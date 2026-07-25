Συνελήφθη κακοποιός με χειροβομβίδα – Πληροφορίες ότι είχε ως στόχο το σπίτι εισαγγελικού λειτουργού

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Συναγερμός έχει σημάνει στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με το ERTNews, συνελήφθη κακοποιός αλβανικής καταγωγής, ο οποίος ήταν έτοιμος να απασφαλίσει χειροβομβίδα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε ως στόχο σπίτι εισαγγελικού λειτουργού.