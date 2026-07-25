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Αδιανόητο περιστατικό στα Χανιά: Άφησε γράμμα στα παιδιά της ότι θα αυτοκτονήσει και… πήγε βόλτα στην παραλία

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Κοινωνία

ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΑΝΙΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι αρχές στα Χανιά κινητοποιήθηκαν άμεσα όταν δύο ανήλικα παιδιά ειδοποίησαν ότι η μητέρα τους τους άφησε γράμμα με το οποίο τα ενημέρωνε πως θα αυτοκτονήσει.
  • Η γυναίκα, Νορβηγίδα τουρίστρια, εντοπίστηκε ευτυχώς εν ζωή και καλά, κάνοντας βόλτα στην παραλία ενώ τα παιδιά της αγωνιούσαν έντρομα.
  • Ο εισαγγελέας διέταξε την αναγκαστική προσαγωγή της για ψυχιατρική εξέταση, η οποία θα κρίνει αν πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη αναχώρηση της οικογένειας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Όταν οι αστυνομικοί στα Χανιά ειδοποιήθηκαν από δύο ανήλικα παιδιά που ήταν πολύ ταραγμένα, ότι η μητέρα τους, τους άφησε γράμμα με το οποίο τα ενημέρωνε πως θα αυτοκτονήσει, κινητοποιήθηκαν άμεσα.

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Σύμφωνα με το zarpanews.gr, οι αστυνομικοί ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ και έσπευσαν στο ξενοδοχείο όπου έμεναν τα παιδιά με τη μητέρα τους, στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας Χανίων. Η οικογένεια από τη Νορβηγία, βρισκόταν στην περιοχή για τουρισμό.

Παρέμβαση εισαγγελέα και ψυχιατρική εξέταση

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν τις έρευνες με σκοπό να εντοπίσουν τη γυναίκα μέχρι που… την βρήκαν, ευτυχώς εν ζωή και καλά στην υγεία της. Η γυναίκα την ώρα της μεγάλης κινητοποίησης και ενώ τα παιδιά της αγωνιούσαν έντρομα, έκανε βόλτα στην παραλία.

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Ο εισαγγελέας διέταξε την αναγκαστική προσαγωγή της με σκοπό να εξεταστεί από ψυχίατρο ο οποίος θα εκτιμήσει την κατάσταση και θα κρίνει αν πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη αναχώρηση της οικογένειας για τη Νορβηγία που είναι προγραμματισμένη για σήμερα Σάββατο (25/07).

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