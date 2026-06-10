Αττική: Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για κύκλωμα που εμπλέκεται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων – 8 συλλήψεις, ανάμεσά τους και ο αρχηγός

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε περιοχές της Αττικής για την αποδόμηση κυκλώματος, τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025.

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, με τη συνδρομή ΟΠΚΕ και ΕΚΑΜ, έχουν προχωρήσει στη σύλληψη οκτώ ατόμων, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός.

Έχουν εντοπιστεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσιγγίων, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση της ΕΛΑΣ.

Οι αναζητήσεις και οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.