διαδικασίες. Μετέβη οικειοθελώς στις αρμόδιες αρχές, ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της μήνυσης και έθεσε εαυτόν στη διάθεση κάθε αρμόδιας υπηρεσίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

“Στο Αστυνομικό Τμήμα πήγα οικειοθελώς και έπειτα από λίγα λεπτά αποχώρησα και είμαι στο γραφείο μου. Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο γραφείο του Δημάρχου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. Έχω την υποχρέωση να διευθύνω την Οικονομική Υπηρεσία. Στη συγκεκριμένη σύσκεψη και λόγω της καθυστέρησης του προϋπολογισμού υπήρξα αυστηρός ειδικά προς την προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας. Στην καταγγελία ανέφερε τις συστάσεις. Ουδέποτε υπήρξε απειλή, εξύβριση ή άλλη παράνομη συμπεριφορά” υποστήριξε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.