Αττική: Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για κύκλωμα που εμπλέκεται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων – 8 συλλήψεις, ανάμεσά τους και ο αρχηγός

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αττική για την αποδόμηση κυκλώματος που δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Έως τώρα έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού, ενώ έχουν εντοπιστεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσιγγίων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε περιοχές της Αττικής για την αποδόμηση κυκλώματος που δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων.
  • Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός του κυκλώματος.
  • Έχουν εντοπιστεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσιγγίων, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε περιοχές της Αττικής για την αποδόμηση κυκλώματος, τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025.

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, με τη συνδρομή ΟΠΚΕ και ΕΚΑΜ, έχουν προχωρήσει στη σύλληψη οκτώ ατόμων, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός.

Έχουν εντοπιστεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσιγγίων, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση της ΕΛΑΣ.

Οι αναζητήσεις και οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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