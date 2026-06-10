Νέα έρευνα: Μόνο ένας στους 10 Ευρωπαίους βλέπει πλέον τις ΗΠΑ ως σύμμαχο

Η ευρωπαϊκή εμπιστοσύνη σε μια αμερικανική «εγγύηση ασφάλειας» έχει υποχωρήσει σε ιστορικό χαμηλό, σύμφωνα με έρευνα, καθώς μόνο ένας στους 10 ανθρώπους σε 15 χώρες βλέπει τις ΗΠΑ ως σύμμαχο και η πλειοψηφία αμφιβάλλει ότι θα έσπευδε να τους βοηθήσει σε περίπτωση επίθεσης.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη από το think tank του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (ECFR) πριν από τις κρίσιμες συνόδους κορυφής της G7 και του ΝΑΤΟ στη Γαλλία και την Τουρκία τις επόμενες εβδομάδες, αποκάλυψε «βαθιά ευρωπαϊκή δυσπιστία προς τις ΗΠΑ», ανέφεραν οι συγγραφείς.

Έδειξε επίσης ότι, ενώ πολλοί Ευρωπαίοι ένιωθαν ότι οι σχέσεις με την Ουάσινγκτον θα βελτιώνονταν μόλις ο Ντόναλντ Τραμπ αποχωρούσε από το αξίωμα, ήταν όλο και πιο έτοιμοι εν τω μεταξύ να προστατευτούν από την αναξιοπιστία των ΗΠΑ ενισχύοντας την άμυνα της Ευρώπης.

Η επιθετικότητα του Αμερικανού προέδρου στη Μέση Ανατολή, οι απειλές κατά της Γροιλανδίας, οι δεσμεύσεις για απόσυρση στρατευμάτων από τις ευρωπαϊκές βάσεις και ο σκεπτικισμός για το μέλλον του ΝΑΤΟ είχαν επίσης προκαλέσει έναν αυξανόμενο ευρωπαϊκό πραγματισμό, αναφέρει η έκθεση που δημοσιεύει ο Guardian.

«Σε ολόκληρη την ήπειρο, υπάρχει σαφής υποστήριξη για τη μείωση της εξάρτησης από την Ουάσινγκτον», δήλωσε η Jana Kobzová, συν-συγγραφέας και ανώτερη ερευνήτρια πολιτικής του ECFR. «Οι Ευρωπαίοι είναι ολοένα και πιο ανοιχτοί σε υψηλότερες αμυντικές δαπάνες και, το πιο σημαντικό, δείχνουν έναν εντυπωσιακό βαθμό εμπιστοσύνης ότι οι γειτονικές χώρες θα τους βοηθήσουν σε μια κρίση» σημείωσε.

Ο Paweł Zerka, συν-συγγραφέας της Kobzová και επίσης ανώτερος πολιτικός συνεργάτης του ECFR, δήλωσε ότι η σαφής δημόσια ζήτηση για μεγαλύτερη αυτονομία και η ανάγκη αντιστάθμισης έναντι των αμυντικών εγγυήσεων των ΗΠΑ «δημιούργησαν ένα παράθυρο για τους ηγέτες της Ευρώπης να προχωρήσουν περισσότερο και πιο γρήγορα» στον τομέα της ασφάλειας.

Η έρευνα, η οποία βασίστηκε σε δημοσκοπήσεις που διεξήχθησαν τον Μάιο στην Αυστρία, τη Βουλγαρία, τη Δανία, την Εσθονία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Σουηδία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έδειξε ότι κατά μέσο όρο μόλις το 11% των ερωτηθέντων σε όλες τις χώρες θεωρούν πλέον τις ΗΠΑ σύμμαχο.

Αυτό σε σύγκριση με 16% πριν από έξι μήνες και 22% τον Νοέμβριο του 2024. Η επικρατούσα άποψη ήταν ότι οι ΗΠΑ ήταν πλέον «απαραίτητος εταίρος», αν και το 13% του ευρωπαϊκού κοινού δήλωσε ότι θεωρούσε τις ΗΠΑ αντίπαλο και το 12% άμεσο αντίπαλο.

Οι πλειοψηφίες σε κάθε χώρα δεν ήταν πλέον σίγουρες ότι οι ΗΠΑ θα έσπευδαν να τους βοηθήσουν σε μια επίθεση. Με εξαίρεση τη Βουλγαρία, οι περισσότεροι άνθρωποι -συμπεριλαμβανομένων χωρών με μεγάλα ακροδεξιά κόμματα όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Σουηδία- πίστευαν ότι «τουλάχιστον ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες» θα τους βοηθούσαν σε ένα παρόμοιο σενάριο.

Οι Ευρωπαίοι ήταν πλέον κατά μέσο όρο 4% πιο πιθανό να υποστηρίξουν υψηλότερες εθνικές αμυντικές δαπάνες σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με την έρευνα, με την Ιταλία να είναι η μόνη χώρα όπου η σαφής πλειοψηφία παρέμεινε αντίθετη.

Κατά μέσο όρο, το 47% των ερωτηθέντων υποστήριξε το ιδανικό του συλλογικού δανεισμού της ΕΕ για τη χρηματοδότηση μεγαλύτερων αμυντικών δαπανών, ενώ το 35% τάχθηκε κατά. Η υποστήριξη ήταν ισχυρότερη στην Πορτογαλία (59%), τη Δανία (56%), την Ολλανδία (55%) και την Ισπανία.

Σε σχεδόν κάθε χώρα που συμμετείχε στην έρευνα, οι περισσότεροι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι η χώρα τους θα πρέπει να μειώσει τη στρατηγική της εξάρτηση από το αμερικανικό στρατιωτικό υλικό, με τους υποστηρικτές της «αγοράς ευρωπαϊκών προϊόντων» να είναι οι πιο πολυάριθμοι στη Δανία (75%), την Ολλανδία (72%), τη Σουηδία (70%), την Πορτογαλία (69%), τη Γαλλία (66%), την Ελβετία (64%), το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία (και οι δύο 62%).

Υπήρξε, ωστόσο, σημαντικά λιγότερη υποστήριξη για την ιδέα της μείωσης των εγχώριων δημόσιων δαπανών για την κάλυψη υψηλότερων εθνικών αμυντικών προϋπολογισμών, με την αντίθεση να είναι ισχυρότερη στην Ιταλία (63%), την Αυστρία (59%), τη Γερμανία (56%), την Ισπανία (54%) και τη Δανία (52%).