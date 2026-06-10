Αττική: Επιστράτευαν και ανήλικους για διακίνηση ναρκωτικών – Μία γυναίκα ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες για το κύκλωμα

Χειροπέδες σε επτά άνδρες αλβανικής καταγωγής και μία Ελληνίδα γυναίκα έχουν περάσει μέχρι τώρα οι αστυνομικές δυνάμεις, που πραγματοποιούν μεγάλη επιχείρηση από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σε περιοχές της Αττικής, για την αποδόμηση κυκλώματος, τα μέλη του οποίου εμπλέκονται σε εμπόριο ναρκωτικών και όπλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τα μέλη της οργάνωσης δεν δίσταζαν να επιστρατεύουν ακόμη και ανήλικους για τη διακίνηση των ναρκωτικών σε πλατείες, πάρκα και σχολεία.

Η δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι άρχισε τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγγια.

Στην αστυνομική επιχείρηση συμμετέχουν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, με τη συνδρομή ΟΠΚΕ και ΕΚΑΜ, που συνεχίζουν τις έρευνες σε σπίτια και σε καταστήματα.

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