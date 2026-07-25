Συνελήφθη κακοποιός με χειροβομβίδα – Πληροφορίες ότι είχε ως στόχο το σπίτι εισαγγελικού λειτουργού

Συναγερμός έχει σημάνει στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με το ERTNews, συνελήφθη κακοποιός αλβανικής καταγωγής, ο οποίος ήταν έτοιμος να απασφαλίσει χειροβομβίδα.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε ως στόχο σπίτι εισαγγελικού λειτουργού.
Συναγερμός έχει σημάνει στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με το ERTNews, συνελήφθη κακοποιός αλβανικής καταγωγής, ο οποίος ήταν έτοιμος να απασφαλίσει χειροβομβίδα.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε ως στόχο σπίτι εισαγγελικού λειτουργού.
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