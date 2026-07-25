Οι κόρες της Αρετής: Ποια είναι η ισχυρή οικογένεια Κεχαγιά

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Ο Alpha συνεχίζει δυναμικά να επενδύει στη μυθοπλασία και παρουσιάζει τη μεγάλη δραματική σειρά «Οι κόρες της Αρετής», που έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Μια ιστορία που στο κέντρο της βλέπουμε την μάνα – Αρετή που, θέλοντας να προσφέρει τα πάντα στις κόρες της, τις οδηγεί σε έναν κόσμο όπου η αγάπη, η εξουσία και η φιλοδοξία έχουν το τίμημά τους.

Όταν οι ζωές τους διασταυρώνονται με την ισχυρή οικογένεια Κεχαγιά, δύο διαφορετικοί κόσμοι συγκρούονται και η φιλοδοξία, η αγάπη και τα μυστικά θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις σχέσεις όλων.

Ποια είναι η ισχυρή οικογένεια Κεχαγιά…

Ο Γιάννος Περλέγκας είναι ο Λεωνίδας Κεχαγιάς

Ισχυρός, απαιτητικός και βαθιά προσηλωμένος στις αρχές του, ο Λεωνίδας Κεχαγιάς είναι ο άνθρωπος που κρατά στα χέρια του την οικογένειά του. Έχει μάθει να εμπιστεύεται τη λογική περισσότερο από το συναίσθημα, όμως η ζωή θα τον αναγκάσει να αναμετρηθεί με το παρελθόν και με όσα κρατούσε για χρόνια καλά κρυμμένα.

Ο Δημήτρης Αποστολόπουλος είναι ο Ανδρέας

Ο πρωτότοκος γιος της οικογένειας Κεχαγιά ζει στη σκιά των προσδοκιών του πατέρα του και της πίεσης να αποδείξει την αξία του. Ευαίσθητος και χαμηλών τόνων, παλεύει ανάμεσα στο καθήκον και στη ζωή που πραγματικά θα ήθελε να ζει. Ένας άνθρωπος που αναζητά τη δική του θέση μέσα στην οικογένεια.

Ο Σταύρος Τσουμάνης είναι ο Κωνσταντίνος

Ο μεσαίος γιος της οικογένειας Κεχαγιά. Είναι σοβαρός, εσωστρεφής και βαθιά προσηλωμένος στο καθήκον. Έχει μάθει να ελέγχει τα συναισθήματά του και να βάζει πάντα τους άλλους πάνω από τον εαυτό του. Θα κληθεί να επιλέξει ανάμεσα στα πρέπει και σε όσα πραγματικά επιθυμεί.

Ο Ιάσονας Χρόνης είναι ο Αλέξης

Ο μικρότερος γιος της οικογένειας Κεχαγιά. Είναι γοητευτικός, παρορμητικός και δείχνει να ζει χωρίς όρια. Πίσω όμως από την αυτοπεποίθηση και την ανεμελιά του, κρύβεται ένας βαθιά ευάλωτος άνθρωπος, που αναζητά διαρκώς αγάπη, αποδοχή και μια θέση όπου θα νιώθει πραγματικά ότι ανήκει.

Η Δανάη Καλούτσα είναι η Φαίη

Η μοναχοκόρη της οικογένειας Κεχαγιά έχει μεγαλώσει μέσα στην πολυτέλεια, όμως πίσω από την προνομιούχα ζωή της κρύβεται μια νεαρή γυναίκα γεμάτη ανασφάλειες και έντονες συναισθηματικές μεταπτώσεις. Αυθόρμητη, απρόβλεπτη και βαθιά κτητική απέναντι σε όσα αγαπά, δεν συμβιβάζεται εύκολα με την απόρριψη.

Η Μαριάννα Πουρέγκα είναι η Τζένη

Η σύζυγος του Ανδρέα Κεχαγιά, μια δυναμική και φιλόδοξη γυναίκα που γνωρίζει καλά πώς να διεκδικεί όσα θέλει. Έξυπνη, γοητευτική και ιδιαίτερα χειριστική, είναι αποφασισμένη να διατηρήσει τη θέση της μέσα στην οικογένεια. Η εμφάνιση της Αρετής θα ανατρέψει τις ισορροπίες.

Συμμετέχουν: Μαριάννα Τουμασάτου, Γιάννος Περλέγκας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Γιούλη Τσαγκαράκη, Σταύρος Τσουμάνης, Ασημένια Βουλιώτη, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Γιώργος Ζιάκας, Γεωργία Μεσαρίτη, Ιάσονας Χρόνης, Δώρα Χρυσικού, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Φώτης Πετρίδης, Ευφυμία Καλογιάννη, Μαριάννα Πουρέγκα, Δανάη Καλούτσα, Αθηνά Ροδίτου, Φοίβος Παπακώστας, Μελίνα Βαμπούλα, Χρύσα Κλούβα, Ηλέκτρα Γεννατά.

Στο ρόλο της Καιτούλας η Μάνια Παπαδημητρίου

Στο ρόλο της Έφης η Αλεξία Καλτσίκη

Στο ρόλο της Αφροδίτης η Ράνια Σχίζα

Σενάριο: Κατερίνα Γιαννάκου

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κωνσταντάτος

Παραγωγή: Pedio Productions

Βασισμένο στο format MRS. FAZILET AND HER DAUGHTERS (FAZILET HANIM VE KIZLARI), πρωτότυπη σειρά σε δημιουργία Avşar Film, παραγωγή Şükrü Avşar, σενάριο Sırma Yanık.