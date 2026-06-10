Αττική: Επιστράτευαν και ανήλικους για διακίνηση ναρκωτικών – Μία γυναίκα ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες για το κύκλωμα

Οι αστυνομικές δυνάμεις στην Αττική συνέλαβαν οκτώ άτομα, επτά άνδρες αλβανικής καταγωγής και μία Ελληνίδα, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος εμπορίας ναρκωτικών και όπλων. Η οργάνωση φέρεται να επιστράτευε ακόμη και ανήλικους για τη διακίνηση ναρκωτικών σε πλατείες, πάρκα και σχολεία, με τη δράση της να ξεκινά τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΟΠΚΕ - αστυνομία - περιπολικό
Φωτογραφία αρχείου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική οδήγησε σε 8 συλλήψεις, επτά ανδρών αλβανικής καταγωγής και μίας Ελληνίδας, για την αποδόμηση κυκλώματος εμπορίας ναρκωτικών και όπλων.
  • Τα μέλη της οργάνωσης δεν δίσταζαν να επιστρατεύουν ακόμη και ανήλικους για τη διακίνηση των ναρκωτικών σε πλατείες, πάρκα και σχολεία.
  • Η δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι άρχισε τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο αρχηγός της οργάνωσης. Κατασχέθηκαν ναρκωτικά και φυσίγγια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Χειροπέδες σε επτά άνδρες αλβανικής καταγωγής και μία Ελληνίδα γυναίκα έχουν περάσει μέχρι τώρα οι αστυνομικές δυνάμεις, που πραγματοποιούν μεγάλη επιχείρηση από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σε περιοχές της Αττικής, για την αποδόμηση κυκλώματος, τα μέλη του οποίου εμπλέκονται σε εμπόριο ναρκωτικών και όπλων.

Αττική: Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για κύκλωμα που εμπλέκεται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων – 8 συλλήψεις, ανάμεσά τους και ο αρχηγός

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τα μέλη της οργάνωσης δεν δίσταζαν να επιστρατεύουν ακόμη και ανήλικους για τη διακίνηση των ναρκωτικών σε πλατείες, πάρκα και σχολεία.

Η δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι άρχισε τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγγια.

Στην αστυνομική επιχείρηση συμμετέχουν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, με τη συνδρομή ΟΠΚΕ και ΕΚΑΜ, που συνεχίζουν τις έρευνες σε σπίτια και σε καταστήματα.

Δείτε το βίντεο:

 

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ