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Συνελήφθη κακοποιός με χειροβομβίδα – Πληροφορίες ότι είχε ως στόχο το σπίτι εισαγγελικού λειτουργού

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Συναγερμός έχει σημάνει στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με το ERTNews, συνελήφθη κακοποιός αλβανικής καταγωγής, ο οποίος ήταν έτοιμος να απασφαλίσει χειροβομβίδα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε ως στόχο σπίτι εισαγγελικού λειτουργού.

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