Αθήνα: Συνελήφθη 57χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

Αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών συνέλαβαν το πρωί της Παρασκευής, 12 Ιουνίου, σε περιοχή της Αθήνας, έναν 57χρονο αλλοδαπό για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, καθώς στερούνταν νομίμων εγγράφων, ενώ στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σχεδόν 3 κιλά κάνναβης, 3.200 ευρώ και 2 κινητά.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Αστυνομία, Περιπολικό
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών συνέλαβαν το πρωί της Παρασκευής, 12 Ιουνίου, στην Αθήνα, έναν 57χρονο αλλοδαπό, κατηγορούμενο για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.
  • Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και περί αλλοδαπών, καθώς στερούνταν νομίμων εγγράφων για τη διαμονή του στη χώρα.
  • Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 57χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κιλά και 939 γραμμάρια κάνναβης, 3.200 ευρώ και 2 κινητά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν το πρωί της Παρασκευής, σε περιοχή της Αθήνας, έναν 57χρονο, κατηγορούμενο για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Καλλιθέα: Συνελήφθη 33χρονος καταζητούμενος από τις σουηδικές αρχές για διακίνηση ναρκωτικών

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και περί αλλοδαπών, διότι, όπως διαπιστώθηκε, στερούνταν νομίμων εγγράφων για τη διαμονή του στη χώρα.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ, ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχή της Αθήνας.

Αττική: Επιστράτευαν και ανήλικους για διακίνηση ναρκωτικών – Μία γυναίκα ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες για το κύκλωμα

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 57χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κιλά και 939 γραμμάρια κάνναβης, 3.200 ευρώ και 2 κινητά.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Aρχή.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ